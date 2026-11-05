Alberto Castrillo-Ferrer encarna a una veintena de personajes mitológicos en 'Prometeo, bufón y mártir'

Hermes, Hefesto, Ío... toda una cohorte de dioses, semidioses y ninfas desfila por el Prometeo encadenado de Esquilo. También sucede así en Prometeo, bufón y mártir, la obra en la que el director de escena italiano Luis Zoppelo revisita el mito griego del titán que robó el fuego del Olimpo para entregárselo a la humanidad y que llega al Teatro Tribueñe el próximo 5 de noviembre.

Serán más de 20 personajes los que pasen por este escenario madrileño. Y a todos y cada uno de ellos los encarnará Alberto Castrillo-Ferrer durante un desafío interpretativo de más de una hora en la que pondrá a prueba sus dotes actorales.

"Aparece Zeus, aparece Afrodita, aparecen Ares, Dionisos, Epimeteo, Pandora... y una infinidad de pequeños personajes que se van creando con el cuerpo y con la voz", detalla el intérprete en conversación con El Cultural.

También, durante los primeros compases de la obra, cumplirá la labor de aedo para introducir al público en toda la historia que rodea al titán, incidiendo en los motivos detrás de su condena. "Los griegos conocían el mito porque formaba parte de su tradición —alega Castrillo—. Para ellos era como abrir una revista del corazón. Pero, hoy día, la mayoría de nosotros nos hemos olvidado de estos relatos y de sus significados más íntimos, y si los conocemos es de forma muy superficial".

El montaje ha sido concebido como una suerte de homenaje al nobel de literatura Dario Fo, de cuyo nacimiento se cumplen cien años este 2026. "Prometeo, bufón y mártir bebe de las fuentes de la comedia dell’arte y, en general, del teatro más popular que hizo tan grande a Fo".

"Todo lo que envuelve a los dioses es ridículo, así que la comedia le sienta bien". Castrillo-Ferrer

Siguen, además, una estructura muy similar a la que el dramaturgo italiano solía plantear, "con un prólogo explicativo al principio y una reinterpretación de un cuento tradicional o un mito bíblico que, de alguna manera, conectaba con la realidad política y social actual".

Un vínculo que el actor encuentra asimismo entre nuestro presente y la peripecia de Prometeo, 'el amigo del hombre', castigado por esa hybris suya tan desafortunada como bienintencionada: "Su 'pecado' fue ayudar a la humanidad, a la que entregó el fuego, que representa la técnica, la sabiduría. Algo así también ocurre hoy en día: aquellos que tienen el descaro de intentar apostar por el progreso y por un conocimiento para todos despiertan el escepticismo y la ira de los tiranos".

Un mito, pues, de un calado y una solemnidad que será todo un reto abordar como una "bufonada" tal y como adelantan Castrillo y el propio título del montaje. "Los mitos en la Antigüedad se podían contar de muchas formas. Una de ellas es por la que apostamos nosotros: la cómica. La parte más trágica, la del encadenamiento, está en nuestra versión, pero de forma muy escueta. Pero todo lo demás que envuelve a los dioses... es insalvablemente ridículo, así que la comedia le sienta bien".