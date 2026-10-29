La versión canalla y surrealista de 'Don Juan Tenorio' según Buñuel, Dalí y Lorca llega al Fernán Gómez

A Luis Buñuel le fascinaba Don Juan Tenorio. Concretamente, el segundo acto de la obra, en el que se aparece Don Gonzalo, padre de doña Inés, en forma de espectro vengativo.

La razón detrás de este interés es que, según contaba el mismo cineasta en sus memorias, a él también se le había aparecido el fantasma de su padre en el pasado. De ahí que, durante su etapa en la Residencia de Estudiantes de Madrid, levantara una versión de la obra de Zorrilla desde su ingreso en 1917 cada 1 de noviembre, como es tradición popular.

"Al principio, en los primeros montajes, Buñuel respetaba el texto de Zorrilla, aunque solo trabajaba la segunda parte. Pero, conforme llegaron a la Residencia figuras como Dalí y Lorca, todo se revolucionó y se convirtió en un laboratorio de ideas en el que la vanguardia más desbocada tomó las riendas", relata a El Cultural Juan Mairena, director de escena y autor del texto de La profanación de Don Juan (Delirio de Buñuel, Dalí y Lorca), la obra que estará en el Teatro Fernán Gómez del 29 de octubre al 1 de noviembre.

Una obra un tanto disparatada, compleja y divertida, según nos adelanta él mismo, en la que el factor metateatral es una pieza central. "No nos reducimos a representar la obra de Don Juan de acuerdo a cómo la imaginaron Buñuel y compañía hace 100 años. Lo que veremos sobre el escenario es a un grupo de jóvenes artistas creando una obra de teatro, aportando nuevas ideas, siguiendo la corriente de aquellos tiempos y debatiendo sobre lo que tiene y lo que no tiene que aparecer sobre las tablas", explica el director.

Y añade: "El texto de aquella obra no ha sobrevivido, por lo que hemos trabajado con anotaciones que hizo Buñuel en un ejemplar del Don Juan original en las que ya introduce un humor absurdo influido por el dadaísmo. También hay otros documentos, como fotografías o anécdotas recogidas de declaraciones de los participantes".

"Buñuel respeta el texto de Zorrilla, pero cuando llegan Dalí y Lorca todo se revoluciona"

No veremos, por tanto, simplemente a Don Juan haciendo de las suyas o a Doña Inés rogando por el perdón de su padre, sino a un Dalí tratando de introducir sus delirios y su fijación por los insectos (una obsesión que, según avanza Mairena, quedará patente en el vestuario de la obra) y a un Lorca más afincado en la tradición.

Además de este trío legendario, el resto del plantel lo componen Pepín Bello, José Moreno Villa, Maruja Mallo y Margarita Manso. A estas dos últimas, asegura el director, se les reserva una función creativa de relevancia durante la obra, que tendrá que ver con el destino final de Doña Inés. "No hay constancia de ello, pero queríamos darles ese espacio y, con el enorme talento que tenían, tampoco nos parecía descabellado que ellas participaran de esta forma".

Veremos en directo, por tanto, a una vanguardia española emergente cuestionando la herencia cultural de los que vinieron antes que ellos. "Se ríen de la solemnidad del siglo XIX. Son un grupo de díscolos que encuentran la amistad en su forma de ver el arte".