Unas ligeras cortinas de luces apagadas, como telones a medio abrir, recorren las calles del centro de Girona esperando al encendido navideño durante el Big Bang de Temporada Alta. Aquí, en pocos días se han concentrado algunas de las propuestas más innovadoras e interesantes de la programación, y este año todas ellas han evocado, a su modo, el espíritu de los cuentos alrededor del fuego. Ya lo decían en A beginning #16161D, la poética pieza que han presentado los compositores Aurora Bauzá y Pere Jou: solo la voz nos devolverá la luz de la oscuridad. Tal vez es lo que pidan los tiempos de la Inteligencia Artificial.

La primera propuesta reivindica la forma más artesanal del oficio en esa especie de teatrillo de hermosa arquitectura a pequeña escala que es el Museo de los relámpagos, de Oligor y Microscopía, que tras su paso por la ciudad catalana podrá verse ya en el Teatro María Guerrero, hasta el 27 de diciembre. Otro espectáculo es el baño de sangre que se da Agnés Mateus en Massacre, a quien, entre otras muchas cosas, vemos liberarse, arrancándose la costilla de Adán, en esta obra sobre la Iglesia, la fe y los conflictos religiosos, creada por la actriz junto a Quim Tarrida.

En este marco, Temporada Alta nos ha blindado una nueva oportunidad para ver una de las obras más emblemáticas de la célebre compañía belga de danza-teatro Peeping Tom. Más de veinte años han pasado desde que se estrenara su emblemático Le Salon que ahora han revisitado en el marco del festival catalán. Que hayan pasado dos décadas no hace más que acentuar el paso del tiempo que se palpa sobre una vieja habitación con cierto aire a riqueza en decadencia por la que desfilan varias generaciones de una misma familia mientras todo se desmorona alrededor.

La obra creada por los coreógrafos Gabriela Carrizo y Franck Chartier nos sumerge en una especie de delirio demencial e inquietante, a veces tierno, que baila desde la decadencia de la vejez hasta el amor, dejándonos uno de los momentos más hermosos de este programa: el beso bailado entre dos jóvenes mientras sostienen en brazos a su bebé, de poco más de un año.

La pérdida es el tema central de la obra de Peeping Tom, como lo es de otro de los protagonistas de este Big Bang, Epitap, de Xavier Bobés Solà, que parte del propio duelo del creador escénico, tras la muerte de su madre en 2023, para construir un poema escénico sobre aquello que desaparece pero sigue resonando.

Y es que, como refleja el nuevo espectáculo de La Veronal, hay algo ahí entre vivir y marcharse, aparecer y desaparecer, algo que se queda, algo que nos dejamos de nosotros mismos… Living & Leaving, que nace con la pretensión de convertirse en el primer título de toda una Trilogía de la vida, es el esperado regreso de la compañía de Marcos Morau tras la maravillosa y descomunal La mort i la primavera. Un espectáculo mucho más pequeño, en el buen sentido, más íntimo y personal en el que repiten, eso sí, dos de los bailarines de aquel otro título, Marina Rodríguez y Fabio Calvisi, en esta ocasión sobre un escenario -la pieza está pensada para representarse, además, en galerías, museos o espacio exteriores-.

Así, el mismo lugar, el Teatre de Salt, en el que el año pasado tuvo lugar el amanecer más amargo de Angélica Liddell, ha sido testigo de la hermosa oscuridad de la nueva propuesta de Morau. Muerte y vida. Liddell y Morau. Dos astros a los que no perder la vista. Parece más una promesa que una casualidad.

Un momento de 'Living and Leavin'. Foto: Monia Pavoni/ Temporada Alta

Sea como sea, Living & Leaving arranca como una especie de fábula en un desierto. Un hombre carga con una monumental mochila -suenan cascabeles, quizás chatarras- que podría ser su hogar, tal vez su país, y una mujer le da asilo. A partir de ahí, mientras el mundo exterior grita o los sonidos de la guerra se filtran, ellos, al margen de todo, se descubren y se abandonan.

Con ecos de Esperando a Godot, según el propio director, esta historia trata sobre lo que ocurre cuando una pareja, en un espacio indeterminado, simplemente, espera. Y la espera, ya se sabe, es la vida. En un tiempo suspendido, Rodríguez y Calvisi protagonizan una serie de encuentros y desencuentros, tensiones y pérdidas, mientras sus cuerpos se fusionan y se repelen, se juntan y se separan -en una pieza particularmente oscura, la luz ilumina con intensidad el desgarro que la pérdida deja en el rostro-. Se anhelan y se distancian, se dañan sin querer y se protegen.

Como una especie de distopía futura, ambos, solo ellos dos en escena, sin prácticamente nada, están condenados a encontrarse y a añorarse en un mundo en el que todo lo demás no importa, pero que evoca, inevitablemente, a la figura del migrante, a quien lleva su vida a cuestas, a quien huye y en esa huida siente que el otro va erosionando su propio ser.

Con la idea de explorarnos como un territorio de transformación constante, dice su creador, Premio Nacional de Danza y caballero de la Orden de las Artes y las Letras francesas, Living & Leaving investiga la tensión entre sostener y soltar.

Si Peeping Tom trataba en su pieza de evocar el delirio y la demencia de los rotos de la vida a partir del espacio en Le Salon revisited, en poco más de 40 minutos, Morau se sumerge de lleno y son sus bailarines quienes despojados hasta del lugar nos muestran en esta hermosa composición conmovedora y apabullante que en la vida nos vamos a dejar la piel, el llanto y a nosotros mismos. Y así hasta que no nos quedan más que extremidades de todas nuestras existencias atravesando el escenario, restos y despojos. Vivir y marcharse.