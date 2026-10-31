Banda sonora para Halloween: el arte de evocar el terror desde la música clásica hasta la cultura pop

La música y el miedo o, mejor dicho, la música y el género de terror están unidos por su propia naturaleza eminentemente sensorial y emocional.



Tanto o más que imágenes y palabras, las notas musicales pueden y a menudo evocan directamente para el oyente sentimientos de amenaza, tensión, misterio e incluso terror, jugando con nuestra imaginación de formas inalcanzables para otros medios artísticos.

Algo que los escritores han sabido siempre, como demuestran ejemplos, por citar alguno, como El Stradivarius perdido (1895) de John Meade Falkner, Maese Pérez el organista (1861) de Bécquer o La música de Erich Zann (1921) de Lovecraft.

Precisamente Lovecraft y su escuela del horror cósmico y ancestral hace uso y abuso de la evocación literaria de melodías, sonidos y cacofonías ultraterrenas e inhumanas, que agudizan la sensación de pavor del lector, creando atmósferas amenazadoras y alienígenas.

Pero el terror conlleva también casi siempre elementos juguetones de ironía y humor negro que se prestan a la parodia y la diversión, tanto en la música llamada clásica como más aún en el pop y el rock.

Desde El Trino del Diablo (1713 o 1740) de Tartini y La danza macabra (1875) de Saint-Saëns a Bloody Mary (2011) de Lady Gaga o The Boogie Monster (2006) de Gnarls Barkley, pasando por hits históricos como I Put a Spell on You (1956) del teatrero Screamin' Jay Hawkins con su parafernalia de vudú, o el Monster Mash (1962) de Bobby Pickett, humor y terror van tan unidos en música como lo están en literatura y cine.

Se necesitarían varios volúmenes para escribir la historia del género de horror en su vertiente musical. Nos contentaremos aquí con unas cuantas recomendaciones que pinchar en Halloween, a veces para pasar un poco de genuina tensión, pero sobre todo para disfrutar del escalofrío de la más macabra diversión.

Sinfonías de horror

El repertorio terrorífico de la música clásica, culta o como queramos llamarla es prácticamente infinito, pero puestos a elegir, aparte de las piezas ya citadas, es inevitable recurrir a La condenación de Fausto (1846) de Berlioz, el mismo de la también apropiada Sinfonía fantástica (1830), especialmente a su Marcha húngara.



Aunque todavía más propio de Halloween resulta Una noche en el Monte Pelado (1867) de Mussorgski, poema sinfónico inspirado en un relato de Gógol, con su descripción musical de un aquelarre en honor del demonio Chernobog, que sería inmortalizada por Disney en el más famoso episodio de Fantasía (1940).

Si buscamos algo más profundo y fúnebre, La isla de los muertos (1908) de Rajmáninov, sugerida por el enigmático lienzo del pintor simbolista Arnold Böcklin, es lo ideal, pero si queremos una pieza juguetona que además tenga sabor español no nos olvidemos del maravilloso Amor brujo (1915-1925) de Manuel de Falla y sobre todo de su inmortal Danza del fuego.

Ópera gótica

Si en lugar de una selección de fragmentos más o menos cortos, preferimos dedicar la noche entera a los placeres de la ópera, no nos faltarán opciones. Desde Der Vampyr (1828), de Heinrich Marschner (1828), basada en el relato seminal de Polidori, hasta The Turn of the Screw (1954), de Benjamin Britten, que adapta la novela de Henry James del mismo título, pasando por Die Teufel von Loudun, o sea, Los demonios de Loudoun de Krzysztof Penderecki. Compuesta entre 1968 y 1969 y revisada en 1972 y 1975 se inspira en el mismo ensayo de Aldous Huxley que la película de Ken Russell Los demonios (1971).

