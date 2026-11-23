En 1893, con diecisiete años, Falla supo que su "vocación definitiva" era la música, según contará años después a Alexis Roland-Manuel, que preparaba su biografía. Hasta entonces, su interés transitaba también por la literatura, el teatro, el periodismo.

Había recibido sus primeras lecciones de solfeo de su madre, a quien, dados los rápidos progresos, se sumó poco después Eloísa Galluzo, pianista, "por quien yo sentía un gran afecto —escribe a Roland-Manuel— a pesar de sus baquetazos sobre mis dedos poco dóciles".

Una tercera mujer, su niñera, le había abierto ya la puerta de la fantasía: "Durante toda mi primera infancia (tendría yo dos o tres años) los cantos y las historias de Ana 'La Morilla' me introdujeron en un mundo maravilloso".

Un mundo, el de la imaginación, en el que pronto tomó parte activa como 'dramaturgo', siendo niño todavía, "en un pequeño teatro" construido por él, donde representaba para sus hermanos, nos cuenta Jaime Pahissa, "comedias que él mismo hacía, y con decoraciones también pintadas por él".

De sus tanteos como periodista dejó muestra antes de los quince años en dos revistas: El Burlón, fundada y dirigida por él con un grupo de amigos, y El Cascabel, en la que comenzó colaborando y finalmente también dirigió. Siempre fue muy precoz, menos para su despertar por el camino de la música.

Manuel de Falla vestido para el carnaval (Cádiz, hacia 1882). Archivo Manuel de Falla

Un caso análogo, en espejo, al de su querido Federico García Lorca, enfocado decididamente a la música hasta los veinte años. El poeta que había soñado con ser músico y el músico que pensó que iba a ser escritor se encontrarían años después en Granada, colaboraron en proyectos como la recopilación de canciones populares por la provincia, la célebre función de Títeres de cachiporra de 1923 o el Concurso de Cante Jondo, y fructificó entre ellos una profunda admiración. "Yo no venero a nadie como a Falla", dirá García Lorca.

Madrid, París y Granada son las ciudades que marcan su trayectoria, sus éxitos, su continuo aprendizaje y su inconformismo: es difícil encontrar en su catálogo dos obras con planteamientos similares; siempre buscando más allá o en otra dirección, desde Cádiz hasta su autoexilio en Argentina, en 1939, donde continuó con su proyecto inacabado, Atlántida, tan trabajado durante décadas.

En el viaje de Falla a nuestra cultura nada es nostalgia o ensueño sino un valiente reto formal y moral

Allí morirá, en Alta Gracia, en 1946, tras rechazar en diversas ocasiones regresar a una España que lo cortejaba con todo tipo de ofrecimientos. Cuando ya nada pudo decir se apresuraron a repatriarlo.

Desde entonces, su música suena en los atriles de las mejores orquestas, con los directores más reconocidos, por multitud de grandes solistas, y los estudios sobre su obra y su huella han poblado congresos internacionales, tesis doctorales y trabajos de investigación en universidades de los cinco continentes.

Esta proliferación de estudios se explica, al menos en parte, en que, además de una música singular, Falla nos ha dejado unas partituras tan depuradas como complejas, fruto de horas de atención a todos los detalles. Lo que escuchamos parece natural, casi espontáneo, pero cualquier matiz, cualquier nota de más o de menos, todo, se revisaba y repasaba dejando un rastro de enmiendas y reescrituras que ofrecen al musicólogo un campo lleno de indicios para la indagación.

"Su exagerado sentimiento de dignidad personal, su fe en la calidad de la obra, su maniática exigencia de perfeccionarla hasta lo infinito, hacían de su trabajo una especie de tortura, algo como un autotormento en el cual a un tiempo se destrozaba y se complacía", escribirá María Lejárraga, amiga, cómplice, autora de los libretos de obras tan señaladas como El amor brujo, El corregidor y la molinera y, en segundo plano, El sombrero de tres picos. "Vive trabajando constantemente con una sed de perfeccionamiento que admira y aterra al mismo tiempo", comentaba García Lorca.

