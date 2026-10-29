'Mantener fuera del alcance de los niños': María Velasco invoca a Carrie para narrar el terror de las aulas

Si en Primera sangre María Velasco (Burgos, 1984) hizo que el teatro fuera el espacio “donde los muertos jugaban con los vivos”, en su nueva obra, Mantener fuera del alcance de los niños, lo define como “lo más parecido al aula de necesidades educativas especiales” en el que ella misma pasó algunos cursos.

En ambas, la dramaturga, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2024, hurga a dos manos en el terreno movedizo de esos primeros años que ahora se le deshacen. “Cualquier cosa penosa que pueda contar de mi infancia es y no es mentira, pero tuvo y tendrá consecuencias reales”, advierte antes de invocar a Carrie y a Lovecraft en esta historia que tiene, desde luego, cierto gusto por el terror.

Narrada en primera persona, escrita, dirigida y protagonizada por la propia Velasco, Mantener fuera del alcance de los niños es, posiblemente, su obra más personal hasta la fecha. “En mi caso yo no tenía ningún diagnóstico, pero, seguramente, era lo que hoy se hubiera llamado una neurodivergencia, a la que se unían también problemas de sociabilización”.

“Pero yo sentía ese aula como un espacio protegido, una especie de reserva para aquellos que teníamos algún tipo de diferencia con el resto. En cambio tengo el recuerdo de una mayor incomprensión o soledad en el resto de la primaria y la secundaria”, rememora hoy.

Desde su “aula especial” hasta su pubertad, sus miedos y sus lecturas de terror o su éxito ya en la edad adulta –“diplomas, títulos, títulos, títulos, en un piso de cuarenta metros cuadrados […]. Mira, hasta un Premio Nacional”, escribe–, Velasco relata las dificultades de “lo que sigue” a esa herida de infancia no sin cierta ironía.

“El novelista irlandés John Banville dijo que lo peor para un autor es una infancia feliz”, apunta en la obra antes de enumerar toda la infelicidad de los genios: Dickens, Woolf, Pizarnik, Darwish e, incluso, Judy Garland. “Es algo que yo cuestiono, porque es verdad que hay veces en que se sublima el trauma o que se convierte en una sensibilidad especial, pero hay quienes no viven para contarlo o quienes malviven por ello. Claro, es maravilloso que hoy, para dar visibilidad al fenómeno del acoso y que las víctimas se sientan menos solas, la gente que ha logrado tener un peso público se reconozca como niños acosados y que cuenten el cuento del patito feo, que por suerte se han convertido en cisne; pero no podemos olvidar que no siempre sucede así. Tenemos ahora recientes casos de suicidio de niños y adolescentes que han estado sometidos al acoso. Generalizar siempre es muy delicado”, reflexiona.

A modo de testimonio escénico y performativo, Velasco pone la mirada en la vulnerabilidad infantil, rompe con clichés y nos habla sobre la necesidad de pertenencia social, las infancias no normativas y los márgenes. “Por una parte la obra habla de los procesos de exclusión institucionales”. O sea, ¿qué hace la escuela con la diversidad? ¿La asume o, por el contrario, trata de normalizarla?, cuestiona la autora. “Pero también señalamos los propios procesos de exclusión que se producen dentro del grupo”. Y más allá de las aulas, de fenómenos sociales como “el desprecio por los menores no acompañados”.

“Los niños y las niñas heridos seguimos buscando lugares seguros en la edad adulta”. María Velasco

Velasco saca pecho aquí de la diferencia. “No hay nada más temible que la gente normal”, decía Lovecraft. Y pasa de la ciencia ficción de Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, en la que la dramaturga nos hablaba del amor como un ovni, al terror de la exclusión en la infancia de esta obra que invoca a Carrie para obtener venganza y recordarnos “la capacidad que tiene la persona herida, en este caso como el personaje de Stephen King, de convertir su herida en un poder”.

Casi sola sobre el escenario, la directora encara esta especie de monólogo que estrena en el Teatro de La Abadía hasta el 22 de noviembre–. No es la primera vez que se sube a las tablas. Lo hizo, por ejemplo, en La soledad del paseador de perros. “Lo he hecho cuando realmente creía que era un proyecto que requería esa excepción. En este caso, parte de la obra es muy testimonial. Se trata de mi confesión de infancia y eso me incitaba a querer entrañarlo y ‘encuerparlo’; a poder abrazar también un género que está a medio camino de lo testimonial, más cerca de la conferencia performativa, y equilibrarlo luego con un componente espectacular muy fuerte que dan mis dos compañeros de escena –el cantaor Al-Blanco y el bailarín y performer Mario Patrón–”.

“En esta obra en la que hablo de las infancias marginales hay también un diálogo con el flamenco como cultura en los márgenes”, señala. Con música hecha ex profeso para la pieza, a partir de textos de Kafka o de Juan Ramón Jiménez, la obra tiene también un trabajo muy corporal –con coreografía de Josefina Gorostiza–. “En esta parte quería reflexionar sobre cómo la escuela a veces se convierte en una fábrica de conductas, cuerpos y géneros”.

Los tres se mueven entre esa especie de espacio ficcional que recrea un aula y unos baños de instituto. Y, por otra parte, el tablao flamenco y el escritorio del que nace todo. “Justamente, es esa cápsula artística que para mí supuso un lugar de seguridad”.

A ese espacio, hoy convertido en teatro, vuelve ahora. “Los niños y las niñas heridos seguimos buscando lugares seguros en la edad adulta”, comparte. “El teatro fue uno de los primeros espacios que yo encontré. Allí coincidí también con personas que, tal vez porque su etapa de juego había sido tristemente amputada, de adultos querían seguir cultivando el amor por lo lúdico y darle espacio a su niño interior. Cuando ahora compartimos las infancias que tuvimos y que nos han hecho ser como somos dentro del aula de ensayos esto se convierte en una especie de jardín de infancia en diferido”. Hagamos que se prolongue en La Abadía.