Seguimos necesitando Cariño: "Veníamos de una época convulsa. No sabíamos si podíamos hacer un disco"

En septiembre de 2025, los cimientos del indie nacional se tambalearon cuando Cariño anunció que María Talaverano, vocalista y una de sus fundadoras, abandonaba el grupo. Alicia Ros (bajista y vocalista) y Paola Rivero (guitarrista) aseguraron entonces que no era el final de la banda a la que habían dedicado casi una década y tres discos.

Ese nuevo comienzo llega en forma de álbum, Pop! Magic! Tragedy! (Sonido Muchacho / Universal), con el que el ahora dúo ha querido “reencontrarse con el proyecto” más que empezar de cero. Al momento de esta entrevista quedan todavía dos semanas para el lanzamiento del disco (se publica el 6 de noviembre), pero las Cariño ya están ansiosas por sacarlo.

“Le he preguntado a Gemini si es normal porque sentía arritmias cardiacas y me ha dicho que sí, es ansiedad. No me voy a morir”, bromea Paola. Sus nervios son comprensibles. Al vértigo habitual de compartir nueva música con el público se le une la presión de estar a la altura de la historia de un grupo muy querido que ha marcado el sendero del pop nacional en los últimos años.

Contar con Pete Robertson (ex batería de The Vaccines) como productor y grabar en Londres, en los archiconocidos estudios de Abbey Road, les ayudó a huir de las expectativas. “Grabar allí impone de primeras, pero luego dentro es como un instituto, invita mucho a crear y hacer cosas sin sentir presión”, asegura Alicia.

Robertson, que es psicólogo musical, también fue el productor del disco que supuso el regreso de las Hinds (Viva Hinds, 2024) cuando dos de sus miembros se fueron de la banda. Quizá por eso, señalan ambas, él supo descifrar lo que Cariño necesitaba en ese momento: volver a disfrutar de hacer canciones.

Aunque componer este nuevo álbum recuerdan, fue muy duro. “Teníamos que desprendernos de un montón de cosas, porque veníamos de una época muy convulsa y dramática”, explica Alicia. “No sabíamos si íbamos a poder hacer un disco”, asegura Paola.



Pop! Magic! Tragedy! es la prueba de que sí. Un álbum donde se despojan del autotune y el sonido urbano (con el que no se sentían excesivamente cómodas) para regresar a sus inicios, cuando abanderaron el resurgir del tontipop de los 90.

Un “hechizo pop”, influenciado por el concepto del Pop Magic! formulado por Grant Morrison, para recuperar la magia en lo que hacían, casi literalmente. Durante la gira del disco, que arrancará el 12 de diciembre en Valencia y pasará por Barcelona, Madrid, Zaragoza, Málaga, Granada y Bilbao, tendrán como telonero a un mago encargado de abrir cada concierto. Probablemente, el primero en la historia en girar con una banda.

El amor, la amistad y la rabia femenina (female rage) marcan las nuevas canciones del dúo, a la altura de su discografía. “Odio la música, quiero otro trabajo”, cantan en una de ellas. Alicia, autora de la letra, confiesa que sí llegó a plantearse el fin de la banda: “No sabíamos qué iba a pasar. Ni ahora sabemos si va a funcionar o no. Me encantaría que la música fuese un hobby y que a veces te paguen, porque al dedicarte a ella le pierdes el respeto”.

El apoyo de Robertson y del resto de su equipo fue lo que les dio confianza para seguir adelante y despejar la duda del ¿y ahora qué? “Evidentemente la formación cambia: se nos ha ido una integrante y María escribe muy bien, era un punto muy fuerte en la banda”, reconoce la guitarrista, quien ahora también canta en varias canciones.

Sin embargo, las dudas y las críticas esparcidas en redes sobre el futuro del grupo hicieron mella en ellas: “Nos tocó un poco el orgullo en el sentido de decir: nosotras durante todo este tiempo también hemos estado trabajando, escribiendo y tocando”, dice Paola.

No estaban preparadas para convertirse en la comidilla del indie, con todo el mundo opinando sobre lo que había pasado. Fue un mal trago que tuvieron la suerte de pasar juntas, como dos hermanas de una familia disfuncional. “Somos las únicas dos personas que podemos entendernos al 100% porque solo nosotras lo hemos vivido”, asegura la guitarrista.



“Se han dicho cosas muy feas y que no eran ciertas”, señala la bajista y añade: “Es una mierda, pero también llegas a un punto en el que te das cuenta que no tienes que caerle bien a todo el mundo. Mientras tenga la conciencia tranquila de que no estoy haciendo algo malo, voy a seguir para adelante”.

“Cariño es un proyecto que siempre va a estar ligado a María de una manera u otra", Paola Rivero

Aun así, sí han pensado en cómo recibirá su ex compañera este disco. “Al principio me daba angustia, pena de que le pudiese doler. Pero no sabía qué quería María, no hemos tenido mucha conversación respecto a Cariño. No sé si ella quiere que se acabe o si no, nunca nos dijo esto”, dice Alicia.



Paola quiere pensar que a la ex vocalista del grupo le gustarán estas nuevas canciones, incluso en que llegará el momento de volver a estar juntas en el escenario. “A veces sueño con que se suba en un concierto a cantar Si quieres con nosotras”.

Alicia se imagina ya dentro de diez años, en la “reunificación” de Cariño, llenando un Movistar Arena y tocando juntas todas sus “eras”. “En nuestra cabeza está ese sentimiento más desde la tristeza”, asegura Paola, quien espera que en algún momento próximo se olvide esta “trifulca” y se pueda valorar la banda en toda su carrera.



“Porque al final con María o sin María, Cariño es un proyecto que siempre va a estar ligado a ella de una manera u otra”. Sin mayor pretensión que la de seguir teniendo cosas que decir; Alicia y Paola encaran esta nueva etapa con la sensación y la esperanza de que todo va a salir bien, encomendándose a la última estrofa que escribieron para este disco: “Cariño sonamos perfecto, en pasado, futuro y presente”.