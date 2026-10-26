Isabel Fernández González gana el Premio de Teatro Calderón de la Barca 2026 con 'Campo de fuerzas'

El Ministerio de Cultura ha concedido el Premio de Teatro para Autores Noveles Calderón de la Barca 2026 a la dramaturga, directora y actriz Isabel Fernández González por su obra Campo de fuerzas.

El galardón, hecho público este 26 de octubre, está dotado con 10.000 euros e incluye la publicación del texto premiado, así como una valoración preferente en caso de solicitar una subvención para su distribución. En esta convocatoria han competido un total de 104 textos.

En el fallo del jurado, el tribunal ha justificado la concesión del premio destacando de la pieza "su sensibilidad y empatía para plasmar una realidad compleja que aborda la idea del fracaso y el retorno al hogar familiar".

Asimismo, los miembros del jurado han resaltado la propuesta formal planteada por la autora, señalando que "asume un riesgo formal creando una pluralidad de voces que emanan de la conciencia de la protagonista".

En el plano temático, el jurado ha subrayado la vigencia de las cuestiones tratadas en la obra, indicando que “el texto plantea debates muy actuales sobre el feminismo, el choque generacional y la tensión entre lo rural y lo urbano”.

Isabel Fernández (León, 1993) es graduada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid y, con un máster en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela, completó su formación en Interpretación y Dirección de Escena en la Escola Espazo Aberto de Santiago de Compostela entre 2020 y 2024.

Afincada en Galicia desde hace más de ocho años, en 2025 fundó junto a Mateo Rodríguez la compañía ALOMAIS Teatro, con la que estrenó la pieza de creación colectiva Ca-Co-Flex!.

Ese mismo año fue galardonada con el XX Premio Abrente para Textos Teatrales de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia por O Miradoiro y con el Premio Internacional Ricardo López Aranda Ciudad de Santander por A Ele E Equis. Su trayectoria incluye además su selección para las Residencias Artísticas del Gaiás (artes escénicas en 2024 y literatura en 2025) y para las Residencias Literarias de la Illa de San Simón en 2026.

El jurado ha estado presidido por Javier Monsalve, director general de Artes Escénicas y Música, figurando Marta Betriu Roure, subdirectora general de Teatro y Circo, en la vicepresidencia. Han actuado como vocales Javier Hernando Herráez, Antonio José Rojano Mora, Anna Maria Ricart Codina, Raúl López Sánchez (Raúl Losánez), María Folguera de la Cámara y Lucía Collini, ganadora de la edición anterior.

El Premio Calderón de la Barca, orientado a promocionar a creadores que no hayan estrenado de forma pública más de una obra en circuitos comerciales con taquilla, cuenta en su palmarés histórico con nombres como Juan Mayorga, Luisa Cunillé, Paco Bezerra o Yolanda Pallín, y en años recientes ha galardonado a autores como Daniel Remón, Paco Gámez, Eva Mir, Yaiza Berrocal o la propia Lucía Collini.