El festival de Otoño en cinco propuestas: Un viaje desde Antígona a Bolaño

Con el estreno hoy de PESSOA _ Since I’Ve Been Me, de Robert Wilson, se inaugura la 44ª edición del Festival de Otoño con una programación que rinde homenaje a los 250 años de la independencia de Estados Unidos y su evidente influencia en el arte universal.

A ritmo norteamericano -habrá blues, jazz, pop, rock y hip-hop-, además de la obra del legendario director que revolucionó el teatro contemporáneo, esta nueva edición nos sorprende con propuestas como Tambourines de la estadounidense Trajal Harrell, con su compañía, el Zürich Dance Ensemble, o Flesh Chariot, Chariot of Flesh de la coreógrafa californiana Faye Driscoll y el Ballet Cullberg, además de la reivindicativa Pachuquismo, de Vanessa Sánchez.

Pero más allá del país norteamericano el festival se expandirá, hasta el 26 de noviembre, por las realidades, culturas y reivindicaciones de otras latitudes con una programación que nos trae a Roberto Bolaño de vuelta, una peculiar propuesta de Antígona y una reflexión sobre Narciso. Recorremos algunas de estas y otras propuestas.

Contra Antígona

Andrea Jiménez, la aclamada directora de Casting Lear regresa a Madrid con esta esperadísima obra que se estrenó el pasado mes de mayo en el Teatre Lliure. En Contra Antígona, Jiménez vuelve a aliarse con la Premio Nacional de Literatura Dramática, Victoria Szpunberg, en una relectura contemporánea del mito clásico de Antígona que traslada el protagonismo al coro griego, formado por catorce espectadores voluntarios que tendrán que tomar partido cada noche en Condeduque, del 26 de noviembre al 5 de diciembre.

La ira de narciso

En esta obra del maestro de la autoficción, Sergio Blanco, un hombre (Rubén de Eguía) prepara una conferencia sobre el mito de Narciso en una habitación de hotel en Liubliana (Eslovenia), cuando una mancha de sangre en la pared atrapa su atención. El Teatro de La Abadía estrena el 18 de noviembre esta historia dirigida por Xavier Albertí en la que mito y thriller, realidad y ficción, se entremezclan a partir de un monólogo en primera persona sobre las distintas identidades del yo.

Rubén de Eguía protagoniza 'La ira de Narciso' Foto: Dominik Valvo

Un tiro cada uno

Cuarta Pared se convierte en una cancha de baloncesto, los días 19 y 20, y acoge esta cruda, desgarradora, pero necesaria obra de teatro que parte de varios casos reales sucedidos en Argentina para indagar en los feminicidios en el país rioplatense. Con este objetivo de reflexionar sobre las dinámicas de la violencia machista, la obra, escrita por Mariana de la Mata, Consuelo Iturraspe y Laura Sbdar y dirigida por las dos últimas, nos cuenta la historia de tres deportistas, interpretados ellos por tres actrices, que la noche previa a un gran partido violan y asesinan a una adolescente.

Deserto

Desde Brasil nos llega esta propuesta de Luir Felipe Reis que deconstruye la vida y obra de Roberto Bolaño en un viaje entre el exilio y la literatura. Inspirada en el universo del escritor chileno y protagonizada por Rodrigo Bolzan, Deserto se mueve entre el teatro, la literatura, la música y la performance, y nos revela, a partir de fragmentos, entrevistas y textos del autor de Los detectives salvajes o 2666, algunas de sus inquietudes existenciales y artísticas. Podrá verse en Condeduque del 11 al 13 de noviembre.

Pachuquismo

En el verano de 1943, se desató en Estados Unidos una oleada de violencia contra los ciudadanos de origen mexicano. A aquellos acontecimientos se les conoció como los Disturbios del Zoot Suit. La coreógrafa estadounidense Vanessa Sánchez, fundadora de la compañía norteamericana La Mezcla, repasa estos sucesos en una imprescindible propuesta que presenta en los Teatros del Canal los días 21 y 22. Danza, teatro y música para denunciar el racismo sistémico.