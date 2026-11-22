El Teatro Real se corona como mejor ópera del mundo en los International Opera Awards

El Teatro Real de Madrid ha recibido este sábado en Viena el premio al mejor escenario de ópera del mundo en los prestigiosos International Opera Awards, considerados como los Óscars de la música lírica, un galardón que ya logró en el año 2021.

El teatro madrileño competía en la categoría reina de mejor compañía de ópera con escenarios como la Ópera de Lyon, la English National Opera o la Ópera de Atlanta.

"Una compañía de teatro se compone de muchísimas personas. Por encima de todo, es la armonía y la unidad de propósito lo que mantiene unidas a todas esas personas", aseguró Joan Matabosch, director artístico del Real al recoger el premio en el escenario del Theater an der Wien de Viena, que fue el que recibió el año pasado esta distinción.

¡MEJOR TEATRO DE ÓPERA DEL MUNDO! La emoción de volver a ser el mejor teatro de ópera del mundo acaba de hacerse realidad esta noche en Viena. El Teatro Real ha vuelto a ganar el @TheOperaAwards a Mejor Teatro de Ópera, el máximo galardón de la lírica internacional. https://t.co/3Ronyqes6e — Teatro Real (@Teatro_Real) November 21, 2026

El galardón reconoce la labor de todas las facetas de la institución, desde la musical a la dirección, pasando por los repartos el equipo técnico y la administración.

"Realmente es un grandísimo honor. De hecho, me parece que solamente hay dos teatros más que han tenido dos veces el premio" (la Bayerische Staatsoper y la Komische Oper Berlin), afirmó a Efe Matabosch, quien insistió en que es un premio para toda la gente que trabaja en el Real.

El Real recibió por primera vez el premio de 2021.