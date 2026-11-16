Rosalía hace historia en los Grammy 2027: primera española nominada a álbum, canción y grabación del año

Tras triunfar en los Latin Grammy, la cantante española Rosalía hizo historia este lunes en los Premios Grammy estadounidenses al convertirse en la primera artista española nominada en las tres categorías principales de los Premios Grammy estadounidenses —álbum, canción y grabación del año—, dentro de un total de nueve candidaturas en esta 69ª edición.

Según la lista de finalistas anunciada por la Academia de la Grabación de Estados Unidos, la cantante catalana opta al gramófono a mejor álbum por su disco Lux, así como a grabación y canción del año por Berghain.

Con Lux, Rosalía rompe otra barrera al firmar el tercer álbum en español nominado en el apartado principal de los Grammy, sumándose a una lista en la que hasta hoy solo figuraban dos trabajos de Bad Bunny (DeBÍ TiRAR MáS FOToS y Un Verano Sin Ti), y convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo.

La artista catalana completa su lista de candidaturas optando al gramófono a mejor álbum de música alternativa, mejor vídeo musical por Berghain, a mejor interpretación pop solista por la canción Sauvignon Blanc, mientras que Reliquia compite en el apartado de mejor interpretación de música alternativa.

Asimismo, Porcelana, su colaboración con el estadounidense Dougie F, ha sido nominada a mejor interpretación de música global, y La Perla —el tema junto al grupo Yahritza y Su Esencia— disputará el premio a mejor canción latina.

Lux eleva su cómputo global hasta las once candidaturas si se suman las dos nominaciones obtenidas en categorías técnicas —mejor producción y mejor ingeniería de grabación de un álbum no clásico—, que recaen sobre los responsables técnicos del disco.

Con sus nueve nominaciones a título personal, Rosalía se sitúa como la segunda artista con más opciones de la edición, únicamente por detrás de la cantante británica Raye, que lidera la clasificación general con once candidaturas por This Music May Contain Hope.

En el resto de las categorías principales, Raye (This Music May Contain Hope), Olivia Dean (The Art of Loving), Bruno Mars (The Romantic), Olivia Rodrigo (You seem pretty sad for a girl so in love) y Ella Langley (Dandelion) copan las candidaturas junto a Rosalía en los apartados generales de álbum, grabación y canción del año, donde también figuran Taylor Swift (The Life of a Showgirl y The Fate of Ophelia) y Phoebe Bridgers (Lost Weekend).

En el apartado de mejor nuevo artista competirán Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf y The Womack Sisters.

Por su parte, la representación latina y en español incluye nombres como Karol G (No me arrepiento de sentir tanto), Rauw Alejandro (Cosa Nuestra: Capítulo 0), Shakira y Burna Boy (Dai Dai), Jorge Drexler (Taracá), CA7RIEL y Paco Amoroso (Free Spirits), Juanes (JuanesTeban), Peso Pluma o Rubén Blades, además de la candidatura en jazz del pianista español Alex Conde por Paco de Lucía, Music for Big Band (Live).

La 69ª edición de los Grammy tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 7 de febrero de 2027.