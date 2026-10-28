Los discos del mes: Cameron Winter deslumbra al Carnegie Hall y Fontaines D.C. se consagra

Live at Carnegie Hall

Cameron Winter

Partisan Records

Cuando se supo que el cantante estadounidense Cameron Winter, vocalista de la banda Geese, iba a actuar en el famosérrimo Carnegie Hall de Nueva York, se dispararon las expectativas.

Más aún cuando se supo que Paul Thomas Anderson y Benny Safdie habían grabado el concierto para una película (que, por cierto, se ha estrenado en la Seminci de Valladolid esta semana, y llegará próximamente a Mubi).

Winter, de 24 años, despliega en el mismo lugar donde lo hizo en su día Bob Dylan o Tim Buckley el mismo virtuosismo espontáneo y sencillo que sus antecesores, tanto al piano como vocalmente.

La mayoría de las canciones son del álbum en solitario de Winter, Heavy Metal (2024), un disco incluso mejor que el que firmó con su banda, Getting Killed (2025), y eso ya es decir. Aunque sorprende con canciones que bien podrían acompañar una ceremonia góspel (Emperor XIII In Shades, It All Fell in the River).

Si el álbum ya estaba despojado de cualquier artificio, en directo canciones como The Rolling Stones, Nina + Field of Cops, $0, Drinking Age o la ya convertida en clásico Love Takes Miles son capaces de llenar ese escenario vacío y conmover con su presencia.

Live at Carnegie Hall es una misa rock de una hora que se hace corta y a la que dan ganas de volver una y otra vez, y emocionarse cada vez como si fuese la primera.

Dopamine Chamber

Fontaines D.C.

XL Recordings

Fontaines D.C. regresan dos años después del excelente Romance (2024), que les catapultó al mainstream, con Dopamine Chamber, un álbum con el que demuestran que son uno de los grupos más importantes de su generación.



No solo por haber revitalizado la escena musical de Irlanda y el indie anglosajón en general, sino porque el quinteto de Dublín lleva desde 2019 sacando discos (Dogrel, A Hero’s Death, Skinty Fia) y no han hecho uno malo.



Su quinto álbum no iba a ser la excepción. Dopamine Chamber, que vuelve a estar producido por James Ford (Arctic Monkeys, Gorillaz), sigue con la misma estética y sonido que el anterior: alejado del indie-rock de sus comienzos y metido de lleno en un post-punk futurista y oscuro.

De espíritu ochentero, con ecos de Depeche Mode (Mimesis) y The Cure (Happy For You), el álbum también bebe del punk-pop de los 90 (Demolition). Las nuevas letras hablan de cómo el mundo es hoy una gran cámara de dopamina, repleta de estímulos vacíos (drogas, redes sociales) y terroríficos (guerras, inteligencia artificial).

La personalísima voz de Grian Chatten, vocalista y principal letrista, sumerge al oyente en este álbum magnético que crece con cada escucha.



La colaboración con una gigante como Rosalía (en la bellísima y orquestal Where Is Gone?, interpretada en inglés por la cantante catalana) no debe sorprender, sino ratificar que Fontaines D.C. son un secreto a voces. Puede que haya llegado ya el momento en que el mundo se rinda ante ellos.

Dja Dja

Marina Herlop

Autoeditado

La cantante catalana es difícil de clasificar y también lo es su quinto disco: Dja Dja. Desde que publicó Nanook (2016), al que le siguieron Babasha (2018), Pripyat (2022) y Supercluster (2023), Herlop ha embelesado a la crítica internacional.

La comparan con Björk, por su complejidad y su peculiar forma de querer hacer pop: experimental, gutural, raro, único.

Un atrevimiento sonoro que la acerca también al universo electrónico de otra catalana, María Arnal, con la que comparte la fusión entre innovación y clasicismo.

Este nuevo disco, ha asegurado la artista, es un viaje del héroe, de ahí esa portada con una escultura sisífica. Herlop ambienta ese viaje como una fábula en ocasiones naif y otras oscura y épica.

La cantante ha asegurado que entre sus discos de cabecera figuran la banda sonora de la Cenicienta de Disney y Memo Flora, del compositor japonés Takashi Yoshimatsu. De esta última rescata ese ambiente orgánico de pájaros y naturaleza que sobrevuela todo el álbum.

No esperemos un disco convencional. Combina canciones cortas instrumentales con otras muy largas y apenas se oye su voz (con excepciones como Hay ángeles, Bliss), pero ante este despliegue envolvente merece la pena detenerse a escuchar.

A Man From The Future

Pet Shop Boys

Parlophone

Como británicos, tótems de la cultura queer y de la música electrónica, tiene todo el sentido del mundo que hayan sido Pet Shop Boys los autores de este homenaje a Alan Turing, un álbum conceptual que convierte la vida del matemático, criptoanalista y pionero de la informática en un relato musical de ocho capítulos.



El disco entrelaza melodías, spoken word, electrónica, cuerdas y coro para explorar tanto la genialidad de Turing, que ayudó a su país a ganar la Segunda Guerra Mundial descifrando la máquina Enigma, como la “recompensa” que obtuvo por ello: ser perseguido por su homosexualidad.

El proyecto nació entre 2012 y 2013, cuando Neil Tennant y Chris Lowe lo escribieron junto a Andrew Hodges, biógrafo de Turing. La obra se estrenó en 2014 en los BBC Proms y, doce años después, Pet Shop Boys la han actualizado con nuevos textos y arreglos.

En la grabación participan también el Manchester Camerata Octet, la actriz Juliet Stevenson como narradora y el coro del Manchester Grammar School.

El álbum, que incluye una versión instrumental de todas las composiciones, resume la vida y obra de Turing, incluyendo su infancia, su despertar sexual, sus logros y el juicio por “indecencia grave” que lo obligó a someterse a la castración química para evitar la cárcel.



El último tema reproduce el discurso del primer ministro Gordon Brown de 2009 con el que se disculpó oficialmente por el “trato inhumano” con el que el Reino Unido pagó a uno de sus grandes héroes.

Alegría

Annie B Sweet

Subterfuge Records

Ana Fabiola López regresa siete años después de su último disco en solitario (Universo por estrenar, 2019), con un alegato vitalista y luminoso: Alegría.

Un álbum de desamor más liberador que vengativo, más optimista que desesperanzador, con el que la compositora malagueña vuelve a demostrar que es una enamorada de la psicodelia.

Ya lo reflejó su unión con Los Estanques en el disco Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado (2022), y ahora echa mano de nuevo de ese sonido sesentero, de teclados y sintetizadores.

Imposible dejarse llevar por la tristeza explícita de las letras, que hablan de la pérdida del amor y de una misma, cuando todo el disco incita a bailar al ritmo de un groove contagioso.

Cuenta con colaboraciones de Santiago Auserón (Todo está bien) y Tulsa, con la que firman en En mi olvido, un guiño a la intro de Twin Peaks, compuesta por Angelo Badalamenti. Acaba el disco con otro bonito homenaje: Bailando espero, que reimagina el cuplé de Sara Montiel (Fumando espero). Un muy buen resurgir, vital y musical, de una de nuestras mejores compositoras.