Música
Premios Grammy 2026: lista de ganadores en las principales categorías
Kendrick Lamar vuelve a ser el artista más premiado, pero Bad Bunny hace historia al llevarse el galardón más importante, el de mejor álbum, con un disco cantado íntegramente en español.
Más información: Bad Bunny gana el Grammy a mejor álbum con un disco en español y carga contra el ICE: "Somos humanos, no salvajes"
En negrita los ganadores.
Álbum del año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- SWAG - Justin Bieber
- Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- MUTT - Leon Thomas
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
Grabación del año
- luther - Kendrick Lamar con SZA
- DtMF - Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Anxiety - Doechii
- WILDFLOWER - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- APT. - Rosé y Bruno Mars
Canción del año
- WILDFLOWER - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- APT. - Bruno Mars y Rosé
- DtMF - Bad Bunny
- Golden - KPop Demon Hunters
- luther - Kendrick Lamar con SZA
- Manchild - Sabrina Carpenter
Mejor interpretación pop solista
- Messy - Lola Young
- Daisies - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
Mejor álbum de pop vocal
- MAYHEM - Lady Gaga
- SWAG - Justin Bieber
- Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims
Mejor álbum de country contemporáneo
- Beautifully Broken - Jelly Roll
- Patterns - Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter - Tyler Childers
- Evangeline vs. the Machine - Eric Church
- Postcards From Texas - Miranda Lambert
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS - Bad Bunny
- Mixteip - J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado - Feid
- NAIKI - Nicki Nicole
- EUB DELUXE - Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) - Yandel
Mejor artista nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor álbum de rap
- GNX - Kendrick Lamar
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious - GloRilla
- God Does Like Ugly - JID
- Chromakopia - Tyler, the Creator
Mejor álbum latino de rock o música alternativa
- PAPOTA - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Genes Rebeldes - Aterciopelados
- ASTROPICAL - Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- ALGORHYTHM -Los Wizzards
- Novela - Fito Páez
Mejor álbum de música mexicana
- Palabra De To’s (Seca) - Carín León
- MALA MÍA - Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene - Grupo Frontera
- Sin Rodeos - Paola Jara
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía. Por La Puerta Grande (En Vivo) - Bobby Pulido
Mejor álbum latino tropical
- Raíces - Gloria Estefan
- Fotografías - Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Clásicos 1.0 - Grupo Niche
- Bingo - Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de pop latino
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) - Andrés Cepeda
- Tropicoqueta - Karol G
- ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz
Mejor vídeo musical
- Anxiety - Doechii
- Young Lion - Sade
- Manchild - Sabrina Carpenter
- So Be It - Clipse
- Love - OK Go
Mejor álbum rock
- Never Enough - Turnstile
- Private Music - Deftones
- I Quit - Haim
- From Zero - Linkin Park
- Idols - Yungblud
Mejor canción rock
- As Alive as You Need Me to Be - Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- Caramel - Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- Glum - Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- Never Enough - Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- Zombie - Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor álbum de música alternativa
- Songs of a Lost World - The Cure
- Sable, Fable - Bon Iver
- Don’t Tap the Glass - Tyler, the Creator
- Moisturizer - Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party - Hayley Williams
Mejor interpretación pop dúo/grupo
- Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande
- Golden [From “KPop Demon Hunters”] - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Gabriela - Katseye
- APT. - Rosé, Bruno Mars
- 30 for 30 - SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum dance/electrónico
- Eusexua - FKA Twigs
- Ten Days - Fred Again..
- Fancy That - PinkPantheress
- Inhale / Exhale - Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 - Skrillex
Mejor grabación de pop dance
- Abracadabra - Lady Gaga
- Bluest Flame - Selena Gomez & Benny Blanco
- Midnight Sun - Zara Larsson
- Just Keep Watching (From F1® The Movie) - Tate McRae
- Tyler Spry & Ryan Tedder
- Illegal - PinkPantheress
Mejor canción de R&B
- Folded - Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
- Heart of a Woman - David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- It Depends - Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
- Overqualified - James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- Yes It Is - Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
- Sinners - Ludwig Göransson, compositor
- How to Train Your Dragon - John Powell, compositor
- Severance: Season 2 - Theodore Shapiro, compositor
- Wicked - John Powell & Stephen Schwartz, compositores
- The Wild Robot - Kris Bowers, compositor
Mejor álbum de R&B
- MUTT - Leon Thomas
- Beloved - Giveon
- Why Not More? - Coco Jones
- The Crown - Ledisi
- Escape Room - Teyana Taylor
Mejor canción country
- Bitin’ List - Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
- Good News - Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- I Never Lie - Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- Somewhere Over Laredo - Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- A Song to Sing - Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
- Ain’t in It for My Health - Zach Top
- Dollar a Day - Charley Crockett
- American Romance - Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World - Willie Nelson
- Hard Headed Woman - Margo Price
Mejor canción escrita para medios visuales
- Golden - KPop Demon Hunters
- As Alive as You Need Me to Be - Tron: Ares
- I Lied to You - Sinners
- Never Too Late - Elton John: Never Too Late
- Pale, Pale Moon - Sinners
- Sinners - Sinners