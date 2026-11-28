Ha comenzado ya en el Ateneo de Madrid la nueva temporada del ciclo de Música de Cámara Salón del Ateneo, que en muy pocos años se ha asentado como una de las propuestas programadoras más inteligentes de la capital.

La nueva edición, que auspicia la Fundación María de Alvear, propone un recorrido en el que participan y se dan cita diferentes formaciones, repertorios y lenguajes de la música de cámara. La temporada se inauguró el 27 de septiembre con el conjunto vocal Apollo5.

El 28 de noviembre es el turno del cuarteto de saxofones Kebyart, que desarrollará, con su acostumbrada inventiva, su nivel técnico y expresivo y fantasía en sus arreglos, un programa sustancioso y original con obras de Rameau, Franck, Bach, Schubert y Ligeti. Es singular el caso de este bien avenido grupo, que no conoce fronteras, gracias a su nivel técnico y destreza en el servicio a la música de cualquier época. Han bautizado su programa 'Punto de fuga'.

Detrás de la selección y normativa de la temporada está la abogada y pianista Paola Montero. Pretende y consigue su objetivo: "Alcanzar —nos dice— una programación diversa en cuanto a la instrumentación y equilibrada entre músicos consagrados y talento emergente. Esta temporada está vertebrada en torno al diálogo entre la tradición y la transformación: cómo la tradición permanece viva y siempre presente a lo largo de la historia de la música".

Es importante en propuestas de este cariz tener un criterio básico y fundamentado respecto a la política de encargos. Montero apunta: "Normalmente, surgen a raíz de conversaciones con los compositores y de entender con qué tipo de obra querrían contribuir al Salón del Ateneo y, a partir de ahí, tratamos de encontrar el mejor encaje con las agrupaciones y programas que pretendemos programar para la temporada".

"La única forma de que la música contemporánea acceda a nuevos públicos es programarla junto al resto del repertorio". Paola Montero

Y añade: "Es uno de los signos distintivos de estos ciclos. La música de nueva creación es parte del repertorio de cámara, como lo es el repertorio más tradicional o canónico, y no hay razón para mantener ambos repertorios separados. La única forma de conseguir que la música contemporánea pueda acceder a nuevos públicos (y, por tanto, que se mantenga viva) es programarla junto al resto de repertorio de manera natural y habitual".

Sanas opiniones que cimentan esta temporada. La presente se completa con actuaciones de Cristina Cordero y Juan Barahona, viola y piano ('Con B de viola': Bach, Beethoven, Brahms y Kurtág, 20 de diciembre); Cuarteto Goldberg ('Volta': Schubert, Beethoven y Widmann, 23 de enero), Cuarteto Iberia ('Música como destino': Boccherini, Mozart, Glass, 20 de febrero), SeNarts Quintet (Nuevos Mundos: Ravel, Mozart, Migó, 21 de marzo); grupo Sentieri Selvaggi ('Pasado y presente': Debussy, Francesconi, Jolivet, Boccadoro, García Daganzo, Stravinski, 10 de abril); Kambrass Quintet de viento ('Denominación de origen': Granados, Guinjoan, Alvear, Gual, 8 de mayo); Arnau Tomás y Kennedy Moretti ('Las sonatas de gamba de Bach', 20 de junio, único programa en el que no hay una obra moderna).