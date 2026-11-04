Duran Duran: "Fuimos el optimismo de una juventud que salía de los sombríos 70 hacia el brillante sol de los 80"

Casi medio siglo después de sus inicios como banda residente en el club Rum Runner de Birmingham, los británicos Duran Duran siguen al pie del cañón.

Con éxitos como "Hungry Like The Wolf", "Girls on Film", "Rio" y "Save a Prayer", en los ochenta fueron abanderados, junto a Spandau Ballet, del movimiento New Romantic. Aquel subgénero de la new wave británica dejó atrás la rabia del punk con un colorido soplo de extravagancia y dramatismo que se inspiraba tanto en el glam de David Bowie o Roxy Music como en el Romanticismo.

Con idas y venidas, separaciones, transformaciones y reuniones, como la mayoría de las bandas con una carrera tan larga, la banda ha seguido todo este tiempo en activo, sacando discos, haciendo kilómetros y subiéndose a los escenarios.

El grupo lo componen actualmente cuatro de sus cinco miembros originales: Nick Rhodes (sintetizadores), Simon Le Bon (cantante), John Taylor (bajo) y Roger Taylor (batería), más Dom Brown a la guitarra.

El guitarrista original, Andy Taylor, dejó la banda definitivamente en 2006 y desde hace varios años lucha contra un cáncer. No obstante, sus partes de guitarra grabadas para el disco Reportage, en suspenso durante más de dos décadas, podrán oírse cuando este vea la luz al fin el año que viene.

Los miembros de Duran Duran, en 1981. Gared Mankowitz

Este viernes, 6 de noviembre, Duran Duran vuelve a Madrid más de veinte años después de su última visita. Actuarán en el Movistar Arena con su espectáculo Free To Love Tour, que John Taylor define como "una explosión de energía y memoria, la mixtape definitiva de Duran Duran".

En el concierto repasarán sus grandes éxitos, harán algunas versiones (hace unos días en Londres interpretaron canciones de los Rolling Stones a los Yeah Yeah Yeahs, pasando por los Ramones) y tocarán la nueva canción que da título a la gira, grabada junto al legendario guitarrista de funk y productor Nile Rodgers, que ha sido un colaborador clave de la banda desde los ochenta.

Pregunta. Hace más de 20 años que no tocan en Madrid, donde actuarán este viernes. ¿Cómo afrontan este regreso y cómo es su relación con el público español?

Roger Taylor. Tenemos muchas ganas de volver a Madrid. He estado como turista unas cuantas veces desde entonces y me encanta la ciudad, especialmente el Madrid de los Austrias y las hermosas plazas del centro de la ciudad. Hemos tenido una relación muy larga con nuestros apasionados fans españoles y creo que ese vínculo ha vivido una especie de renacimiento en los últimos años, lo cual me hace muy feliz.

P. Con tantos éxitos a sus espaldas, es evidente que algo saben sobre el arte de escribir buenas canciones. ¿Cuál es el secreto o los ingredientes esenciales para que una canción sea memorable?

Simon Le Bon. Empieza por la música, el ritmo, la estructura armónica. Si suena nueva y resulta impredecible, sabes que vas por buen camino. Un poco de pasión para empezar. No tiene sentido intentar escribir sobre algo que no te importa de verdad.

»Un poco de verdad, pero contada "de soslayo", como dijo Emily Dickinson ["Tell all the truth, but tell it slant"]. No te limites a repetir las palabras y los sentimientos de otra persona.

»Un poco de humor es absolutamente esencial. Nadie quiere prestar atención a alguien que se toma a sí mismo demasiado en serio –“I smell like I sound” (huelo como sueno). Una o dos frases pegadizas – “I’m hungry like the wolf” (tengo hambre como el lobo) funciona porque plantea la pregunta: ¿qué lobo?

»Luego, por supuesto, está la melodía, la melodía, la melodía, ¡la melodía! ¡Y la armonía, la armonía y la disonancia!

P. Rio es el álbum que tanto la crítica como el público consideran su obra maestra. Cuarenta años después, ¿qué creen que hace único a ese álbum?

Simon Le Bon. Todo lo anterior, lo que significa que está lleno de buenas canciones. Rio captura el estado de ánimo de un momento en el tiempo: el optimismo joven de una nueva generación que salía de los sombríos años 70 hacia lo que parecía el brillante sol de los 80.

P. Llevan casi 50 años de carrera con Duran Duran. ¿Cómo mantienen la motivación para seguir subiendo a escenarios de todo el mundo y seguir escribiendo y grabando canciones?

Roger Taylor. Una de las claves es el hecho de que siempre hemos tenido un apoyo increíble de nuestra base de fans y más allá. Hemos conseguido seguir teniendo éxito de muchas maneras distintas, lo cual puede ser un gran afrodisíaco y resulta enormemente alentador para unos artistas que, al fin y al cabo, siempre buscamos la aprobación de nuestro trabajo.

P. ¿Qué recuerdos tienen de sus comienzos en el club Rum Runner de Birmingham?

John Taylor. Nada más que amor, sexo y emoción... La música nunca sonó mejor que en la pista de baile del Rum Runner, ¡y nosotros éramos la banda residente! Era un lugar fantástico donde instalar el campamento.

