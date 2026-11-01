Un viaje de 50 años en el tiempo para volver a escuchar a grandes pianistas españoles del siglo XX

En 1976, con motivo de la inauguración de su sede en Madrid, la Fundación Juan March contó con importantes pianistas. En este disco se nos ofrece una selección.

Todos ellos han fallecido ya excepto Cristina Bruno, que interpreta la Balada nº 4 de Chopin y lo hace metiéndose a fondo en los resortes expresivos, cantando y contrastando, matizando. Pequeños reparos para una coda ligeramente atropellada.

Las tres primeras ilustraciones del registro se deben a Esteban Sánchez, hábil con el pedal, apasionado pero de muy clara digitación. En sus manos tres bagatelas de Beethoven seleccionadas –op. 33 1, 5 y 7– tienen la frescura, la animación, la transparencia y la cantabilità deseadas.

Portada del disco. MarchVivo Grandes pianistas españoles del siglo XX Esteban Sánchez, Cristina Bruno, Joaquín Soriano, Manuel Carra y Pedro Espinosa.

Sello: MarchVivo. CD: 14 €

Joaquín Soriano sabía distribuir y administrar bajo una impecable digitación acentos y rubatos y lo demuestra en sus fulgurantes recreaciones de los brevísimos Preludios op. 28 nº 7 y nº 8 de Chopin. Perfecta su Campanella de Liszt basada en Paganini: brillo, exactitud, dominio del pedal.

Schumann en las precisas manos de Manuel Carra se nos ofrecía envuelto en una rara pureza. Todo en su sitio. Puede que a falta de un toque más poético, en el Intermezzo op. 26 nº 4 y en las Fantasiestücke op. 12 nº 1 y nº 2.

El compacto lo cierra Pedro Espinosa, a quien recordamos sobre todo por sus interpretaciones de la música contemporánea. Pero aquí se nos muestra, tocando con precisión no exenta de vuelo los Tres Intermezzi op.117 de Brahms, como un artista muy inspirado.