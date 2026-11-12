U2, aún en la búsqueda 50 años después: Dios, Rosalía, español y rock and roll

Con 175 millones de discos vendidos y 22 Grammys, U2 ha cumplido 50 años este 2026. Definida frecuentemente como “la banda más grande del mundo” por la prensa musical, todo empezó el 25 de septiembre de 1976 en Dublín, cuando un chaval de 14 años, Larry Mullen Jr., colgó un anuncio en un tablón: “Batería busca músicos para formar una banda”. Se le unieron Paul David Hewson (Bono), David Evans (The Edge) y Adam Clayton, y los cuatro han permanecido juntos desde entonces.

La carrera de los irlandeses ha estado marcada por una constante búsqueda: del postpunk de Boy (1980) a la consagración con su obra maestra The Joshua Tree (1987), donde exploraron las raíces de la música estadounidense; del himno antibélico Sunday Bloody Sunday, inspirado en la masacre del Domingo Sangriento de 1972, al giro irónico y electrónico de Achtung Baby (1991); y de la experimentación de los noventa –Zooropa, Pop– a su segunda cima de popularidad en la década de los 2000 con cañonazos como Beautiful Day y Vertigo. Sus siguientes discos recibieron una acogida más tibia, aunque han mantenido su estatus de superestrellas y su relevancia sobre los escenarios.

La religiosidad y el compromiso humanitario son otros rasgos esenciales de U2. Bono creció entre un padre católico y una madre protestante en una Irlanda marcada por el conflicto religioso, y la fe atraviesa su repertorio, de Gloria a I Still Haven’t Found What I’m Looking For, con salmos y plegarias convertidos en himnos de estadio. En su faceta activista, destacan su colaboración con organizaciones de derechos humanos, su apoyo al proceso de paz norirlandés y sus campañas contra el hambre y el sida.

U2 ha sido también una de las bandas más influyentes en la transformación del concierto de rock en un gran espectáculo tecnológico y audiovisual. En 1992, su mastodóntica gira Zoo TV incorporó decenas de pantallas, conexiones de televisión en directo y coches colgando del techo para hacer una sátira de la saturación mediática que ya se percibía entonces. En las giras posteriores hubo enormes arcos parabólicos, escenarios circulares, pantallas de 360 grados, y entre 2023 y 2024 sumaron una dimensión más con su residencia de 40 noches en Sphere, en Las Vegas, una de las primeras grandes producciones en ese recinto con pantalla esférica envolvente de altísima resolución.

Religión y protesta

Lejos de la nostalgia, el 50.º aniversario pilla a los irlandeses en un momento especialmente fértil, con tres lanzamientos este año relacionados con el calendario litúrgico: los EP Days of Ash –publicado el Miércoles de Ceniza– y Easter Lily –lanzado el Viernes Santo–, y el LP Carnaval De Luz, que se publicará este viernes, 13 de noviembre. En total, 24 canciones nuevas tras nueve años de parón compositivo.

En medio del debate acerca del posicionamiento de las grandes estrellas ante las injusticias del mundo, Days of Ash contiene canciones protesta sobre la invasión rusa de Ucrania, el asesinato de Renée Good a manos del ICE, el de la adolescente iraní Sarina Esmailzadeh y el del activista palestino Awdah Hathaleen, así como un poema musicado del israelí Yehuda Amichai. Lanzado por sorpresa y con urgencia, es una colección de canciones “que no podían esperar”, comentó Bono. El posterior Easter Lily mostró una cara más lírica, con temas como la amistad, la pérdida, la fe y la renovación espiritual.

Carnaval De Luz se publica después de aquellos dos EP, pero pertenece al mismo periodo creativo y conceptualmente precede a los anteriores (el Carnaval como celebración de la carne y los sentidos antes del recogimiento de la Cuaresma y del renacimiento de la Pascua). Son 12 canciones que “exploran la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia frente al avance de fuerzas oscuras”, según avanza Universal Music.

Es un disco de rock de estadio enérgico y luminoso, con referencias a Dios, al cielo, a Jesús, a los ángeles o al Espíritu Santo en casi todas las canciones, y en el que los significados religiosos y amorosos se entrelazan.

Los tres primeros adelantos transitan entre el ánimo buenrollista de Coldplay (Street of Dreams), la energía garajera (Silencio) y la balada con alta carga emocional (The Greatest Show on Earth).

Homenaje a Rosalía

La gran sorpresa es The Mirror Maker (Rosalía), que no es una colaboración con la superestrella española, sino algo aún más asombroso: una composición inspirada en ella.

En una entrevista previa al lanzamiento, Bono declaró su admiración por Rosalía por ser capaz de trascender el "narcisismo" propio de los artistas para interesarse "en lo metafísico", y opinó que "su exploración de su catolicismo es muy original". También reveló que mantuvo "una hermosa correspondencia" por mensajes de texto con la autora de LUX.

La canción comienza con una cita de Federico García Lorca e incluye rasgueos de guitarra acústica y algunos acordes que parecen inspirados ligeramente en el flamenco. El nombre de Rosalía se repite casi como un estribillo, y la llaman "Rosalía la olé" y "Rosalía mamaladyday" (quizá una comparación con Billie Holiday, apodada Lady Day).

Producido por Jacknife Lee, el disco incluye colaboraciones de Brian Eno y Daniel Lanois –productores fundamentales en la carrera de U2–, así como de Martin Garrix, y la última grabación de Dolly Parton antes de morir, en la canción que cierra el álbum, Torn, una balada sobre una familia dividida por la guerra.

Homenaje al español

La importancia del español es lo primero que llama la atención en Carnaval De Luz. No solo en su título, también en el de varias canciones y en algunos versos de otras. Esa querencia por nuestro idioma probablemente tenga que ver con México, donde U2 tiene uno de sus públicos más fieles y rodó en mayo cuatro vídeos para el disco.

Allí arrancará la gira en febrero de 2027, con Beck como artista invitado. Después vendrán São Paulo y Buenos Aires y se acaban de anunciar también las fechas europeas, con tres conciertos en España: dos en Barcelona (13 y 15 de mayo) y una en Sevilla (22 de mayo).

La gira The Greatest Show on Earth Tour (que toma su título de una de las canciones del nuevo disco) será su vuelta a los estadios tras la gira The Joshua Tree Tour, que los trajo a España por última vez en 2018.

Medio siglo después de aquella primera reunión en la cocina de Mullen, con los mismos cuatro miembros y con más preguntas que certezas, U2 sigue adelante. Quizá su secreto sea que, como cantaban en uno de sus grandes éxitos, aún no han encontrado lo que andan buscando.