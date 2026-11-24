Mad Cool tiene nuevo nombre. A partir de la edición de 2027, el festival se llamará Mad Cool Zurich, después de que la aseguradora se haya incorporado como title sponsor, algo que no había ocurrido en los diez años de historia del evento.

Las dos marcas presentan el acuerdo como una "alianza estratégica" para impulsar la música en directo y desarrollar nuevas iniciativas, tanto dentro como fuera del recinto.

La principal novedad para el público serán las gradas del escenario principal, un formato poco habitual en los festivales de música y más asociado a otro tipo de espectáculos. Permitirán ver los grandes conciertos sentado y no tendrán coste adicional: podrá usarlas cualquier asistente, hasta completar el aforo de la zona. Además de la vista panorámica del escenario, el espacio incluirá zonas de descanso, de relax y de restauración.

Los organizadores sostienen que la idea es "situar al asistente en el centro" y que cada uno pueda elegir cómo vivir cada momento del festival, ya sea en las gradas o en la pista.

Más novedades

El festival recupera la disposición de dos escenarios principales situados en paralelo, a los que se sumarán otros cuatro escenarios, hasta un total de seis. Según la organización, esta distribución permitirá ordenar mejor los espacios y los movimientos del público.

Las pantallas serán más grandes que las instaladas en la edición pasada y llegarán a los 80 metros de longitud. También habrá una propuesta audiovisual renovada, más zonas de sombra, más vegetación y nuevos espacios de descanso.

El área VIP incorporará "The Garden", una zona rodeada de vegetación y pensada para relajarse y desconectar sin perder de vista la música en directo. Los organizadores la describen como un ambiente "más exclusivo y cuidado", con protagonismo para el diseño, el confort y los elementos naturales.

Pese a los cambios en el recinto, el aforo máximo se mantendrá en 57.000 personas diarias. La organización defiende que este límite prioriza "el equilibrio entre capacidad, espacio y comodidad".

Con la edición de 2027, el festival cierra su primera década y abre lo que sus responsables denominan "un nuevo capítulo", con el objetivo de "ampliar los límites de lo que significa vivir Mad Cool" en los próximos diez años.