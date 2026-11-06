'Me casé por alegría', el debut teatral de Natalia Ginzburg, se estrena en España 35 años después de su muerte

Muy dada a retratar en sus narraciones cuitas familiares en las que siempre se podía encontrar alguna traza de su biografía, Natalia Ginzburg (Palermo, 1916 - Roma, 1991) despertó un brote de furor en España hace una década con sus novelas, entre las que sobresale su ópera prima, Léxico familiar (1963).

Mucha menos atención ha recibido en nuestro país la dramaturgia de la escritora italiana, a la que se dedicó casi en exclusiva durante diez años tras el éxito de su debut.

De hecho, 35 años después de la muerte de la autora, tan solo uno de sus textos teatrales, Me casé por alegría (Acantilado, 2018) se ha publicado traducido a nuestro idioma. Y es este el que este viernes 6 de noviembre se representa por primera vez en nuestro país, en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español.

"Es injusto, pero el teatro de Natalia no ha recibido aquí el mismo entusiasmo que el resto de sus escritos", se lamenta Fran Weber, director escénico al frente de este montaje. "En cambio, su narrativa tiene mucha presencia. Incluso la gente del teatro que no esté familiarizada con su obra dramática, probablemente sí que conozca la biografía que escribió de Chéjov, de quien era entusiasta".

Precisamente, afirma Weber que la escritora italiana es heredera de algunas de las temáticas que más frecuentemente aparecían en las obras del maestro ruso: "Ese juego de expectativas frustradas, de aquello que esperamos y que nunca llega, esa melancolía del mundo que no se va a vivir que vemos en El jardín de los cerezos, está presente en Ginzburg". Algo de eso tiene también Me casé por alegría, según nos detalla Weber.

"El teatro de Natalia Ginzburg no ha recibido el mismo entusiasmo que el resto de sus escritos”. Fran Weber

Primero de sus trabajos teatrales, se trata de una comedia en la que Giuliana (Lucía Quintana), una joven irreflexiva, se casa de buenas a primeras con Pietro (José Luis Patiño), un hombre bien posicionado notablemente mayor. Para empeorar la situación, los recién casados son de caracteres opuestos: si la una es alegre y más bien alocada, el otro es serio y tirando a taciturno.

Nos adelanta el director que en el transcurso de la obra (la escenografía, firmada por Isi Ponce, nos transportará al nuevo hogar conyugal en plena mudanza) ella se cuestiona por qué ha tomado esa decisión tan precipitada. "Siempre se había imaginado que su vida iba a ir por otro lado y, de pronto, se encuentra casada con este hombre que conoce de apenas unas semanas", explica.

Una pieza, por tanto, "influenciada por el teatro absurdo de la posguerra italiana", de apariencia desenfadada pero no carente de profundidad y de la huella autobiográfica habitual en Ginzburg: "Giuliana está inspirada en la figura de su madre, tal y como aparece en Léxico familiar. La relación de esta con la abuela de Natalia está reflejada en la obra", arguye.

Todo ello, ficción y realidad familiar, orbitará en torno al auténtico eje central: "Las insosteniblemente complejas relaciones humanas".