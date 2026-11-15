El Palau de les Arts se va de viaje: inicia un ciclo en Madrid con un triunvirato de directores de primer nivel

El 8 de octubre de 2005 se inauguraba en Valencia el Palacio de las Artes Reina Sofía, conocido como Palau de Les Arts. Lo hacía con la ópera Fidelio de Beethoven dirigida por Zubin Mehta, maestro que compartió esos primeros años con su colega Lorin Maazel.

Al frente de la entidad se situó Helga Schmidt, mujer bien relacionada y de mente muy activa. Se convocó un concurso para formar la Orquesta de la Comunidad Valenciana, algo que se hizo con todas las garantías y donde intervino también el crítico Justo Romero. Se contó por ello con los mejores medios para que la nave surcara los mares sinfónicos y líricos en las mejores condiciones.

Ha llovido mucho desde entonces, y varias han sido las fases y derivas del proyecto, que continúa adelante con la dirección de Jesús Noriega y la presidencia de Jorge Culla, a los que no faltan ideas.

Entre ellas, y a no muchos meses de que la dirección del conjunto sinfónico y de la veta lírica haya pasado de las manos de James Gaffigan a las de sir Mark Elder, está la proyección fuera del territorio de la Comunidad. Y se plantean giras y viajes. En este sentido, se ha previsto organizar en el Auditorio Nacional de Madrid un ciclo titulado Les Arts en Madrid de la mano del CNDM.

Se ofrecerán tres sesiones sinfónicas que estarán a cargo de tres prestigiosos directores. El primero, Thomas Hengelbrock, muy activo en el repertorio barroco y romántico al frente de sus conjuntos Balthasar Neumann, que ofrecerá, este domingo 15 de noviembre, una sesión en la que se escucharán el Concierto para violín de Brahms, con el virtuoso Christian Tetzlaff como solista, y la Segunda sinfonía de Schumann, dos obras que encajan muy bien.

A las tres citas madrileñas se suman actuaciones en otros destacados escenarios y festivales españoles

El segundo maestro empuñará la batuta el 14 de febrero. Será el finlandés Mikko Franck, hombre de corta estatura pero muy dinámico, ligado los últimos años a la Orquesta Filarmónica de Radio Francia. En su concierto con la Orquesta de la Comunidad Valenciana ha programado obras impresionistas que le van muy bien: Poema del amor y del mar de Chausson (en este caso con un tenor, el ya célebre Michael Spyres), Preludio a la siesta de un fauno y El mar, estas de Debussy.

La tercera batuta es la del actual titular de la Orquesta valenciana, el mencionado Mark Elder, que el 13 de mayo imaginamos que se lucirá dirigiendo un programa ruso: Scherzo a la rusa de Stravinski, Sinfonía n.º 9 de Shostakóvich y una selección de La bella durmiente de Chaikovski. Programa que será ofrecido al día siguiente en el Festival de Úbeda.

Estos conciertos son una breve muestra de una temporada sinfónica —en paralelo a la operística— que se anuncia en la sede valenciana pródiga en señalados acontecimientos de la mano de otros relevantes directores como sir John Eliot Gardiner, Philippe Jordan o Vasili Petrenko.

A las tres citas madrileñas se suman, en esta prolífica actividad, actuaciones en otros destacados escenarios y festivales españoles. Todo ello unido a las citas que tienen lugar en la sede valenciana. Está muy bien, sin duda, que la agrupación muestre sus valores fuera de casa. Las visitas a otros escenarios, los intercambios son fundamentales.