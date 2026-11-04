Vox Luminis alumbra Oviedo con Haydn y Mozart en la inauguración de la nueva edición del Ciclo Luis G. Iberni

Se abre una nueva edición del Ciclo de Conciertos y Jornadas de piano Luis G. Iberni, instituido en memoria del que fuera gran animador de la música en Oviedo y, más adelante, en otros lugares de España, que dejó este mundo a la temprana edad de 43 años.

Esta cada vez más interesante temporada celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe se abre en esta ocasión, este miércoles 4 de noviembre, con un concierto protagonizado por la Camerata de Salzburgo y el conjunto coral Vox Luminis al mando del especialista en música antigua, barroca y clásica Lionel Meunier.

El manjar musical, en el que participan cuatro solistas vocales especializados —Gwendoline Blondeel, soprano; Marie Henriette Reinhold, contralto; Raffaele Giordani, tenor; y Sebastian Myrus, bajo— es de lo más atractivo: Missa in angustiis de Haydn y Réquiem de Mozart. Un menú de ocasión que ya habrán degustado en Madrid (1 de noviembre, Auditorio Nacional) y Sevilla (2, Maestranza).

La temporada ovetense continúa hasta el 23 de mayo, cuando actuará la sensible pianista Hélène Grimaud interpretando dos obras de fin de vida (Beethoven: Sonata op. 11; Schubert: Sonata D 960).

Señalemos algunas de las exquisiteces que se irán paladeando. Por ejemplo, el curioso y variado recital (19 de enero) con obras enteras y fragmentos del chelista Jean-Guihen Queyras y el pianista Alexandre Tharaud (Poulenc, Brahms, Berg, Britten, Schubert, Marais, Debussy, Fauré). El 27 de enero comparecerá la elegante soprano Véronique Gens acompañada por el Ensemble Les Surprises (Rameau, Dauvergne, Francoeur, Desmarest, Salomon).

El 4 de diciembre se podrá escuchar la Sinfonía escocesa y La noche de Walpurgis de Mendelssohn con los conjuntos El León de Oro y la Oviedo Filarmonía a las órdenes de Marco Antonio García de Paz. El 9 de enero será el turno de la Orquesta y Coro Nacionales al mando de Josep Pons con el Réquiem de Brahms en atriles (solistas: Chen Reiss y José Antonio López).

El 21 del mismo mes regresan los Zapico y su Forma Antiqua para interpretar los Intermezzi de Jommelli, Corselli y Hasse compuestos en honor de Fernando VII. Y el 26 será el turno de la exquisita soprano lírica Nadine Sierra protagonista de un programa integrado por arias de Mozart, Rossini y Donizetti. Con ella, la Orquesta de la Ópera Real del Castillo de Versalles dirigida por Victor Jacob. Un concierto que se ha programado también en el Festival de Canarias.

El ciclo culminará con la actuación de la sensible pianista Hélène Grimaud (Beethoven y Schubert)

Apuntemos asimismo de entre lo más sustancioso la actuación de la Cappella Mediterránea a las órdenes de Leonardo García-Alarcón con la Pasión según Mateo de Bach en los atriles. Se cuenta con buenos y especializados solistas: Sophie Junker, Valerio Contaldo, Alex Rosen y Andreas Wolff, este un acreditado intérprete de la parte de Jesús.

Anotemos también la presencia del virtuoso violinista Franz Peter Zimmermann, que tañerá su Stradivarius para ofrecer el no muy programado Concierto de Hindemith junto a la Oviedo Filarmonía y su titular, Lucas Macías. En el programa hay un estreno absoluto, Atalaya sobre Vetusta, de Tomás Marco, y la Sinfonía nº 4 de Chaikovski.