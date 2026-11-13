'Jaleos', el documental de Isaki Lacuesta: una tertulia flamenca moderna e impura

Isaki Lacuesta (Girona, 1975) se había acercado al flamenco, aunque de un modo muy lateral, a través del díptico compuesto por La leyenda del tiempo y Entre dos aguas. Incluso en el documental Flores para Antonio, dedicado a la figura de Antonio Flores, tampoco se puede obviar el interés del cineasta por la quintaesencia de la música popular andaluza, pero es en Jaleos donde el director de Segundo premio ha echado el resto.

En lugar de descender hasta los orígenes, recurso que se nos antoja ya tan trillado, Lacuesta sitúa la mirada en las vanguardias para evidenciar que, más allá de su impronta ancestral, realmente el flamenco estandarizado –vamos a decir: lo que ahora entendemos por flamenco– es un fenómeno contemporáneo.

Dos ejemplos: la bailaora Carmencita fue la primera mujer filmada en la historia del cine, antes incluso de la irrupción de los hermanos Lumière, y Concha Piquer compareció en los primeros ensayos del cine sonoro, allá por 1923.

¿Pero la copla es flamenco? Este es uno de los debates que aquí se deslizan, siempre incardinados en un guion que no se atiene a la fórmula cronológica y/o temática, sino que divaga, desarrolla y se detiene. Lo mismo lanza un apunte histórico que nos sorprende con un poético número musical.

La película está libremente basada en los ensayos del multifacético artista Pedro G. Romero, que albergan revelaciones tan llamativas como el origen de las bulerías, nacidas al mismo tiempo que el montaje cinematográfico, en los años diez del siglo XX.

La película se basa en los ensayos del artista Pedro G. Romero, que albergan revelaciones tan llamativas como el origen de las bulerías

Concebida como una conversación caótica, a la manera de una tertulia flamenca, en la que los interlocutores son C. Tangana, Alba Flores, Soleá Morente y Georges Didi-Huberman, entre otros, la heterodoxa Jaleos subraya la importancia de la oralidad en la evolución del cante.

Y hace parada en hitos ineludibles de la complejísima historia del flamenco –la mirada exótica del nazismo, la sacudida de la Guerra Civil o la apropiación franquista– y revisa toda su iconografía, desde la Niña de los Peines, La Argentina y Carmen Amaya hasta Niño Miguel, pasando por Manolo Caracol, que tuvo que humillarse y pedir perdón ante el régimen después de haber sido obligado a cantar para los anarquistas.

Con trazas de ensayo gordardiano, en tanto que entrelaza muy orgánicamente el inasible material de archivo con las escenas rodadas ad hoc en 15 mm –impresionante la danza de Rocío Molina–, Jaleos resalta la impureza de un arte enraizado en el mestizaje humano –gitanos, esclavos africanos, etc.– y cultural –los cantes de ida y vuelta, resultado del vínculo con América Latina–, pero que creció con las máquinas.

El cine, precisamente, recoge buena parte de la tesis planteada en la película, que se nos presenta como un inmenso collage con incontables representaciones visuales gracias a un montaje hercúleo. Todas las teselas de ese desordenado mosaico son la historia de una revolución en marcha. Más allá de las persecuciones, la banalización folclórica y los prejuicios racistas que aún se ciernen sobre este arte, el flamenco, que “nació muriendo y no muere aunque lo maten”, como se dice en un momento de la película, sigue renovándose.