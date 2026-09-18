Ca7riel y Paco Amoroso contagian libertad, eclecticismo y humor en Madrid
El dúo argentino convierte el Movistar Arena en una mezcla de clínica de rehabilitación, patio de colegio y fiesta electrónica durante su ‘Free Spirits Tour’.
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“No puede ser que estemos aquí para no poder ser”. Tras esa cita de Julio Cortázar y otras con un corte entre motivador y de autoayuda aparecieron Ca7riel y Paco Amoroso en el Movistar Arena de Madrid. Junto a una fila de músicos y un grupo de fans vestidos de blanco, se disponían a “liberar los espíritus de cuerpos quebrados en menos de 90 minutos”. Tanto las frases en off de cada bloque como toda la interpretación que las acompañaba a través de una maestra de ceremonias se encaminaban a ese objetivo fundamental: el de contagiar humor, dar rienda suelta a la sorna y exponer una ecléctica mezcla de géneros musicales.
Y lo consiguieron, guiando con descaro y virtuosismo a un público rendido al cada vez menos habitual ejercicio de la espontaneidad. El dúo argentino irrumpió con No me sirve más en lo que lucía como una clínica de rehabilitación para gente demasiado acostumbrada a obedecer. Lo hicieron sin medias tintas, con sarcasmo y alegría, dejando claro desde el principio que el Free Spirits Tour no iba a ser una ceremonia solemne de emancipación, sino algo bastante más osado: una invitación a perder el control.
Ca7riel y Paco llenaban ese escenario después de pasar por Barcelona y de la detonación de su identidad gamberra gracias al Tiny Desk que, hace un par de años, convirtió su batido imposible de estilos y su desfachatez escénica en una auténtica revolución. Pero su historia viene de muy atrás: se conocieron en la escuela, en Buenos Aires, y empezaron a hacer música casi como quien se inventa un juego para matar la tarde. Esa pulsión lúdica sigue ahí, incluso cuando los espacios son inmensos y su edad, 33 años, va desgajando los pétalos de la adolescencia y la juventud.
¡MARAVILLOSOS! Así arranca Catriel y Paco Amoroso su show en el Movistar Arena de Madrid 🔥 pic.twitter.com/EvwjpUxUc4— Movistar Arena España (@MovistarArenaEs) September 17, 2026
Los primeros minutos fueron un despliegue de ese alma desenfadada con Nada nuevo y Ay, ay, ay. Letras que entraron como quien abre una puerta y decide no mirar qué hay detrás. Después llegó Muero, dentro de una sección dedicada al hedonismo. “Buenas noches, Madrid. Qué placer actuar para todos ustedes”, saludaron en medio de sus estrofas. Desmontaron cualquier acto protocolario con Mi dios o #Tetas. El siguiente tramo -cada uno iba encabezado por los supuestos “pasos” para lograr esa pretendida libertad de espíritu- arrancó con Hasta Jesús tuvo un mal día y Soy increíble. Asomaba ya el glam, el vacile y una chistosa actitud de estrella de rock pasada de rosca.
“Madrid es uno de nuestros lugares favoritos. Estamos muy felices con gente bonita, con sol, con gente que le gusta divertirse. Pero a veces la vida se pone difícil. Esta canción nos puede ayudar”, declamaron antes de entonar Vida loca, Goo goo ga ga, Impostor, Te forro y El día del amigo. El espectáculo avanzaba como un programa de variedades ideado por dos niños con presupuesto ilimitado y mentes privilegiadas.
Viraron en una tercera parte hacia la salsa y el mambo, dando pie a dos de sus grandes éxitos: Dumbai y Baby gangsta. A mí no, Mi deseo, Bad bitch y Todo hay sirvieron como ejemplo de esa capacidad para cambiar de piel sin pedir permiso. Funk, pop, electrónica, salsa, rock, reguetón: más que un registro, Catriel y Paco parecen haber entendido la música como un cajón en el que todo cabe si se introduce con suficiente desvergüenza. También consiguieron algo menos evidente: que los asistentes apenas sacaran el teléfono. Chistosos, socarrones y deliberadamente excesivos, prometieron juerga y la obtuvieron: el baile apareció sin pose, el placer sin exhibición digital. El único y La que puede, puede terminaron de transformar la pista en un lugar donde nadie parecía especialmente preocupado por exponerse más allá de lo analógico, de lo real.
Catriel y Paco Amoroso presentan esta noche en el Movistar Arena de Madrid su “Free Spirits World Tour” pic.twitter.com/g7Kt6Akyff— Movistar Arena España (@MovistarArenaEs) September 17, 2026
Lo quiero ya! encauzó un cierre entre luces rojas, voces metálicas y una deriva electrónica que terminó coronada por un popurrí de versos (¿versos?) sacados de temas como Culo con caca o Cono hielo. Para entonces, el supuesto tratamiento ya había surtido efecto. Quedaba todavía Himno del mediocre, la despedida elegida para orientar hacia la calle y que resume, quizás, la clave de Ca7riel y Paco Amoroso: de aquella infancia compartida, de aquellos juegos sin pretensiones, han pasado a colonizar estadios con la misma sensación de estar jugando y sin tomarse muy en serio.
Pueden adornar un espectáculo de performance, llenarlo de sentencias estimulantes y elevar el concierto en una experiencia casi teatral, pero debajo permanece el cachondeo, la inocencia de no esperar ningún resultado. Por eso, lo de esta noche en Madrid se alejó de lo ceremonioso, de lo sagrado, y se conformó en un patio de colegio al que, de repente, le hubieran instalado un sistema de sonido monumental. Muchos salieron con la sensación de haber asistido a un acontecimiento irrepetible. No se equivocaban: durante hora y media, al menos, habían logrado algo bastante parecido a ser espíritus libres. A estar y ser al mismo tiempo, como debió de decir el autor de Rayuela, salvo que esas palabras jamás salieran de su boca y sean otra broma más de esta banda imprevisible.