Como curiosidad, añadamos que el cuento de horror más veces convertido en ópera es, posiblemente, La hija de Rappaccini (1844) de Nathaniel Hawthorne, llevado al bel canto por Charles Wakefield Cadman (1925), Ralph Vaughan Williams (1936), Margaret Garwood (1980) y Daniel Catán (1991).

Quienes busquen también pasar la noche concentrados en una obra, pero prefieran el más ligero género del musical poseen a su vez un amplio abanico de elección, que incluye desde el fantástico Sweeney Todd (1979) de Stephen Sondheim al tópico Fantasma de la Ópera (1986) de Andrew Lloyd Webber, pasando por Carrie: The Musical (1988) de Michael Gore (apropiado apellido), basado en el libro de King y la película de Brian De Palma.

Y si es diversión lo que hace falta, demos una oportunidad a A Shoggoth on the Roof (2005) de la H. P. Lovecraft Historical Society, que convierte El violinista en el tejado en una historia de los Mitos de Cthulhu. Oír para creer.

La música del diablo

El rock and roll es la música del diablo y como no podía ser de otra manera está repleto de temas y discos que juegan con el terror, lo sobrenatural, el miedo y lo macabro. La lista sería eterna y acabamos antes si recordamos algunos artistas con un repertorio e imagen que hace ideal sus canciones (y sus vídeos) para disfrutar en Halloween.

El citado Screamin' Jay Hawkins, con su ataúd, su bastón de calavera y puesta en escena vudú, inspiraría y sigue inspirando a un buen número de artistas. El más delirante, Screaming Lord Sutch, político y rockero británico, entre cuyos hits hay que destacar Jack the Ripper (1963).

Screamin' Jay Hawkins en The Edge, Toronto, 1 de abril de 1979. Wikipedia.

En mayor o menor medida, todas las estrellas, bandas y músicos que han elaborado una imagen basada en el mundo del cine de terror, el gran guiñol y lo sobrenatural descienden de Hawkins, aunque, por supuesto, han aportado su propia personalidad, pasada por el glam rock, el camp, el metal satánico, el folk horror, la estética industrial y otras hierbas oscuras, que crecen bien en estas fechas.

Los Cramps, los Misfits y los mismísimos Ramones; góticos como Sisters of Mercy, metaleros como Ozzy Osbourne, Kiss y más recientemente los fabulosos Ghost o los horteras Lordi; los gurús del gótico industrial Trent Reznor, Marilyn Manson y Rob Zombie; reinas del pop como Lady Gaga… Todos ofrecen un repertorio repleto de canciones idóneas para el Samhain. Aunque para terminar, nada mejor que nuestro top of the pops compuesto por cinco grandes discos rock de terror, esenciales en Halloween.

1.- Tales of Mystery and Imagination (1976), debut de The Alan Parsons Project basado en los cuentos de Poe, con una segunda cara conceptual inspirada en El hundimiento de la casa Usher, con raíces en Debussy, que te pone los pelos como scorpions.

2.- Welcome to My Nightmare (1975), primer álbum en solitario de Alice Cooper, con la colaboración puntual de su amigo Vincent Price y una atmósfera que del puro glam siniestro y camp acaba llevando a Stephen King.

3.- Supersexy Swinging Sounds (1996), el último álbum de White Zombie, con espectaculares remezclas de su disco anterior y una versión magnífica del éxito de KC and the Sunshine Band I´m Your Boogie Man.

4.- The Director's Cut (2001), de la banda de metal experimental Fantômas, capitaneada por Mike Patton. Un homenaje a los clásicos del cine de terror favoritos de Patton, con versiones desquiciadas de sus temas musicales.

5.- Ghost Brothers of Darkland County (2013), un proyecto musical de estricto gótico americano, creado por Stephen King, con música y letras de John Mellencamp y producción de T Bone Burnett, estrenado como espectáculo en 2012.

Halloween también tiene su banda sonora, que no es necesariamente la de Pesadilla antes de Navidad (1993) de Danny Elfman... aunque también nos vale.