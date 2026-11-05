U2 vuelve a España en 2027 con tres conciertos en Barcelona y Sevilla: fechas y precios de las entradas

Live Nation ha anunciado las fechas españolas de la nueva gira mundial de U2, que llevará a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. de vuelta a los estadios en 2027. La banda actuará los días 13 y 15 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y el 22 de mayo en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Este anuncio llega unos días antes del estreno, el próximo 13 de noviembre, del nuevo disco de U2: Carnaval de Luz, del que ya han publicado tres adelantos.

Ese mismo día, a las 10:00 h, arrancará la venta general de las entradas para los conciertos en España, en U2.com, livenation.es y Ticketmaster. Antes habrá varias preventas:

El 9 de noviembre, a las 10:00, preventa para fans de U2 en U2.com, en la que las entradas de Barcelona y Sevilla estarán disponibles en primer lugar.

El 11 de noviembre, a las 10:00, preventa para titulares de tarjetas Visa, patrocinador oficial de la gira, a través de visa.com/u2.

El 12 de noviembre, a las 10:00, preventa para los usuarios registrados en livenation.es.

El precio de las entradas arranca en los 85 euros en las zonas más altas de la grada. En el resto de zonas los precios son de 113,50, 170, 204 y 255 euros. Aunque la pista estará dividida por zonas, todas tienen el mismo precio: 181,50 euros. No se incluyen los 2 euros que Ticketmaster aplica por cada compra. Por el momento, no se han comunicado los precios de posibles paquetes VIP.

El tramo europeo de la gira, titulada "The Greatest Show On Earth" (como uno de los adelantos del nuevo álbum) comenzará el 26 de abril en Estocolmo, con Wolf Alice como artistas invitados, y pasará por París, Barcelona, Sevilla, Lisboa, Ámsterdam, Londres, Berlín y Milán, para concluir el 6 de julio en el Stadio San Siro. Los conciertos de Londres se celebrarán en el Tottenham Hotspur Stadium. La gira incluye dos nuevas fechas, una en Ámsterdam (3 de junio) y otra en Londres (22 de junio).

Antes de llegar a Europa, la banda recorrerá Latinoamérica con Beck como invitado: Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires. Tras agotar las primeras fechas en tiempo récord, U2 ha añadido un nuevo concierto en cada una de las tres ciudades. Las fechas de 2027 en Norteamérica se anunciarán en las próximas semanas.

La banda ya trabaja en los planes de The Greatest Show On Earth World Tour de 2028. “No podemos adelantar demasiado sobre el siguiente tramo [...], pero lo que sí podemos decir es que terminaremos la gira en Irlanda”, ha declarado The Edge.

Sobre el nombre de la gira, los cuatro miembros del grupo afirman que es “toda una declaración de intenciones” y un desafío para conseguir que sea “la mejor noche de la vida” de todos los asistentes.

La gira supone el regreso de U2 a los estadios, algo que no hacían desde que concluyó The Joshua Tree Tour en Bombay el 15 de diciembre de 2019, tras actuar ante cerca de tres millones de fans en todo el mundo. Entre medias, la banda ofreció, en 2023 y 2024, una serie de 40 conciertos en el Sphere de Las Vegas.

La banda acaba de celebrar su 50.º aniversario, el pasado 25 de septiembre, con un concierto para estudiantes y profesores en su antiguo colegio, Mount Temple Comprehensive, y una actuación sorpresa en Grafton Street, en Dublín.