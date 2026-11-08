Cecilia, medio siglo después de su muerte: la cantautora que se rió de la censura y a la que España tardó en entender

Cantando, se consideraba hija de Joan Baez; componiendo, de los Beatles, aunque fueron Simon & Garfunkel quienes la bautizaron con una de sus canciones. "Cecilia, estoy de rodillas", cantaba el dúo.

A Evangelina Sobredo (1948-1976) su familia y amigos la llamaban Eva, para el resto del mundo siempre fue Cecilia, la cantautora que quiso colorear la España en blanco y negro de la década de los 70.

El pasado mes de agosto se cumplieron 50 años desde su prematuro fallecimiento, que la convirtió en otro trágico miembro del Club de los 27.

Aunque cada 9 de noviembre es buen momento para recordar a la autora de Ramito de violetas, clásico de la música española y título del tercer álbum de la artista, este año la fecha es más especial: se estrena el documental Cecilia. Una luz de mañana.

Dirigido por Chema de la Peña, el filme busca poner en valor el legado de la cantautora, redescubriendo su infancia nómada, marcada por el trabajo de diplomático de su padre, su personalidad introvertida pero muy divertida en las distancias cortas y su corta pero fulgurante carrera.

Lo hace a través de material de archivo de la época y las cartas que la cantautora envió a su novio de entonces, el músico Luis Gómez-Escolar —al que se le echa en falta en el documental—.

Cuenta también con testimonios de su hermana Teresa, de su biógrafo José Madrid (Equilibrista: la vida de Cecilia, 2011), de periodistas musicales, músicos como Joaquín Díaz —clave en los inicios de la carrera musical de la artista— y otras cantautoras como Rozalén, Sole Giménez, Chica Sobresalto, Vega, Lídia Pujol (autora del disco Conversando con Cecilia).

Además, el documental utiliza la inteligencia artificial para recrear el Madrid y el Vigo de la época, los sitios donde estuvo viviendo Cecilia (Southampton, Filadelfia, Lisboa, Jordania) y el trágico accidente de tráfico en una carretera comarcal de la provincia de Zamora que le quitó la vida.

Morir tan joven la condenó a vivir para siempre en el imaginario colectivo como mito. Una leyenda que el documental busca desentrañar, ensalzando su vida. Todos los participantes en el documental la recuerdan como una mujer rupturista, innovadora, adelantada a su tiempo, a la que crecer en países en libertad y democracia le abrió la mirada.

Cecilia posa para Luis Pérez Mínguez para la portada de su segundo disco. A de alnte

Es curioso recordar que la cantante aprendió a hablar español cuando era adolescente. De ahí ese acento raruno, con dejes ingleses, que le hizo llamar la atención allá donde fuese. Al primero: al músico Joaquín Díaz, que fue una suerte de padrino artístico para ella, y poco después al célebre productor Tomás Muñoz, fundador de la CBS.

Muñoz, que lanzó las carreras de artistas como Julio Iglesias, Joaquín Sabina o Las Grecas, vio de inmediato el potencial de una chica a la que llegaron a dedicar el piropo envenenado de que "tocaba la guitarra como un tío".

Las portadas de sus discos (Cecilia, Cecilia 2 ) no la mostraban como una bomba sexual, sino más bien como una mujer independiente y peleona. Su vestimenta, masculina y hippie —solía ponerse chilabas, a las que se acostumbró durante su adolescencia en Jordania—, la acercaban más a sus ídolos, Baez y Roberta Flack, que a cualquier folclórica de la época.

Su timidez escondía una gran personalidad rebelde e inconformista. "Soltaba montones de tacos, es de las cosas que aprendió en español rápidamente", recuerdan en el documental. "Era una cachonda mental". Pero, de cara a la galería, siempre andaba escondida detrás de una guitarra. "Me cuesta decir que no. Deseo ser más rebelde de lo que soy, a veces me quedo un poco blanda", lamentaba la propia artista.

Intentó titular su segundo disco Me quedaré soltera y llevar a portada una fotografía suya luciendo una tripa falsa de embarazada, un desafío a los tabúes de la España franquista que la discográfica CBS terminó vetando por considerarlo un escándalo.

El documental refleja cómo esa lucha interna entre lo que debía y lo que quería hacer la acompañó desde sus comienzos y marcó baches en su fugaz carrera. "Existe en mí una lucha entre mi carrera musical y la persona", se le escucha en el documental. "La música por desgracia o por fortuna, es un comercio y un negocio muy bien montado".

Sus canciones eran "venganzas intelectuales" (Dama, dama; Fui), que lograron burlar la censura del tardofranquismo. Cecilia, cuentan sus conocidos, solía tomársela a broma y sabía cómo retocarla sin salir perdiendo.

Aun así, temas como la propia Dama, dama sufrieron modificaciones y terminaron censurados en Televisión Española. Soldadito de plomo, publicada tras su muerte, aludía veladamente a Franco, mientras que el célebre verso de Mi querida España ("esta España mía, esta España nuestra") pretendía decir en realidad "esta España muerta". Sabía cómo colársela a los censores rozando siempre el límite.

Solo tuvo problemas serios con Un millón de muertos, canción sobre la Guerra Civil. Fue calificada de "no radiable", vetada en radio y televisión, y la llevó a comparecer ante el Juzgado de Orden Público número 2 para dar explicaciones. Salió del paso con audacia al declarar ante el juez que el tema trataba, en realidad, sobre la Guerra de los Seis Días, que vivió cuando era pequeña.

Cecilia odiaba la fama y le daba muy poca importancia. Se suele decir de muchos artistas, pero en su caso era cierto y le trajo muchos problemas. Al ser también pintora, se sentía más cómoda en los ambientes artísticos, rodeada de amigos como los hermanos Pérez Mínguez, que en los tinglados en los que le metía su discográfica, como el Festival OTI de la Canción, una especie de Eurovisión Iberoamericano.

Sus canciones hablaban ya entonces de la gentrificación, ecologismo y las ciudades como lugares hostiles. Escribía y cantaba desde el futuro: España necesitó algo más de tiempo para entenderla.

A esa mirada profética se le sumó una extraña premonición sobre su propio destino: obsesionada desde niña con la muerte, el documental rescata el episodio en el que una amiga de su madre le leyó los posos del café. De aquella taza salió su destino: alcanzaría el éxito, pero le esperaba una vida corta y un trágico final.