"¿A quién quiere engañar Cameron Crowe con el título de sus memorias?", se pregunta en su reseña Dwight Garner, crítico de The New York Times. The Uncool (2025), que acaba de llegar a las librerías españolas traducido como No eres cool (Neoperson Club, 2026), es el irónico título que el cineasta y periodista musical (Palm Springs, 1957) ha elegido para rememorar su vida.



Cuesta creer que se considere un pringado alguien que a los 15 años ya escribía en la revista Rolling Stone, a los 17 se fue de gira con Led Zeppelin y décadas después conquistaría Hollywood con películas como Jerry Maguire (1996) y la autobiográfica Casi famosos (2000), que le valió el Oscar a mejor guion original.

Sin embargo, al adentrarse en esta crónica privilegiada de la década de los 70, es fácil darse cuenta de que el título del libro está bien escogido. Crowe recuerda cuando el inclasificable crítico musical Lester Bangs le advirtió que no debía hacerse amigo de las estrellas de rock. "Te hacen sentir cool, pero yo te conozco, no eres cool". Y era un piropo. "Pronto —pronosticaba ya entonces Bangs— el rock será simplemente una industria de lo cool".

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Bangs, al que Crowe idolatraba, se ganó a pulso su reputación de deslenguado y mordaz por no casarse con nadie. Crowe, en cambio, era un adulto precoz —le habían adelantado hasta tres cursos en el colegio— deslumbrado por las vidas de los artistas que admiraba.

Logró inmiscuirse en ellas gracias a su condición de fan y a su corta edad. "Lo suficientemente joven para ser honesto", dijo Bowie, quien le concedió no solo una entrevista cuando encarnaba su alter ego más esquivo y cruel, el Duque Blanco, sino muchas conversaciones durante los 18 meses que duraron sus encuentros.



Estas virtudes también le trajeron problemas. El cineasta californiano recuerda los innumerables apuros que pasaba para hacer entrevistas en locales donde se servía alcohol, así como un duro encontronazo con Jann Wenner, fundador de Rolling Stone.



"No escribiste lo que viste ni lo que sentiste. Escribiste lo que ellos querían que escribieras, no lo que tú querías escribir. Este artículo lo podría haber dictado la banda. ¿Qué habría escrito un periodista de verdad?", le recriminó sobre su entrevista con Led Zeppelin, aunque en su momento no había dudado de que merecía la portada.

Crowe acompañó a Robert Plant, Jimmy Page y compañía durante la gira de 1975, cuando eran los reyes indiscutibles del rock. "Había conseguido convencer a mi profesor de periodismo de que mi viaje con los Zeppelin me convalidara algunos créditos", rememora en el libro. Más de diez días rodeado de rockeros "enormes y casi monolíticos en su misterio", pero que vistos desde cerca "eran una empresa —otra más— guiada por el lema nosotros contra el mundo".

No había cumplido la mayoría de edad y ya había vivido varios "nirvanas periodísticos": presenciar un concierto de Elvis, irse a vivir con los Eagles, sufrir un desplante de Lou Reed en Nueva York, descubrir a un jovencito Bruce Springsteen, vivir un huracán llamado Fleetwood Mac y comprobar cómo el punk volvía desfasado al rock.

Antes de entrar en Rolling Stone, donde era el periodista más joven de la plantilla y al que solían llamar simplemente "el Chico", empezó sus andaduras en la revista Door de San Diego con 14 años. "Actúa como si pertenecieras", le aconsejaron entonces, y pronto se sintió parte del "circo".

Sus memorias, fantasiosas, peliculeras, entretenidísimas y repletas de anécdotas, son un nostálgico retrato del esplendor del periodismo musical, hoy convertido en otro de los tantos zombis del oficio: "Estábamos en la edad de oro del derroche de las discográficas", asegura el autor, quien disfrutó del despilfarro de los viajes y del acceso a unos artistas que ya empezaban a recelar de la prensa, pero todavía la necesitaban para triunfar.

Crowe iba para abogado, pero la música no dejaba de susurrarle cosas al oído. "Ojalá hubiera una manera de derribar el muro que nos separaba a mi familia y a mí del rock", pensaba en sus inicios. Su madre, profesora erudita y gran protagonista de las memorias, solía decirle que eso que él llamaba periodismo "era en realidad una forma de enriquecer a los mánagers". También que mirase al futuro, porque en el mundo "no hay sitio para un crítico de rock de treinta años". Al parecer, de 15 sí.

El autor relata también la compleja y tierna relación con su familia y el suicidio de su hermana mayor, a quien dedica este libro que bien podría leerse como el reverso literario de Casi famosos. La película que le valió su única estatuilla ya ficcionaba sus vivencias en el mundillo musical, inspirándose especialmente en sus giras con The Allman Brothers Band, grupo con el que forjó una estrecha relación profesional y de amistad.

Esta "carta de amor a la familia y a la música" era un guion que Crowe tenía guardado en el cajón por ser demasiado personal. Tras el éxito de Jerry Maguire, protagonizada por un Tom Cruise en el mejor momento de su carrera, decidió recuperarlo. Steven Spielberg, jefe en ese momento de DreamWorks Pictures, leyó el guion y le dijo: "Rueda cada palabra".

Aunque no le fue bien en taquilla en su estreno, recuerda Crowe, el filme ha acabado alcanzando el estatus de filme de culto con el paso de los años, incluso llegó a tener su propio musical. La última parte del libro se centra en los preparativos de esta función teatral en su San Diego natal, en 2019, un estreno que coincidió con la muerte de su madre. Una mujer imprescindible en la vida y la carrera del cineasta que, incluso la noche en que su hijo ganó el Oscar, le dijo: "Todavía no es demasiado tarde para estudiar Derecho".