Marina Heredia: "La mujer es muy protagonista en la historia del cante de Granada, por eso es tan poderoso"

Marina Heredia es uno de los grandes estandartes del flamenco de Granada, donde nació en 1980, pero también de nuestro país. La cantaora protagonizará los números musicales en la ceremonia de los premios Los Grandes de El Cultural, que en su primera edición ha reconocido las trayectorias del escritor Eduardo Mendoza, la artista Soledad Sevilla y el actor y productor Antonio Banderas. Los premiados recibirán su galardón este lunes 16 de noviembre en la Abadía del Sacromonte de la Ciudad de la Alhambra.

Nos recibe al teléfono mientras camina por las sinuosas y empinadas calles del Albaicín. Allí creció y allí vive, impregnada del sustrato histórico que albergan esas cuevas donde retumbó la voz de Enrique Morente o Jaime Heredia 'El Parrón', su padre. Criada en una estirpe de cantaores, cuya matriarca era Rosa Heredia ‘La Rochina’, la gran conservadora de la zambra, estudió en la misma escuela que Estrella Morente y Manuel Liñán.

En su garganta brota el acento andaluz y por su sangre corre la historia del pueblo gitano. En solo unos días publicará el álbum correspondiente al espectáculo que lleva un año presentando en directo, ¡En libertad! El camino de los gitanos, resultado de la colaboración en Alemania con la Orquesta Sinfónica de Duisburg. "La primera vez que una figura del flamenco realiza una residencia con una formación sinfónica", reivindica.

Pregunta. ¿Qué supone cantar en una ceremonia donde se premia a Eduardo Mendoza, Soledad Sevilla y Antonio Banderas?

Respuesta. Es un gustazo porque conozco el trabajo de los tres. Intentaré poner mi granito de arena en este homenaje a "personas tan inteligentes, tan importantes y con una trayectoria tan coherente". Llevo unos días pensando qué voy a cantar, porque quiero ofrecer cosas con sentido. Estoy con esa ilusión y también con la tensión por estar a la altura.

P. El espectáculo estará dividido en tres partes, pero ¿quién va a acompañarla?

R. Voy a tener un acompañamiento muy fiel: son mis músicos desde hace muchos años, con los que tengo mucha complicidad, y eso me permite hacer lo que quiera en cada momento. Al piano estará Pablo Suárez, a la guitarra José Quevedo 'Bolita', y a la percusión Paquito González.

"Es un gustazo participar en este homenaje a personas tan inteligentes, tan importantes y con una trayectoria tan coherente"

P. ¿Por dónde encaminará el repertorio? ¿Hay alguna temática concreta que quiera resaltar?

R. Seguro que no faltará algo de Lorca, porque estamos en su tierra y el año que viene celebramos el centenario de la Generación del 27, lo mismo que este año hemos conmemorado el 90.º aniversario de su muerte y los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla. Además, por ser de la tierra, cantaré por tangos de Granada. En fin, haré un repertorio variado con muchas cosas.

P. ¿Y vamos a poder ver alguna pincelada del espectáculo ¡En libertad! El camino de los gitanos?

R. Sí, claro. Al ser tres intervenciones breves y no dará tiempo a desarrollar temas completos, intentaré adaptar varios fragmentos. En el bloque de la entrega de premios haré un trozo de mi papel de la Poncia (La casa de Bernarda Alba) que interpreté en el Generalife, y seguidamente interpretaré La dulce queja, también de Lorca. Y en los tangos de Granada incluiré los de ¡En libertad!..., titulados La nieve de los años.

Marina Heredia. Javier Martín Ruiz

P. Supongo que habrá sido muy emocionante regresar a los orígenes del pueblo gitano y contar su historia en el proyecto de ¡En libertad! ¿Cómo nace?

R. Es curioso porque, aunque creas que tú llevas las riendas, la vida manda y te va poniendo en el camino. Yo tenía desde hace tiempo las ganas de realizar un trabajo sobre el camino de los gitanos. Me interesaba averiguar, a nivel personal, qué había de verdad y qué de novelesco en todas esas historias que se cuentan. Sin embargo, no era una obra fácil de plasmar. El momento llegó durante una residencia de un año completo que realicé con la Orquesta Sinfónica de Duisburg en Alemania.

