Muere a los 62 años el historiador Adolfo Carrasco, sabio analista de la historia moderna española

El historiador Adolfo Carrasco Martínez ha fallecido a los 62 años tras una larga enfermedad. Gran especialista en la nobleza europea y el Siglo de Oro español, mantuvo una larga colaboración con El Cultural de más de 10 años, siendo uno de los principales y más confiables críticos de la sección de historia de esta cabecera.

Carrasco se licenció en Historia en la Universidad Complutense de Madrid, donde más tarde se doctoró y trabajó como profesor de Historia Moderna hasta 2004. Posteriormente fue profesor titular en el Área de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, plaza que ocupó hasta su fallecimiento.

Una autoridad en el campo de la historia cultural y el pensamiento político de los siglos XVI y XVII , Carrasco era miembro de la Real Academia de la Historia desde el año 2007.

Perteneció al Grupo de Investigación Historia del Poder en la España Moderna, así como a varios grupos de investigación, ya fuera como director o participante. Ha sido director del Instituto de Historia Simancas desde 2017 hasta la actualidad.

Carrasco también tuvo un importante papel divulgador participando en programas de televisión y radio, así como colaborando en la organización de exposiciones histórico-artísticas tanto en Europa como en América.

Trabajó como historiador asesor durante el rodaje de la película de Pilar Miró El perro del hortelano (1996), ganadora de siete premios Goya, entre ellos el reconocimiento a Mejor Película.

Fruto de su actividad investigadora en el campo de la nobleza española de los siglos XVI y XVII, Carrasco publicó varios libros. En 1991 se estrenó con Control y responsabilidad en la administración señorial, al que siguieron Sangre, honor y privilegio. La nobleza española bajo los Austrias (2000), Carlos III y su época: la monarquía ilustrada (2003) y El poder de la sangre: los duques del Infantado, 1601-1841 (2010).

Analista equilibrado, sabio y riguroso, continuó colaborando con esta revista hasta el último número publicado hasta la fecha, el 31 de julio de 2026, en el que una vez más dio muestra de su habitual erudición y saber hacer.