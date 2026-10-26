Julia Fischer, violinista: "Las redes sociales son una catástrofe para el arte"

Tras diez meses sabáticos, Julia Fischer (Múnich, 1983) volvió esta primavera a los escenarios. En junio afrontó un maratón: los veinticuatro Caprichos de Paganini, seguidos y a solas. Nunca dejó de practicar ni de vacaciones.

Formada en violín y piano, estudió con Ana Chumachenco desde los nueve y ganó el Concurso Menuhin en la categoría juvenil a los once. Hoy enseña en la Hochschule de Múnich, donde se ahormó.

Este mes se reunirá con la London Philharmonic y Edward Gardner para interpretar el Concierto para violín de Brahms en Barcelona, el 26 de octubre, y Madrid, el 29; el 28 tocará en la capital el Doble concierto con Daniel Müller-Schott, compañero en esta obra desde 2002. Ibermúsica, que la presentó en España aquel año, organiza las dos veladas madrileñas. Los programas incluyen obras de Casals, Sibelius y Chaikovski.

Pregunta. ¿Por qué decidió tomarse un descanso?

Respuesta. Llevo casi treinta años en el escenario y pensé que sería bueno tener tiempo para aprender nuevo repertorio y dedicar más tiempo a la academia donde enseño. Me fascina la mezcla de enseñar, tocar y dirigir el festival [el Boswiler Sommer, en Suiza]. Ahora lo que más me apetece es volver a tocar y viajar.

P. ¿Dejó también de tocar?

R. Nunca. No es que piense que se me va a olvidar cómo tocar el violín. Si alguien me pide que toque esta noche, soy capaz de hacerlo. He aprendido el Primer concierto para violín de Wieniawski y el de Barber. También toqué por primera vez todos los Caprichos de Paganini seguidos. Tocar los 24 de una vez es como un maratón. Los seis primeros son los más difíciles. Después del sexto piensas que ya es suficiente, y todavía tienes que seguir.

"Si un artista tiene algo que decir, siempre tiene derecho a hacerlo. ¿Tiene el deber? No estoy tan segura"

P. ¿Influye la política en dónde decide tocar?

R. Sí. He decidido que no voy a tocar en Estados Unidos mientras Donald Trump sea presidente. Algunos músicos creen que tienen el derecho y el deber de hablar al público sobre el cambio climático o la democracia. Otros consideran que la sala de conciertos es un lugar sagrado y que la política no tiene nada que ver con el arte. No estoy de acuerdo.

»Hace más de diez años toqué en Chicago con Riccardo Muti. Unos días antes había habido un tiroteo en Florida. Me preguntó si me parecía bien que dijera unas palabras. Le dije que quería formar parte de ello y salimos juntos al escenario. Pidió leyes más estrictas sobre las armas y yo estaba a su lado. Si un artista tiene algo que decir, siempre tiene derecho a hacerlo. ¿Tiene el deber? No estoy tan segura.

P. ¿Y qué le preocupa del sector?

R. Las redes sociales son lo peor para el arte. Son una catástrofe. Muchos programadores miran cuántos seguidores tiene alguien y, si tiene suficientes, lo invitan a tocar. Tener cien mil seguidores no significa necesariamente ser un buen violonchelista, pero lo invitamos de todos modos. Es perturbador.

P. ¿Y cómo afectan las pantallas a sus alumnos?

R. En mis estudiantes veo que se pierde la capacidad de tocar de memoria. Los niños deben ir a la escuela sin teléfonos móviles ni tabletas y aprender a leer y escribir con papel, bolígrafo y libros. Por culpa del teléfono móvil nos olvidamos de cómo pensar.

»Yo con quince años repasaba el Concierto de Chaikovski en mi cabeza mientras esperaba el autobús. Ahora sacamos el teléfono y miramos vídeos estúpidos. Los pensamientos deberían ser bienvenidos, pero los matamos antes de que surjan.

"Llevo 30 años en el escenario y pensé que sería bueno tener tiempo para aprender nuevo repertorio y dedicarme a la academia"

P. Hablemos de Brahms: ¿ha ido cambiando su forma de tocarlo?

R. Muy pocos conciertos han cambiado tanto en mi interpretación como el Concierto para violín de Brahms, que grabé hace casi veinte años. Dependemos mucho del director. Está escrito casi como una sinfonía: hay momentos en los que el violín no es la parte más importante de la obra. La interpretación varía de un director a otro.

»Daniel [Müller-Schott] y yo llevamos casi veinticinco años tocando el Doble concierto y nuestra interpretación ha cambiado. Es uno de mis amigos más cercanos, pero somos diferentes. Para mí siempre ha sido más importante la arquitectura y la partitura que mi propia parte. Él está mucho más fascinado por el sonido.

»Cuando viene a mis conciertos, comenta cómo he sonado; cuando voy a los suyos, le hablo de la arquitectura de la obra.

P. ¿Cómo equilibra inflexión expresiva y estructura en Brahms?

R. Tardo años en explicárselo a mis estudiantes. Daniel conoce mi parte y yo la suya. Por cómo coloca el dedo sobre la cuerda, sé si va a tomarse tiempo o no. Conocer tan bien a las personas con las que tocas te da mucha libertad. Con las orquestas sucede lo mismo: a la London Philharmonic la conozco muy bien, pero no así a Edward Gardner. Veremos qué sucede.

P. ¿Qué le enseñó Chumachenco?

R. Solo le importaba la música, no la carrera. Ganó el Concurso Carl Flesch y tenía conciertos en Inglaterra, pero no apareció porque estaba de luna de miel en Italia: le gustaba más el clima. Nunca le importó si yo recibía muchos aplausos. Solo le importaba cómo tocaba.

P. ¿Y cómo lo ve ahora que es madre?

R. Como madre, creo que lo más hermoso es ver que tu hijo tiene una pasión. Por eso les das oportunidades de probar tenis, fútbol, violín o equitación. Pero hay una línea muy fina entre eso y forzarlos.

»Si el niño piensa que practicar ocho horas al día le garantiza tocar en el Carnegie Hall, entramos en situaciones psicológicamente problemáticas. Hoy, especialmente con las redes sociales, puedes tener una carrera. Pero si quieres una carrera de cincuenta o sesenta años, y no solo de tres, importa qué tipo de músico y artista eres.