»Querían mostrar las múltiples facetas del flamenco, así que hicimos un recital de cante clásico, El amor brujo de Falla y la presentación de mi disco Capricho. Luego me encargaron un proyecto original y me ofrecieron absoluta libertad, así que lo aproveché para contar lo que yo quería con un equipo por detrás, capitaneado por un primo mío, Alejandro Heredia, que es profesor de Historia Antigua de la Universidad de Granada, y ya tenía un trabajo muy contundente sobre este tema.

»Al adaptarlo al formato disco, compusimos en clave flamenca aquellos episodios históricos que se habían quedado fuera por limitaciones de tiempo, porque la pieza sinfónica solo duraba unos 30 minutos.

P. Es muy interesante la labor de documentación histórica. ¿Cómo configuraron el repertorio y qué hitos decidieron resaltar?

R. Intentamos seleccionar acontecimientos históricamente probados. Por ejemplo, Juan El Egiptano, la rumba catalana que canto con Lolita en el disco, alude al primer documento oficial donde se da permiso a los gitanos para entrar en la península desde los Pirineos. El primer asentamiento de los gitanos fue en Cataluña, eso está completamente documentado, y está redactado en catalán antiguo.

"Los gitanos no hemos tenido nunca con la Iglesia católica una relación romántica, por eso nació la Evangelista, lo que llamamos el culto"

»Eso nos dio pie a hacer una rumba catalana con Lolita, que es la digna heredera [su padre era Antonio González 'El Pescaílla'], y ahí contamos la historia de Juan El Egiptano, aportando también nuestro toque de fantasía. Otro de los episodios está incluido en una alabanza referente a la Gran Redada, donde el catolicismo tuvo un protagonismo destacado. Los gitanos no hemos tenido nunca con la Iglesia católica una relación romántica [risas]. Ha sido más bien tensa, por eso nació con el tiempo la Iglesia Evangelista, lo que llamamos el culto.

P. Extendiéndolo a su trayectoria general, ¿en qué palo se siente más cómoda cantando?

R. Durante mucho tiempo me sentía cómoda en algún palo específico, pero desde hace tiempo me encuentro a gusto según el momento: unos días en las alegrías, otros en la soleá... Una de las características fundamentales de los gitanos es nuestro anhelo de libertad en todos los sentidos, y yo también creo que un artista debe ser libre en todo momento para crear. Pues hace mucho tiempo que yo soy libre, gracias a Dios.

P. ¿Y cuándo siente que un cante tradicional necesita un aire nuevo y cuándo sabe hay que dejarlo en su pureza, tal y como es? En definitiva, ¿cómo logra el equilibrio para imprimir su personalidad sin dejar de respetar la esencia de los cantes?

R. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que en el flamenco está todo dicho, todo inventado. Lo único tú puedes aportar es tu visión, tu personalidad, tu color de voz, tu forma de expresarlo, tu sello. Ese es el gran tesoro que tenemos los artistas: no parecernos a nadie y que, al afinar la voz, ya te reconozcan.

"Por Granada han pasado tantas civilizaciones que todas han dejado su huella, así que nosotros tenemos un sonido muy particular"

P. Si hay una escuela con una marcada personalidad en el flamenco es la de Granada. Como gran exponente, ¿cuál diría que es el sello diferencial del cante de su tierra?

R. El sonido es muy importante. Por Granada han pasado tantas civilizaciones que todas han dejado su huella, así que nosotros tenemos un sonido muy particular. Cuando escuchas a un guitarrista de Granada, sabes que es de allí. Es una forma de sentir, de interpretar… Por ejemplo, en el cante de Granada la mujer ha sido muy protagonista. En las danzas del Sacromonte la inmensa mayoría eran mujeres: en una zambra podía haber 30 artistas y 25 eran mujeres. Sin más remedio, eso deja una impronta. Por eso el cante de Granada es tan poderoso, tan rotundo…

P. Marina Heredia reúne las dos grandes insignias del flamenco: andaluza y gitana. Pero ¿alguien que no es andaluz ni gitano puede hacer buen flamenco?

R. ¡Hombre, claro! Es que el flamenco no es solo de los gitanos. Puede gustarte más cómo lo interprete un gitano, pero el flamenco es el resultado de mezclar muchos ingredientes.

