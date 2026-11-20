Inspirada ligeramente en El cordero carnívoro, del escritor Agustín Gómez Arcos, que nos relataba también la incestuosa relación entre dos hermanos, la última propuesta de Pablo Messiez (Buenos Aires, 1974) nos cuenta la historia de la relación sentimental de Antonio con su hijastro, Liso, hijo de su difunta esposa.

Este vínculo, moralmente cuestionable, e incluso reprobable, les brinda a ellos dos, no obstante, cierta dosis de felicidad hasta que Aurelia, la hermana de Antonio, que atraviesa una profunda depresión, y Gloria, la profesora de música de Lisandro, con quien surge un nuevo romance, irrumpen en escena.

“La forma humana es una obra sobre el amor y sus formas y sobre la necesidad de poder pensarlo fuera de cualquier idea preconcebida”, reflexiona el director y dramaturgo sobre esta pieza que desafía las conexiones afectivas convencionales.

El tema o la gran pregunta de este trabajo es cómo vivir, cómo ser felices y poder facilitar la convivencia. “Hacer que el dolor, la pena y el sufrimiento se reduzcan dentro de lo posible”, dice su director. “Ahora mismo, el mundo es un territorio bastante hostil y plagado de maldad y quería explorar, partiendo de una microcomunidad de cuatro personas, cómo la cuestión del bien común se puede convertir en algo movilizador. Cómo podemos dejar de pensar las cosas en términos de un yo herido y pensarlas en términos de comunidad”.

En los mimbres de esta obra, estrenada ya en Temporada Alta y que estará desde hoy hasta el 20 de diciembre en Nave 10 Matadero, está el cruce entre dos momentos: el impacto que produjo la lectura de la novela de Gómez Arcos en Messiez y las palabras y la obra de Francis Bacon, a partir de las entrevistas que el artista mantuvo con el crítico de arte David Sylvester.

“El mundo es hostil. Quería explorar cómo el bien común puede convertirse en algo movilizador”. Pablo Messiez

“Muchas de sus ideas me resultaron muy inspiradoras para repensar el teatro. Concretamente, me seducía la idea de hacer un trabajo eminentemente teatral, con los elementos principales de la escena –los cuerpos y el espacio–, y, a partir de estos materiales específicos, conseguir que la obra interpelara a los sentidos y a la piel antes que a la razón, que es un poco la apuesta que hace Bacon con su pintura”.

Al final de El cordero carnívoro solo quedó ese impulso inicial y algún hecho anecdótico de la historia. “Sí que hay una frase de la novela que me parece muy significativa, cuando se dice que no se trata de dar la vuelta a la tortilla, sino de hacer una nueva con ingredientes todavía desconocidos. Esta idea de repensarlo todo, de detener la inercia y pensar si estamos viviendo como queremos y comprobar que en gran medida no, eso sí que está muy presente.

En la obra se habla todo el tiempo de la necesidad de reinventar el amor y las relaciones, de tratar de salir de cualquier automatismo y de sabernos como parte responsable de nuestros días, en la medida en que lo somos, e intentar mover aquello que nos hace mal”.

Sobre un lienzo en blanco inspirado en el mundo plástico de la última etapa de Bacon, e ideado por Cecilia Molano, estas ‘formas humanas’ protagonizan los diversos devenires que atraviesan los personajes encarnados por Omar Ayuso, Cris Blanco, Rebeca Hernando y José Juan Rodríguez. “La idea es poder pensar un tipo de actuación que no sea realista, como la de la televisión o el cine, sino aprovechar que el teatro nos da la posibilidad de reinventarlo todo, de alterar la realidad. Lo que buscamos es un modo de estar que esté atravesado por la idea del juego, casi como un deporte, en donde estar cerca o lejos sea determinante, como lo es en la vida”.

De este modo los intérpretes se distancian o se aproximan al borde o al centro del escenario. “El modo de estar de los actores en la escena tiene que ver con cómo los determina el lugar que ocupan en el espacio y la proximidad o distancia que tengan con los otros cuerpos y con el público. Es una obra que está planteada en tres frentes, porque me interesa un teatro de proximidad, íntimo y cercano”.

Messiez entiende su oficio como una especie de laboratorio de vida. “Es una máquina de desacostumbramiento que, solo al poner de relieve alguna cuestión, la saca del hábito, nos deja mirarla con otros ojos”. Es como la vida, “simplemente un grupo de gente haciendo cosas”.