Antonio C. Guijosa reivindica a Ismene: "Vivimos en una sociedad que cada vez nos obliga más a posicionarnos"

En el mito de Antígona, Ismene, su hermana, se niega a ayudar a esta a enterrar a Polinices, por miedo a desafiar el edicto del rey Creonte, que ha prohibido su sepultura bajo pena de muerte. Ismene no es Antígona. Ella no se ve capaz de desobedecer a la autoridad ni se siente tan firme en sus convicciones. Ella se apega a la vida y al orden y, aunque al final rectifica, es demasiado tarde.

Pero ¿y si ahora no lo fuera? En La certeza, el director de teatro Antonio C. Guijosa reivindica a este personaje mitológico que es “entre apocado, cobarde y no comprometido” y lo coloca en el centro de la historia para poder responder a una cuestión actual: “¿Es la duda una forma de conciencia o una excusa para no actuar?”.

No es la primera vez que Guijosa rescata un papel secundario y lo sitúa en el centro. Ya lo hizo en Claudio, tío de Hamlet . “Siento fascinación por este tipo de personajes no ensalzados o maltratados de la literatura –reconoce–. En el caso de Ismene, creo que Sófocles lo pone ahí para que Antígona se eleve y quede realzada, pero tiene una historia propia”.

Su Ismene (Beatriz Grimaldos) es una mujer que realmente busca una solución. “Ella está en el lado de la vida y es la que sobrevive, aunque eso tiene un coste. Mientras los demás se muestran firmes en sus convicciones, en lo que creen que hay que hacer y en el mundo que quieren construir, ella se cuestiona con qué derecho imponer algo a otra persona que no piense como ella. Pero es un personaje que siempre tiene opciones, porque esta obra no es una apología de la duda ni del inmovilismo”.

En esta reescritura atemporal de Antígona que se estrena en Cuarta Pared –hasta el 14 de noviembre–, seguimos a este personaje a partir del mito de Sófocles, desde Creonte y Antígona (Ernesto Arias y Claudia Taboada), hasta la guerra de los Epígonos, cuando Tersando (Jorge Yumar), hijo de Polinices, aparece para reclamar justicia y amenaza con arrasar Tebas de nuevo.

“Hoy es más fácil prosperar haciendo algo de manera radical que queriendo proteger el entorno”. Antonio C. Guijosa

“Esa es un poco la parte teatral. Luego, por otro lado, creo que vivimos en una sociedad que cada vez nos obliga más a posicionarnos en lugares en los que por cada cosa que estamos de acuerdo encontramos dos o tres con las que probablemente no comulgamos. Te imponen la pertenencia a un bando simplemente porque otras cosas te parecen peores. Hoy se premia la convicción o la defensa de una postura por encima de las buenas intenciones. Es más fácil prosperar haciendo algo de manera radical que queriendo proteger el entorno”.

Guijosa, que en junio dirigirá también El síndrome de Stendhal en Nave 10, plantea así la duda sobre la responsabilidad de posicionarse en según qué cosas. “Yo creo que cada uno debe salvaguardar su integridad y que no debe estar obligado a pronunciarse. Ahora, ese no pronunciamiento en determinados contextos puede tener un precio también. Al final, lo bonito de La certeza es que no deja una respuesta fácil en ningún sentido”. O acaso, ¿estamos seguros de todas nuestras decisiones?