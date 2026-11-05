'Take off', la obra de teatro que reconstruye la mayor tragedia de aviación civil de la historia

El 27 de marzo de 1977 dos Boeing 747 colisionaron en la pista de Los Rodeos (Tenerife), a donde habían sido desviados tras una amenaza de bomba recibida en el aeropuerto de Gran Canaria. Murieron 583 personas en lo que aún hoy se considera como la mayor tragedia de la aviación civil de la historia.

José Padilla (Santa Cruz de Tenerife, 1976) tenía solo un año cuando aquello ocurrió a apenas 10 kilómetros de su casa y su última obra, Take off, es la reconstrucción de este suceso que indaga en la naturaleza de los accidentes.

A partir de la metáfora del queso suizo, el director y dramaturgo disecciona en Nave 10, del 5 al 15 de noviembre, la suma de una serie de acontecimientos que dieron como resultado este suceso. “Es una teoría que está muy presente para los grandes sistemas de corte aeronáutico o industrial”, señala.

Creada por James T. Reason en los años 90, este modelo del queso suizo viene a decir que una catástrofe no ocurre solo por un error, sino cuando varios agujeros se juntan hasta crear espacios más grandes por los que el peligro pasa. “Habla precisamente de cómo los pasos muy previos a que el accidente se dé son lo que provocan la concatenación de esas distintas fases que terminan por originar la tragedia”. Y el ejemplo maestro de esto, señala, es lo que ocurrió en Los Rodeos.

En el trágico desenlace de 1977 tuvieron que ver “las leyes en Holanda, que afectaban directamente a los pilotos de aviación y al estado emocional en que se encontraban esos miembros en la cabina, pero también ciertos acontecimientos sociopolíticos relacionados con el servicio de inteligencia estadounidense o los grupos terroristas que pedían la independencia de Canarias”, enumera Padilla.

Hoy se conocen cada uno de los detalles y de cada hora de aquel día. “Se puede desgranar dónde empieza a gestarse”. Además, claro, del factor azar. “Toda la vida hemos sabido que en el aeropuerto de Tenerife Norte hay niebla, que además aparece y desaparece. Pero es curioso que esa tarde, un domingo soleado, de repente la niebla se encapotara absolutamente como para que dos aviones del tamaño del Boeing 747 no se vieran. Hay una ironía trágica en este asunto y es que si alguno de estos factores –que tienen que ver con lo legal, la política internacional, lo personal y el azar– no se hubieran manifestado, el accidente no hubiera pasado y no hubieran muerto esa tarde 583 personas”.

"Una tragedia de estas características de lo que nos habla es de lo falibles que somos". José Padilla

A medio camino entre la comedia y el suspense, Almudena Puyo, Carlota Gaviño, Kevin de la Rosa y Lucía Trentini protagonizan esta obra que rompe los géneros y pasa de la farsa a la tragedia absoluta, de los hechos reales a la poesía, de un segundo a otro.

Con una escenografía muy minimalista, la obra se apoya en proyecciones y vídeos que también saltan del documental a lo abstracto. “Take off no es un ensayo ni un artículo y no juega a eso, es teatro”, advierte su autor. “Una tragedia de estas características de lo que nos habla es de lo falibles que somos, de la ilusión absoluta en la que vivimos cuando pensamos que somos dueños y que podemos controlar los sistemas en los que nos vemos inmersos”, concluye.