En enero de 2025, el director de teatro y maestro de actores Juan Carlos Corazza (Argentina, 1959) abrió por primera vez el telón del Espacio Zafra Teatro. Una pequeña e íntima sala, modesta, pero muy mimada, situada en la madrileña calle Marqués de Zafra que nacía por la “necesidad vital de alimentar lo humano”. Lo hizo con Cuento de invierno, de Shakespeare, en una versión en la que ya participaron, entre otros, Alicia Borrachero, Rafa Castejón y Ben Temple.

Apenas un año después, hace unos meses, saltó la noticia. El inconmensurable Javier Bardem se subiría por primera vez, a sus 57 años, a las tablas de un escenario gracias a la nueva propuesta del director, ¡Chéjov, Chéjov!, una pieza formada por cinco obras breves y otros cuentos y escritos del dramaturgo ruso. Las entradas se agotaron al momento.

“Es un sueño que teníamos los dos desde hace décadas”, cuenta Corazza a El Cultural sobre esta iniciativa. “Solo había que encontrar el momento. Además, queríamos que fuese en un espacio idóneo”. La oportunidad llegó ahora con la creación del Espacio Zafra que el propio Bardem ayudó a levantar y que le ha permitido jugar en casa.

En una rueda de prensa celebrada este martes, Bardem aseguró que este proyecto le sirve para "recordar lo humilde que es este asunto de ser actor".

"El susto, la inseguridad, el miedo están ahí, pero hay que trabajar con ello, y recoger la inspiración para poder centrarse en lo que es importante que son los compañeros y el trabajo", reconoció el intérprete en declaraciones recogidas por Europa Press.

Alumno y amigo del director argentino desde que se formó en el Estudio Corazza en 1990, el protagonista de Jamón, jamón ha preparado con "su maestro, mentor y amigo del alma" la mayoría de sus personajes de la gran pantalla.

“Una de las cualidades de su naturaleza como actor es la curiosidad. Y todo lo que es nuevo para él, que tiene que ver con el escenario, lo está viviendo absolutamente entregado, con alegría y con mucho placer”, afirma Corazza sobre este nuevo reto para el protagonista de la última película de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido.

“Chéjov ni salva ni condena. Expresa nuestra humanidad llena de preguntas y misterios”. Juan Carlos Corazza

Pero Bardem no estará solo en el escenario. Borrachero, Castejón y Temple, que vuelven a este espacio, además de Manuela Velasco, formarán parte de una propuesta en la que lo interesante será verlos cambiar de registro.

“A todos ellos los conozco desde hace décadas porque han estudiado conmigo y todos han coincidido entre sí en diferentes momentos. Han sido compañeros y hay una relación de mucho cariño, respeto y admiración mutua. Eso crea un hermoso marco de confianza para trabajar”, dice el maestro, en cuya escuela se han formado intérpretes como Sergio Peris-Mencheta, Elena Anaya, Silvia Abascal o Ana Rujas.

Javier Bardem y el director Juan Carlos Corazza, durante un ensayo de '¡Chéjov, Chéjov!'. Sergio Parra

“En los cursos –continúa– ellos ya trabajaron con autores como Shakespeare, Lorca o Tennessee Williams y están habituados a interpretar a personajes escritos para el teatro. Aunque han compartido escenario siempre frente a compañeros, no frente a un público externo, ya han jugado mucho juntos en escena”.

¡Chéjov, Chéjov! refleja ese espíritu lúdico. “Es el teatro que a mí me interesa. La idea era contar historias muy diferentes en las que los actores pudieran cambiar de personajes a lo largo de una única función”, avanza Corazza sobre lo que define como una “experiencia escénica”, tanto para espectadores como para intérpretes, que podrá verse del 19 de noviembre al 7 de febrero.

En cuanto al precio de las entradas, 60 euros, Javier Bardem ha explicado que se ha fijado "el mínimo posible", pese a que la representación supondrá pérdidas económicas, ya que la pequeña sala solo cuenta con un centenar de butacas. "Estamos perdiendo dinero, vamos a perder mucho dinero, pero yo no lo encuentro como una pérdida, sino como una inversión y una ganancia tremenda a nivel artístico y personal", afirmó el actor.

La maestría de Chéjov

A partir de cinco obras cortas de Chéjov –Sobre el daño que hace el tabaco, Petición de mano, Un trágico a pesar suyo, El Oso y El aniversario–, entretejidas con algunos textos y cuentos de los que el director ha extraído frases o parlamentos, esta propuesta nos habla de hombres y mujeres que anhelan encontrar el amor, que están agotados de la continua lucha por la subsistencia y se sienten abrumados por la vida cotidiana.

Alicia Borrachero, Javier Bardem y Rafa Castejón en un momento de '¡Chéjov, Chéjov!'. Foto: Sergio Parra

Chéjov, dice Corazza, siempre nos ayuda a ver nuestra dificultad para entendernos. “Él es uno de esos grandes autores que retratan, con tanto sentido de verdad, la torpeza y a veces la imposibilidad que tenemos de encontrarnos y de unirnos. Eso está en sus obras. Y en estas piezas breves se reflejan, con mucho humor, ligereza y corazón también, los conflictos que hacen que, en vez de compartir, escucharnos y vernos, nos enredemos en situaciones que crean infelicidad, sufrimiento o dolor. En él y, en particular, en estas comedias hay mucha risa y también mucha tristeza”, comenta sobre esta obra que se representará sobre un espacio abierto, a partir de los diferentes elementos escénicos que les permite el teatro.

“Parte de la propuesta del autor ruso tiene mucho que ver con la ligereza y con lo vital. En nuestra obra el espacio cambia y varía mucho en cada escena, obra e historia, junto a objetos y algunos elementos de vestuario que evocan la época, pero que conviven con un vestuario también de la actualidad”.

Javier Bardem y Rafa Castejón en '¡Chéjov, Chéjov!'. Foto: Sergio Parra

Ya lo decía el propio dramaturgo ruso, cuando pedía que en la escena todo fuera “tan complejo y tan sencillo como en la vida. La gente come, solo come, y al mismo tiempo, se crea su felicidad o se rompe su vida…”.

Omnipresente en nuestros escenarios, raro, tal vez imposible, es el año en el que no vemos a Chéjov representado. Además de Moscú no existe de L’Om Imprebís, que acaba de pasar por el Fernán Gómez, en 2027 ya están programadas La gaviota, de Miguel del Arco, y la versión escénica de Mi vida, de Luis Fernández Ruz, ambas en el Teatro Español.

“Tiene que ver con la gran humanidad y el sentido del humor, además de la profundidad, que hay en sus obras. Fundamentalmente, el interés que despierta es porque es un gran retratista de los caracteres humanos. Siempre los presenta de una manera en la que podemos ver diferentes facetas incluso muy opuestas y contradictorias. Chéjov ni salva ni condena a sus personajes. Expresa la humanidad llena de preguntas y de misterios”, reflexiona. Y eso, precisamente, es lo que nos conmueve hoy.