P. En los 80 lideraron el movimiento New Romantic, que representó un cambio respecto a la austeridad y la crudeza del punk. ¿Cómo definirían ese movimiento y por qué creen que triunfó?

Nick Rhodes. Creo que lo que se conoció como el movimiento New Romantic fue una progresión natural del punk rock. Solo nos separaban unos pocos años, y el punk rock ardió rápido y brillante. Cuando terminó, las cosas habían cambiado para siempre. La energía que trajo tenía que ver con ser joven y poder hacer las cosas por uno mismo y no tener que estudiar para convertirse en un virtuoso musical, sino entender la actitud y el rock.

»Para Duran Duran, crecimos en un período musical rico, en el que teníamos el punk rock junto a la música disco. Y antes de eso, el glam rock, el techno rock y mucha música de baile. La música electrónica estaba empezando a hacerse popular. Tuvimos mucha suerte. Así que cogimos todo eso y lo mezclamos para crear nuestro propio sonido único. Mucha gente que estuvo en bandas punk nos ha dicho, de hecho, que pensaban que éramos el siguiente paso lógico. Porque el punk era en realidad también un movimiento muy estilizado, todos estaban influidos por el glam rock.

Nick Rhodes durante un concierto reciente de Duran Duran en Londres. Stephanie Pistel

P. A diferencia de otras bandas de synth-pop como Depeche Mode, que hacían una música más fría, ustedes añadieron el groove del funk y la música disco. ¿Fue una decisión consciente o simplemente tocaban lo que les gustaba escuchar?

John Taylor. Nunca fuimos electro en el sentido puro, siempre tuvimos ese elemento punk impulsor, sudor y ampollas. A mí también me encantaba la música disco, que tenía mucho de lo que tenía el punk, pero vestido de otra manera. Nick aportó todo el conocimiento moderno de los sintetizadores, las influencias de Moroder y Kraftwerk. Dio como resultado una sopa muy sabrosa y lo sigue haciendo.

P. Duran Duran, junto con Michael Jackson, fueron de los que mejor entendieron el potencial de los videoclips y de MTV. ¿Sentían en aquel momento que estaban inventando un lenguaje nuevo, o era simplemente otra herramienta promocional?

Nick Rhodes. Tuvimos la suerte de estar presentes en los inicios del vídeo, que fue una época emocionante. Era un lienzo en blanco, y recuerdo que alguien de nuestra discográfica, EMI, nos dijo: “Necesitamos algunas imágenes para acompañar vuestra canción. Vamos a hacer un vídeo”. Y yo dije: “¿Queréis decir un cortometraje que acompañe a nuestra música?”. Y se rieron y dijeron: “Sí, exactamente eso”.

»No podíamos hacer gira por Australia en ese momento, porque ya estábamos contratados para tocar en Estados Unidos, pero tenían muchas ganas de ver cómo era la banda que había escrito esta canción, "Planet Earth". Así que hicimos nuestro primer vídeo, en cinta de vídeo, con este director increíble, Russell Mulcahy.

»A partir de ahí, vimos el potencial muy rápidamente y nos rodeamos de un equipo increíble de cineastas. Pudimos ir a localizaciones como Sri Lanka y Antigua y hacer cosas que en aquel momento parecían una diversión y algo que promocionaría nuestro disco. Pero también sabíamos que estábamos creando algo que nadie más hacía en aquel momento.

»Por supuesto, aquello creció y mucha gente hizo vídeos fantásticos en aquel período. Uno de mis favoritos era Peter Gabriel. Pero me alegro de que estuviéramos allí en el momento justo para vivirlo.

P. Duran Duran tenía dos lados musicales fusionados en una sola banda, y finalmente se dividió en 1985 en Arcadia y The Power Station. ¿Cómo definirían los estilos musicales de esas dos bandas?

Nick Rhodes. Creo que si pegaras Power Station y Arcadia, tendrías sencillamente Duran Duran. Andy Taylor venía de un entorno mucho más rockero; le gustaban artistas como AC/DC. Y Simon y yo veníamos más de una influencia de glam rock, David Bowie, Roxy Music. A mí también me encantaban Kraftwerk y la música electrónica. En realidad, Duran Duran era una mezcla de todo eso. Lo que pasó cuando nos dividimos en dos fue que Power Station se convirtió en el lado más rockero de la banda, y Arcadia en el más atmosférico. Me gusta mucho el álbum de The Power Station, me gustó cuando salió. Aunque los álbumes son muy diferentes, si escuchas con atención puedes ver que todos estamos en la misma banda. Y cuando volvimos a juntarnos después de aquello, ya no éramos un quinteto. Fue entonces cuando nos convertimos en el trío que hizo Notorious.

P. Han trabajado con Nile Rodgers muchas veces, desde “Notorious” hasta el reciente “Free To Love”. ¿Cómo ha influido en su música?