P. Pero la gran esencia del flamenco está en Andalucía, esa es la cuna, ¿no? O sea, ¿el flamenco es más andaluz o más gitano?

R. Yo creo que el flamenco es más andaluz, independientemente de que te identifiques más con la expresión gitana que con la palla. El flamenco es una coctelera de muchas influencias donde los gitanos hemos aportado muchísimo, pero no lo único, claro.

"El flamenco es más andaluz que gitano, independientemente de que te identifiques más con la expresión gitana"

P. Se ha acercado a la música orquestal en obras como El amor brujo o en este proyecto de ¡En Libertad!... En el eterno debate entre la ortodoxia y la vanguardia o la fusión, ¿qué postura mantiene?

R. No me detengo a pensar en esos debates, la verdad, no tengo tiempo. Hago lo que me apetece, lo que me gusta. Y si se te pone el vello de punta, ahí no hay más discusión. Lo que no me gusta es que se confundan las cosas: lo que es flamenco es flamenco y lo que no, no lo es, por mucho que tenga cadencias andaluzas o lo interprete alguien que admira o estudie el flamenco.

»Con una base flamenca puedes hacer otras cosas, pero si cantas por soleá no puedes decir que eso es una "soleá urbana". No, mire usted. Aquello no tiene por qué ser peor, pero es distinto. Un plátano es un plátano y una sandía es una sandía, punto y final.

P. ¿Y dónde sitúa los límites para no perder la raíz?

R. Yo creo que el artista debe ser lo suficientemente inteligente para saber qué debe hacer en cada contexto. Si tú vas a la Bienal de Flamenco de Sevilla tienes que llevar flamenco, no presentar un espectáculo de boleros. ¿Que lo está haciendo una cantaora? Sí, muy bien, pero eso que está haciendo no es flamenco. Y lo puede cantar mejor que el que lo inventó, pero, personalmente, si yo un día hago un disco de boleros, que no lo descarto [risas], no iría a la Bienal de Sevilla a presentarlo. Eso va en el artista, porque hay algunos que tienen siempre ganas de crear esa peleílla.

P. ¿Cómo analiza el panorama actual del flamenco? En el documental Jaleos, de Isaki Lacuesta, que se ha estrenado ahora, se afirmaba que "como el flamenco nació muriendo, no muere aunque lo maten". ¿Comparte esa visión tan esperanzadora?

R. Quiero pensar que sí, porque para mí el flamenco es lo más importante, la perfección musical. Es verdad que la gente joven puede equivocarse, como nos hemos equivocado todos, pero la juventud sirve precisamente para descubrirse a uno mismo y asentar las bases de tu carrera. Hay mucha calidad artística; luego, algunos se quedarán dentro y otros se quedarán fuera.

P. ¿Qué artistas actuales del flamenco son los que más le interesan o, si lo prefiere, con los que más se identifica?

R. Mira, yo siempre he sido muy aficionada al cante. Bueno, y también al baile, que yo siempre digo que soy una bailaora frustrada, y a la guitarra, lo valoro mucho. El gran ídolo de mi vida es Camarón. Nunca lo he imitado porque me parece imposible mejorarlo. De mis compañeros contemporáneos valoro a muchos, incluidas las cantaoras de tablao, menos conocidas pero con un talento inmenso, como las malagueñas Paqui Ríos y Fabiola Santiago. Y entre los jóvenes, me gustan artistas como Ismael de la Rosa o Manuel de la Nina.

P. ¿Y tiene referencias más allá del flamenco?

R. Sí, escucho muchísima música. Casi escucho más música alejada del flamenco que el propio flamenco. Me interesa ver cómo expresan o cómo afinan otros artistas como Whitney Houston, Blanca Rosa Gil, Roberto Ledesma, Rubén Juárez... Y mucha salsa y, en general, música latina. No escucho pop, me gusta más la música, digamos, caliente.

P. Por último, ¿en qué proyectos se encuentra trabajando actualmente?

R. En solo unos días se lanza el disco que corresponde al espectáculo Libertad. El camino de los gitanos, lo que me llena de ilusión por todo el proceso de producción, su significado histórico y la alegría que supone para mi padre. El disco de boleros tendrá que esperar un poco más [risas].