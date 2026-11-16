C. Tangana resucita musicalmente en Madrid junto a Agorazein como profetas del nuevo rap

Cuatro años después del final de la gira de su disco El madrileño y con su viraje al cine mediante, C. Tangana ha resucitado este domingo para la música en vivo de la mano de sus compañeros de Agorazein, el influyente colectivo que impulsó una nueva manera de hacer rap en España y que llevaba diez años en silencio.

Lo han hecho ante unas 14.000 personas según cifras de la organización, en la ciudad que vio nacer a este proyecto grupal y en un recinto a rebosar, el Movistar Arena de Madrid, que finalmente acogerá otros tres conciertos en las siguientes noches después de haber volado las primeras entradas en cuestión de minutos.

El concierto, de unos 100 minutos de duración y cerca de una treintena de cortes, se organizó con la excusa del décimo aniversario de su último y emblemático disco hasta el momento, Siempre (2016), por lo que el repertorio se ha nutrido de él en buena medida, aunque también han sonado pinceladas del primero, Kind of Red (2011), y de los proyectos en solitario de cada uno.

En el caso de C. Tangana, su repaso se ha limitado al material más fiel con ese pasado urbano. Así, se han escuchado clásicos como Llorando en la limo y Still Rapping, pero no Mala mujer, su primer éxito comercial y número uno viral en Spotify global en 2017, ni ninguno de sus hits de El madrileño (2021).

Mucho antes de ese disco de trasvase a otras músicas y de su salto al estrellato global, cuando aún se presentaba como Crema en los circuitos más alternativos, publicó un primer trabajo titulado precisamente Agorazein (2008) que marcó el inicio de la agrupación con el citado Kind of Red (alusión al Kind of Blue de Miles Davis).

Una imagen del concierto de Agorazein EFE/Daniel González

Mientras en EE.UU. músicos como Kendrick Lamar habían empezado a introducir nuevos registros en el hip hop, Agorazein se atrevió a reformular una escena nacional muy deudora de los códigos de los pioneros de los años 90 y 2000, no solo en el sonido, también en su estética (procedían de la clase media y no impostaron una imagen más callejera) y en sus vías de llegada (volcándose en internet).

Sin personalismos

Diez años después de la publicación de la que está considerada su obra cumbre, el quinteto ha vuelto a la acción entre el fragor del público, con Fabianni e I-Ace poniendo fondo tras la mesa de mezclas a unas imágenes de aquella época en que todo tenía otra dimensión.

Refugiado tras una capucha muy ancha que no dejaba ver su rostro en ningún momento, Sticky M.A. ha sido el primero en coger el micrófono con To Pue Ser y su presencia ha seguido siendo muy destacada cuando con Explícame, a continuación, han saltado también C. Tangana y Jerv.AGZ al escenario.

No ha habido grandes personalismos en esta vuelta, ni siquiera aprovechando el tirón del más conocido de sus miembros, pero ha sido clamoroso cómo los asistentes se han volcado con su primer momento de protagonismo absoluto con Still Rapping, con el que ha culminado el arranque del concierto, todo en sombras y en torno a una pasarela retroiluminada.

Entonces ha caído el telón. Sonaba Ya sabes y se ha descubierto una de las grandes sorpresas: un escenario que reproduce a escala gigante la portada de Siempre, entre la calavera, el mortero o el cenicero con los cigarros aún prendidos, muy meritoria producción para una gira de cuatro conciertos y con entradas a precios muy asequibles para los tiempos que corren.

No ha habido más palabras que algunos "buenas noches, Madrid' esporádicos. El que ha hablado ha sido el público, que ha coreado a todo pulmón cortes como Mentira, Spanish Jigga o 0,S, de Sticky M.A., del que también han sonado TKM y Diablo (esta con aparición especial de Royce Rolo).

"Agorazein es esto"

Obviamente no se han saltado imprescindibles como Planes o Lo mío, pero merece la pena mencionar entre las singularidades la recuperación de Jerv.AGZ de su sesión para las Basement Series o, por parte de Tangana, de Bolsas y Yelo, otro clímax de la velada con esa proclama de: "He cambiado la industria de un país entero".

"Hay mucha gente hablando tonterías. Agorazein es esto: coger a tus colegas, traértelos para acá, coger a tu familia y cuidarla, cuidar de la gente que tienes al lado, respetar a la peña que tienes al lado y ya está, ese es nuestro puto legado", ha sentenciado Jerv.AGZ en el coleo de Golfi.

Un momento del concierto, con C. Tangana a la izquierda EFE/Daniel González

Ha sido en la segunda parte, en la que han sonado asimismo los temas con los que hace unos días rompieron su sequía discográfica como colectivo: Sigo siendo un paleto, King Kong y Milko Freestyle, esta con Tangana haciendo un repaso de lo que han sido estos diez años para él, incluyendo su paternidad y su vuelta a la actividad puramente musical: "Resucito, como Cristo".

No ha habido confirmación respecto a si esto se traducirá en un nuevo disco, al menos esta noche, que ha acabado por todo lo alto con un tramo final en el que ha cabido primero Llorando en la limo y, como broche definitivo, con I Can't Get It Out y la mítica 100K Pasos, rodeados de decenas de miembros de su equipo en una celebración triunfal y familiar.