Roger Taylor. Yo llamo a Nile “el Padrino del Groove”. Es una de nuestras mayores influencias y la razón por la que John y yo pasamos por una transformación en nuestra forma de tocar, de esencialmente “punk” a una sección rítmica orientada al groove y a la pista de baile –lo que se convirtió en una maravillosa yuxtaposición con la electrónica de Nick, la guitarra rock de Andy y el sonido vocal único de Simon–. Hasta el día de hoy seguimos absolutamente maravillados ante él cada vez que entra en la sala. También aporta una energía increíble al estudio que siempre parece encender algo nuevo.

P. El período 1997-2003 fue el más débil de la banda en lo comercial. ¿Qué aprendieron de esa época difícil que aplicaron a la reunión de Astronaut?

John Taylor. Que solo puedes cambiarte a ti mismo, y que si iba a seguir trabajando como miembro de Duran Duran tendría que estar preparado para cambiar mucho. Si tienes la suerte de tener una larga carrera en la música, todo el mundo pasa por períodos buenos y malos, es inevitable.

John Taylor, durante un concierto reciente de Duran Duran en Londres. Stephanie Pistel

P. Al principio, la prensa musical “seria” les trató como un producto basado en la imagen, una banda de chicos guapos, en lugar de como un grupo musicalmente relevante. Eso fue cambiando gradualmente hasta que finalmente fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame en 2022. ¿Cómo vivieron ese cambio de percepción?

Simon Le Bon. Siempre tuvimos en Duran Duran una convicción que hacía que esa crítica pareciera resentida, impotente y un poco desesperada. Cómo nos percibieran los medios no importa realmente cuando estás en el escenario frente a un público rugiente, ovacionando y bailando. Así que, aunque se siente bien estar en el lugar en el que estamos, nunca dudamos de que llegaríamos aquí y de que haríamos que los detractores se pasaran a nuestro punto de vista.

P. Brandon Flowers, de The Killers, ha reconocido abiertamente la influencia de Duran Duran. ¿Qué se siente al ver su sonido reflejado en generaciones posteriores de bandas?

Nick Rhodes. Estoy muy agradecido a Brandon por su reconocimiento. Lo tomo como un cumplido porque yo también soy un gran fan de The Killers. Creo que lo que hicieron con su primer álbum fue algo extraordinario y necesitaba suceder en aquel período. Trajo una nueva energía y emoción de vuelta a la música pop, y desde entonces han hecho muchos discos estupendos.

»Aunque es difícil saber quién influye en quién, nosotros ciertamente estuvimos influidos por muchos otros grandes artistas que vinieron antes que nosotros. Y siempre lo tomaré como un gran cumplido viniendo de cualquiera, si algo de Duran Duran se le ha contagiado y le ha hecho querer hacer música. Siempre buscas inspirar a la gente, no solo a convertirse en músico, sino a hacer algo diferente en el mundo. Con la música intentas comunicar.

P. En los últimos años han versionado a menudo canciones de otros artistas, de David Bowie a Billie Eilish. ¿Lo ven como un gesto de gratitud y homenaje a músicos compañeros a los que admiráis?

John Taylor. Rara vez hacíamos versiones en los primeros días, todo consistía en aprender a escribir tu propio material y tantos éxitos como fuera posible. Más recientemente hemos versionado mucho material diverso, y he llegado a entender cuánto puedes aprender versionando el trabajo de otros compositores.

P. Esa versión de Billie Eilish, por ejemplo, demuestra que están al día de lo que ocurre en la música actual. ¿Qué otros músicos actuales les gustan?

Simon Le Bon. Lo primero de mi lista ahora mismo es la banda británica Pigeon. Hay artistas grandes, como Tame Impala y Steve Lacy. Soy fan de varias vocalistas femeninas contemporáneas: Lucy Rose, Lianne La Havas, Denai Moore, Lady Donli. Me encanta el nuevo movimiento punk; bandas como Bad Nerves, Wine Lips, Split System, Lambrini Girls. Además, justo estoy empezando a escuchar a la banda coreana Leenalchi.

P. Pronto publicarán un nuevo álbum, Reportage, que estuvo en suspenso durante años. ¿En qué fase de desarrollo está? ¿Aparecerán por fin en él las partes grabadas por Andy Taylor?

Roger Taylor. Está muy en las fases finales de desarrollo y debería materializarse el año que viene. Hay algunas canciones increíbles ya grabadas, de las que estamos muy, muy emocionados. Todas las excepcionales partes de guitarra de Andy permanecen intactas y son una característica de todo el álbum.

P. ¿Cuál es el estado de salud actual de Andy Taylor?

Roger Taylor. Andy ha estado respondiendo muy bien a algunos tratamientos realmente innovadores en los últimos años y rezo cada día para que siga haciéndolo.

P. ¿Qué planes tienen para la banda en los próximos años?

Nick Rhodes. Planeamos continuar. Nunca sabemos cuál podría ser nuestro camino. Siempre hay cien ideas y escenarios diferentes flotando que empezamos a desarrollar, y luego finalmente los cerramos, pero nunca sabemos cuál va a ser. Tenemos un proyecto muy emocionante –un álbum más instrumental que lleno de canciones– que espero que ocurra el año que viene. Pero no quiero revelar los detalles todavía. No soy muy supersticioso, ¡pero no quiero gafarlo!