Carlota (Nuria Herrero) es una activista proinmigración, una manchega de unos 40 años que comparte piso en Madrid y acaba de replantearse su maternidad, para lo que ha decidido congelar sus óvulos. Ella es un personaje de La Punzión, como también lo es la autora de la obra, que bien podría ser la verdadera dramaturga de esta historia, Esther F. Carrodeguas, pero que, sobre el escenario, es la intérprete María Linares. Una escritora que, en una acuciante crisis creativa decide consultar a la IA.

Por el medio, se mezclan el alter ego de la autora (Celia Morán) y las protagonistas que se quedaron fuera: Nadine, una compañera de la asociación de Carlota o la activista trans y antifranquista, Trinidad Falcés, la historia que realmente se hubiera querido contar. Finalmente, dos ‘óvulas’ irrumpen también en la fiesta. Bendito caos.

Todo esto cabe dentro de La Punzión y es parte de la riqueza de esta obra metaficcional que se estrena este viernes, 27 de noviembre, y estará hasta el 10 de enero, en el Valle-Inclán y que nos habla, además, sobre el teatro y el barrio, la distancia que existe entre el espacio escénico y la plaza de Lavapiés. “Es un poco coctelera”, reconoce su directora, Beatriz Jaén. “Esther tiene un universo muy particular, muy suyo, que hay que desentrañar. Es como un caleidoscopio. Depende de dónde pongas el enfoque, de tu momento vital, te puedes encontrar con un dibujo u otro”.

En el caso de la directora de Nada o Breve historia del ferrocarril español fue la maternidad. “Esther aborda este tema desde un punto en el que ya ha tomado decisiones y ha conseguido perdonarse a sí misma. Porque a veces, parece mentira, tenemos que pasar por esa disculpa por no haber conseguido algo que la sociedad te pedía hacer. Y ella ya tenía superado ese runrún, pero a mí me ha pillado justo en el momento en el que está muy presente”, comparte Jaén.

Desde esos dos prismas ambas consiguen dar una visión completa y, mientras la protagonista de esta pieza se debate en estos pormenores que le han permitido retrasar un poco su maternidad –¿hasta cuándo?, sería la siguiente pregunta–, dos ‘óvulas’ la acompañan casi de manera obsesiva y también cómica. “En su historia se acumulan una serie de precariedades y de angustias vitales. Es una antiheroína maravillosa con la que nos vamos a sentir identificadas”, explica la directora.

“Las dudas, intuiciones o miedos de la autora son más interesantes que todo lo que genere la IA”. Beatriz Jaén

Pero a las inquietudes de Carlota, se unen también las de la de la autora de la obra. La misma Carrodeguas ha compartido que cuando se puso a escribir esta historia atravesaba un bloqueo narrativo y decidió preguntarle a ChatGPT. “Lo que contamos es que este no es el medio para escribir teatro –dice Jaén sobre esta obra en la que el asistente virtual está tan presente–. Las propias dudas, intuiciones o miedos de la autora son mucho más interesantes que todo lo que le pueda proponer la IA”.

Todo ello, sin perder la mirada sobre el barrio donde se ubica el Valle-Inclán. La obra se plantea también cómo vivimos el espacio público y compartido con las personas migrantes, para lo que Jaén ha trabajado con una asociación de Lavapiés, los Dragones, un club de fútbol antirracista y solidario.

Un momento de 'La Punzión'. Foto: Bárbara Sánchez Palomero

En su apuesta escénica, la obra navega entre dos realidades, por un lado, la sobreestimulación de vídeos e imágenes a la que estamos sometidos, y, por el otro, un espacio vacío y abierto. Es ahí donde la protagonista se choca con sus obsesiones o la autora con su crisis existencial. “En nuestro día a día nos come lo banal, estamos atravesados por lo urgente, pero cuando nos damos algo de tiempo aparecen las preguntas que realmente nos pueden transformar”. De ellas nos habla La Punzión.