La agencia de conciertos Impacta, creada hace unos años por dos acreditados y expertos profesionales, Enrique Subiela y Enrique Rubio, nos está acostumbrando a degustar la música realizada por magníficos y reconocidos profesionales.

Estos se exhiben en programas generalmente muy interesantes y taquilleros, que suelen pasear por los auditorios de las más importantes ciudades de nuestro país. Es el caso de los conciertos integrados en la tournée que se está desarrollando ya con el protagonismo de la mezzosoprano Cecilia Bartoli y del pianista Lang Lang.

Han actuado ya en Valencia ( Palau de les Arts Reina Sofía), Barcelona (Palau de la Música Catalana) y Zaragoza (Auditorio). Se les recibe ahora, este domingo 29 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid.

El amplio programa previsto por ambos intérpretes en esta gira comprende obras muy variadas, que van desde lo más granado y saludable del barroco de Alessandro Scarlatti a las búsquedas posteriores de compositores como Giovanni Paisiello, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, protagonistas estos dos últimos de un clasicismo pleno con vistas a un romanticismo muy cercano, representado en todo su esplendor por Franz Schubert.

Gioacchino Rossini y tres piezas francesas fundamentales vienen a continuación: dos de Georges Bizet y una de Léo Delibes. La recta final alberga los nombres señeros de Franz Liszt, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Claude Debussy y Ernesto De Curtis, autor este último de la famosa canción Torna a Surriento.

El canto de Bartoli es espectacular, de la más alta calidad. Lang toca con una soberana nitidez de pulsación

De todo hay por tanto en esta viña concertística que van a cultivar estos dos grandes artistas, cada uno en su especialidad y cuyos méritos y valores son reconocidos y comprobados en las distintas visitas que han realizado a nuestro país por separado.

Por lo que atañe a Bartoli la recordamos en múltiples y distintos recitales en las más variadas plazas en los que hemos ido conociendo sus habilidades y magníficas cualidades canoras, representativas de un depurado estilo, conformado a partir de una soberana técnica, de un fraseo intencionado y de una apabullante facilidad para la escritura afiligranada, característica las más de las veces de la vocalidad del XVII, XVIII y XIX.

Sin duda una idónea servidora para cierto tipo de repertorio en el que es tan importante el cultivo de eso que llamamos técnicas belcantistas, en las que es elemental —en realidad lo es en cualquier tipo de cometidos vocales— el manejo de uno de los resortes esenciales del arte de cantar, el músculo básico, el diafragma.

Es cierto que en ocasiones, y se ha señalado con alguna frecuencia, el sonido en el forte puede resultar algo desabrido y que la coloratura, en las páginas que requieren un canto concitato o de bravura, quizá se antoje excesivamente percutida, en un permanente staccato. Pero el canto es espectacular y los pasajes spianato, a media voz, con abundantes filados, son de la más alta calidad. Lo ha venido poniendo a prueba la cantante a cada paso. Y lo volverá a hacer a lo largo de estos nuevos recitales, ahora en compañía de Lang Lang.

Su voz de mezzosoprano de agilidad, oscura, bien emitida, con ligeras cavernosidades y algunos sonidos guturales, luce refulgentemente en unas agilidades, unas fioriture, de excepción: trinos maravillosos, regulados sabiamente, en todas sus modalidades; saltos interválicos que aprovechan una notable extensión de más de dos octavas; pasajes legato de valor instrumental magníficamente medidos, en los que la artista logra quizá sus mejores momentos. Aunque a sus 60 años ya cumplidos empiecen a aparecer ciertas durezas y se acuse un ostensible vibrato.

Por otra parte, y hablando ya del pianista colaborador y acompañante, Lang Lang, hay que decir que es fulmíneo a la hora de resolver, siempre con suma facilidad, cualquier programa que se le ponga por delante gracias a una de las técnicas y mecanismos más prodigiosos del presente que favorecen la precisión del ataque, el fabuloso juego de dinámicas, del pianísimo al fortísimo, que le permiten frasear con la minuciosidad de un orfebre y el detallismo de un miniaturista.

Cabe resaltar asimismo la soberana nitidez de pulsación, el abracadabrante mecanismo, la calidad satinada del sonido, la frescura de las ideas, más allá de que estas puedan ser discutidas, el manejo del rubato, la capacidad para el canto lírico, la libertad fraseológica o el poder al tocar.

Atributos que le dan una solvencia extraordinaria pero que no diluyen ciertos excesos, libertades inesperadas, acentuaciones en principio exageradas o fuera de canon. Pero ya se sabe que la música es una de las artes más subjetivas y que conceden mayor libertad al intérprete. Será interesante asistir a su encuentro con una personalidad vocal como la de Bartoli.