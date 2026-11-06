El Festival de Otoño arranca con un doble tributo a Pessoa y a la leyenda del teatro de vanguardia, Bob Wilson

En 2024, Emmanuel Demarcy-Mota, director del Théâtre de la Ville de París, y Marco Giorgetti, por entonces al frente del Teatro della Pergola de Florencia, propusieron a Robert –Bob– Wilson (Texas, 1941 - Nueva York, 2025) crear una obra a partir de los textos de Fernando Pessoa.

“Él, ante todo, sabía escuchar sus intuiciones” y, aunque conocía poco la obra del poeta portugués, “la singular personalidad del autor le fascinó rápidamente”, cuenta su director asociado, Charles Chemin (París, 1983), que trabajó con Wilson durante 33 años, primero como actor, desde los 8, y más tarde como codirector y dramaturgo. “Entonces, lo que empezó a vislumbrar durante nuestras conversaciones fue que el papel del proceso de creación poética podía ser tan importante como el de la lengua poética en sí”, afirma.

PESSOA _ Since I’Ve Been Me, la obra que inaugura el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid en los Teatros del Canal, fue una de las últimas creaciones del legendario director. “La heteronimia, característica de Pessoa, nos brindó un terreno de juego magnífico para narrar la interrelación entre la labor creativa del poeta y su complejidad humana; un tema que cobró una resonancia doble tras el fallecimiento de Robert Wilson”.

En esta pieza, siete actores de diversas nacionalidades, encabezados por la actriz y cantante lusa Maria de Medeiros, dan forma, en varios idiomas –francés, italiano, portugués e inglés–, a las distintas personalidades ficticias de Pessoa. “Hemos trabajado sobre un caleidoscopio de personajes –como otros tantos posibles heterónimos, múltiples versiones de un personaje central–, en el que se puede observar su particular fuerza creativa en acción. Es como si las imágenes –algunas inspiradas directamente en el universo de Pessoa y otras surgidas del divagar onírico de Wilson– representaran, a la vez, el pensamiento, la imaginación y la sensibilidad del poeta creador, así como el telón de fondo de su propia multiplicidad”, explica el director.

Así, de algún modo, la fuerza de Since I’Ve Been Me se encuentra en la selección de un reparto heterogéneo y complementario. “El diálogo entre los cuerpos y las diversas energías se ve complementado por el diálogo entre las lenguas e incluso por las diferentes formas de abordar esos mismos idiomas. Los actores se dirigen a nosotros como si fuéramos testigos de un mundo que se rige por reglas distintas: hecho de colores, animales fantásticos, transformaciones e interacciones exacerbadas”.

El dramaturgo Darryl Pinckney, otro incondicional de Wilson, y autor de siete de sus obras, ha sido el encargado de dar forma a esta pieza a partir de los textos de Pessoa –El guardador de rebaños, El libro del desasosiego o la inconclusa El primer Fausto–. “Nos centramos en sus heterónimos que trazan una visión del mundo singular –desfasados unos respecto a otros–, como Alberto Caeiro o Bernardo Soares”, explica Chemin. “Para mí era fundamental que los heterónimos Ricardo Reis y Álvaro de Campos representaran elementos de perturbación, extremos que conllevan tanto el diálogo con el ‘otro’ como la introspección, conduciendo a la contradicción que constituye la espiral creativa de Pessoa”.

Wilson, licenciado en arquitectura, entendía el teatro como una experiencia visual total y trabajaba personalmente la escenografía y la iluminación de sus obras. La repetición, la fragmentación y la búsqueda de imágenes impactantes formaban parte de su lenguaje escénico. “Son elementos que nos transportan a la esfera wilsoniana”, reconoce Chemin. Sin embargo, en esta obra, buscaron deliberadamente la sencillez y la inmediatez en el planteamiento escénico: “Consta de solo tres cuadros principales, la palabra se dirige de forma más directa al público y todo se percibe como a través de los ojos de un niño”.

“Bob Wilson nos enseña que Es posible vivir sobre un escenario teatral tal y como uno sueña”, Charles Chemin

La atmósfera onírica e hipnótica de Since I’Ve Been Me nos deja adentrarnos en la mente de Pessoa de la mano del director americano. “Las palabras de los poetas permiten explorar con mayor sutileza el arte de la metáfora y el montaje –presentes en la obra de Wilson–, donde es posible trabajar tanto lo visual y las impresiones como el texto y el sentido, sin caer en la tentación de ilustrar un elemento mediante el otro. Es una forma de sacar a la luz conexiones ocultas y hacer aflorar lo inefable”, dice Chemin, quien, tras la muerte del director en 2025, asumió la dirección artística de su centro de arte multidisciplinar en Nueva York, el Watermill Center.

De Wilson a Pessoa. De Pessoa a Wilson. Este doble tributo nos permite despedirnos del director de óperas como la emblemática Einstein on the Beach. “Las obras que siguen representándose tras su fallecimiento son, inevitablemente, homenajes: testimonios vivos de su arte y de su contribución a la revolución de las formas –subraya–. Hago hincapié en la palabra ‘vivo’. Él no quería que estas piezas, que aún perduran, se convirtieran en caricaturas de sí mismas al quedar estancadas o rígidas. No creía en los mausoleos. Esta obra es la misma que creamos, pero sigue adquiriendo nuevos significados”.

Una escena de PESSOA Since I've been me. Foto: Lucie Jansch

Autor de vanguardia, Bob Wilson cambió nuestra forma de experimentar el teatro. “Sus aportaciones son innumerables, pero si tuviera que destacar una faceta, sería la libertad de pensamiento: una libertad del espíritu plena y consciente, una liberación de la dictadura de las normas del mundo real –o realista–. Es posible vivir sobre un escenario teatral tal como uno sueña”.