Manuel de Falla en su casa de la Antequeruela, Granada, hacia 1928. Archivo Manuel de Falla

Parece como si nunca hubiera tirado nada a la papelera, aunque se cuidaba de dejar bien claro cuál era la decisión final, el fruto de su alambique. Conservaba todo: alrededor de dos mil manuscritos musicales autógrafos se atesoran en el Archivo Manuel de Falla. Y a esa multitud de señales, vaivenes y revisiones se añade una continua curiosidad, reflejada en anotaciones aquí y allá, y continuas reflexiones y comentarios defendiendo sus puntos de vista y sus ideales en cientos de cartas… que hoy conocemos porque guardaba sus borradores.

Su legado material, que había quedado disperso, se consiguió reunir en lo que hoy es el archivo con su nombre en la colina de la Alhambra; un centro que preserva y sigue incrementando la documentación histórica y reciente sobre él, y promueve en todas direcciones —desde conciertos didácticos a ediciones críticas de sus partituras— la difusión de un conocimiento cada vez más preciso y más amplio.

Este año, al cumplirse el 150.º aniversario de su nacimiento, la presencia de Falla en muy diversas actividades se multiplica y se reviste de conmemoración. Recoge la web manueldefalla.com las convocatorias que casi a diario celebran la efeméride.

Como eventos destacados, al concierto inaugural de la conmemoración, a cargo de Javier Perianes en el Centre Européen de Musique, en París el pasado mes de abril, se suma la gira por varias ciudades de Benjamin Alard con el Concerto para clave (de cuyo estreno se cumplen cien años) en el histórico Pleyel 'Grand modèle de concert' que conserva el Archivo Manuel de Falla.

También el estreno, en el marco del pasado Festival de Música y Danza de Granada de la versión original, de 1905, de La vida breve, una rareza inédita hasta hoy, con tintes wagnerianos y veristas, frente al aroma francés y el color tímbrico de la versión del estreno, en Niza y París ocho años después. En el apartado académico destaca el congreso internacional La revivificación del clave en el siglo XX, celebrado con motivo del centenario del Concerto.

Entre lo que todavía podemos disfrutar, está abierta al público hasta el 12 de diciembre, en el Palacio Longoria de Madrid, sede de la SGAE, la exposición Manuel de Falla. Una mirada actual, presentada meses atrás en Granada, con una amplia selección de bocetos, diseños, figurines y obra plástica de una veintena de artistas (Plensa, Mariscal, Soledad Sevilla, Torner, Amat, Arroyo, Julio Juste y Alberto Corazón, entre ellos) directamente relacionada con el compositor.

Por otra parte, el concierto-documental Sueño de la Alhambra. Javier Perianes interpreta Manuel de Falla, producido por EuroArts Music International expresamente para este aniversario, está actualmente disponible en canales como Medici, Mezzo o Arte TV.

El lunes 23, en el Museo Reina Sofía, hay oportunidad de escuchar al Trío Arbós junto a Álvaro Octavio, Ángel Luis Sánchez, Joan Enric Lluna y Rocío Gómez, interpretando el Concerto para clave —antes, el sábado 21, habrán visitado en Cádiz el Teatro del Títere La Tía Norica—.

Dejando a un lado su magna y ambiciosa Atlántida, inacabada y, por ello, sin haber pasado por el cedazo de sus revisiones finales, son el Concerto para clave y cinco instrumentos y El retablo de maese Pedro la cima de su creatividad. "Estas dos obras marcan, en mi opinión —escribirá Stravinski—, un incontestable avance en el desarrollo de su gran talento, que aquí se ha liberado resueltamente de las influencias folcloristas con las que corría el riesgo de verse mermado".

El retablo y el Concerto son un mar de reflejos y reminiscencias del patrimonio musical español; "la sustancia de la vieja música, noble o popular, española", decía Falla, que iba anotando y diseccionando todo tipo de descubrimientos personales y reflexiones en su particular viaje al núcleo de nuestra cultura, en el que nada es nostalgia o ensueño sino un valiente reto formal y diría que moral.

Un viaje hacia el pasado como punto de partida para una música nueva e inédita, depurada al máximo, sin concesiones, en la que roza, por fin más cerca que nunca, la ansiada e imposible perfección; la utopía y el esfuerzo de toda su vida.