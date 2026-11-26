Ambiente durante el festival Mad Cool de 2026, en el recinto Iberdrola Music, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). Ricardo Rubio / Europa Press

Mad Cool by Zurich ha anunciado un primer avance del cartel de su edición de 2027, que contará con 71 artistas confirmados. La programación se desarrollará en cuatro jornadas: un Opening Day el miércoles 7 de julio, con entradas propias, y tres jornadas principales, los días 8, 9 y 10 de julio, incluidas en el abono de tres días.

La jornada inaugural contará con programación y venta de entradas independientes. Faith No More encabezará el cartel y actuará en una fecha exclusiva en España. El grupo regresará a los escenarios en 2027.

Placebo celebrará los 30 años de la banda con Placebo RE:CREATED, una reinterpretación de su álbum debut. IDLES, Kneecap, The Mars Volta, Nothing But Thieves, Primus y Ecca Vandal completan la propuesta de rock, punk, rock experimental y electrónica de la jornada.

Kneecap regresará al festival, donde actuó por primera vez en España en 2024. Nothing But Thieves presentará Stray Dogs, su quinto álbum de estudio. La programación se completa con Lambrini Girls, The Struts, Perturbator y Getdown Services.

Tame Impala encabezará la segunda jornada con su única actuación en España en 2027. El proyecto de Kevin Parker presentará Deadbeat, su último trabajo, orientado hacia una vertiente más electrónica.

Cartel de la próxima edición del Mad Cool by Zurich .

RAYE volverá al festival tras su paso en 2023, con una fecha exclusiva en España. Somber también actuará por única vez en España en 2027. Sus canciones Back to Friends y Undressed figuran en el Billions Club de Spotify.

La jornada incluirá además a Daniel Caesar, ganador de un Grammy por Best Part; 5 Seconds of Summer; Leon Bridges, que presentará Happiness Anytime (2026); James Blake; y Spoon. También actuarán Violet Grohl, Mike D 5D, Alyssa Grace, Elle Coves, Cure For Paranoia —ganadores del Tiny Desk Contest de NPR en 2026— y Pond.

Completan el cartel de este día Gang of Youths, Rosa Linn, Girl in The Year Above, Sofia and the Antoniettes, Bees & Honey, Fantastic Negrito y Kerala Dust.

El viernes 9, ENHYPEN actuará en una fecha exclusiva en España. El grupo surcoreano combina K-pop, electrónica y R&B en su propuesta escénica.

The Neighbourhood regresará a los escenarios tras varios años de pausa, también con una única fecha en España en 2027. La banda publicó en noviembre de 2025 (((ultraSOUND))), su quinto álbum de estudio.

Jungle debutará en Mad Cool by Zurich. Su repertorio incluye canciones como Back On 74, Busy Earnin’ y Casio. Alex Warren, con fecha exclusiva en España, presentará WILDCHILD, su último trabajo.

La jornada reunirá además a Kehlani, Foals, Myles Smith, Hot Chip, Angèle, Paris Paloma, Noga Erez, BETWEEN FRIENDS, Maddie Ashman, Gurriers y Declan McKenna, ganador del certamen de talentos emergentes de Glastonbury. Completan la programación corto.alto, Chloe Qisha, Dermot Henry, Janus Lester y MICO.

El sábado 10 de julio, The Strokes liderarán el último día de Mad Cool by Zurich 2027 con su única actuación en España este año. La banda estadounidense regresará a Madrid más de dos décadas después de su concierto en 2005. El próximo 10 de julio, la formación liderada por Julian Casablancas volverá a encontrarse con el público madrileño para repasar los grandes clásicos de su repertorio y presentar nueva música de Reality Awaits, su séptimo álbum.

Otro de los regresos más esperados será el de The xx, quince años después de su última visita a la capital. El trío británico retomó su actividad en 2026 tras ocho años de ausencia y llegará a Mad Cool by Zurich para reencontrarse con sus seguidores a través de canciones como Crystalised, Angels e Intro, además de su nueva etapa musical.

Jack Johnson llevará al festival su particular combinación de folk, pop acústico y reggae, un sonido que ha conectado con varias generaciones a lo largo de más de dos décadas de carrera. Canciones como Better Together y Upside Down forman parte de un repertorio marcado por la sencillez y la conexión con la naturaleza.

También estará Tom Misch, que ha construido una trayectoria propia en la que conviven el soul, el jazz y el hip-hop. Tras explorar diferentes territorios musicales, el artista británico regresó en 2026 con Full Circle, su trabajo más íntimo hasta la fecha.

El rock escocés tendrá uno de sus grandes representantes en Biffy Clyro, una de las bandas fundamentales de las últimas décadas, mientras que Christine and the Queens aportará su particular visión del pop performativo, donde música, danza y teatralidad forman parte de una misma propuesta. Por su parte, Ezra Collective llevará al festival la energía del jazz contemporáneo, tras convertirse en la primera formación del género en ganar el Mercury Prize.

El shoegaze y la electrónica estarán representados por Slowdive y The Avalanches (Live). A ellos se sumarán Balu Brigada, una de las propuestas más interesantes del indie neozelandés; Florence Road, cuarteto irlandés con influencias del grunge de los noventa; y Rikas, que han hecho de los sonidos retro una de sus señas de identidad.

La última jornada también contará con The Royston Club, Keo, The Lathums, The North, Brigitte Calls Me Baby y Garage Flower, completando una programación que recorrerá diferentes vertientes del indie y el rock alternativo.