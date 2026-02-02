Bad Bunny y Kendrick Lamar recogen sus galardones en la 68.ª edición de los Premios Grammy, este domingo por la noche en Los Ángeles. Fotos: Reuters

Música

Premios Grammy 2026: lista de ganadores en las principales categorías

Kendrick Lamar vuelve a ser el artista más premiado, pero Bad Bunny hace historia al llevarse el galardón más importante, el de mejor álbum, con un disco cantado íntegramente en español.

Más información: Bad Bunny gana el Grammy a mejor álbum con un disco en español y carga contra el ICE: "Somos humanos, no salvajes"

F. D. Quijano
Publicada

En negrita los ganadores.

Álbum del año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
  • SWAG - Justin Bieber
  • Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM - Lady Gaga
  • GNX - Kendrick Lamar
  • MUTT - Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

Grabación del año

  • luther - Kendrick Lamar con SZA
  • DtMF - Bad Bunny
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Anxiety - Doechii
  • WILDFLOWER - Billie Eilish
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • The Subway - Chappell Roan
  • APT. - Rosé y Bruno Mars

Canción del año

  • WILDFLOWER - Billie Eilish
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Anxiety - Doechii
  • APT. - Bruno Mars y Rosé
  • DtMF - Bad Bunny
  • Golden - KPop Demon Hunters
  • luther - Kendrick Lamar con SZA
  • Manchild - Sabrina Carpenter

Mejor interpretación pop solista

  • Messy - Lola Young
  • Daisies - Justin Bieber
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Disease - Lady Gaga
  • The Subway - Chappell Roan

Mejor álbum de pop vocal

  • MAYHEM - Lady Gaga
  • SWAG - Justin Bieber
  • Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful - Miley Cyrus
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims

Mejor álbum de country contemporáneo

  • Beautifully Broken - Jelly Roll
  • Patterns - Kelsea Ballerini
  • Snipe Hunter - Tyler Childers
  • Evangeline vs. the Machine - Eric Church
  • Postcards From Texas - Miranda Lambert

Mejor álbum de música urbana

  • DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS - Bad Bunny
  • Mixteip - J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado - Feid
  • NAIKI - Nicki Nicole
  • EUB DELUXE - Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) - Yandel

Mejor artista nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Mejor álbum de rap

  • GNX - Kendrick Lamar
  • Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
  • Glorious - GloRilla
  • God Does Like Ugly - JID
  • Chromakopia - Tyler, the Creator

Mejor álbum latino de rock o música alternativa

  • PAPOTA - CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Genes Rebeldes - Aterciopelados
  • ASTROPICAL - Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • ALGORHYTHM -Los Wizzards
  • Novela - Fito Páez

Mejor álbum de música mexicana

  • Palabra De To’s (Seca) - Carín León
  • MALA MÍA - Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene - Grupo Frontera
  • Sin Rodeos - Paola Jara
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía. Por La Puerta Grande (En Vivo) - Bobby Pulido

Mejor álbum latino tropical

  • Raíces - Gloria Estefan
  • Fotografías - Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
  • Clásicos 1.0 - Grupo Niche
  • Bingo - Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de pop latino

  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) - Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta - Karol G
  • ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

Mejor vídeo musical

  • Anxiety - Doechii
  • Young Lion - Sade
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • So Be It - Clipse
  • Love - OK Go

Mejor álbum rock

  • Never Enough - Turnstile
  • Private Music - Deftones
  • I Quit - Haim
  • From Zero - Linkin Park
  • Idols - Yungblud

Mejor canción rock

  • As Alive as You Need Me to Be - Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
  • Caramel - Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
  • Glum - Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
  • Never Enough - Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
  • Zombie - Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor álbum de música alternativa

  • Songs of a Lost World - The Cure
  • Sable, Fable - Bon Iver
  • Don’t Tap the Glass - Tyler, the Creator
  • Moisturizer - Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party - Hayley Williams

Mejor interpretación pop dúo/grupo

  • Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • Golden [From “KPop Demon Hunters”] - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • Gabriela - Katseye
  • APT. - Rosé, Bruno Mars
  • 30 for 30 - SZA con Kendrick Lamar

Mejor álbum dance/electrónico

  • Eusexua - FKA Twigs
  • Ten Days - Fred Again..
  • Fancy That - PinkPantheress
  • Inhale / Exhale - Rüfüs Du Sol
  • F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 - Skrillex

Mejor grabación de pop dance

  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Bluest Flame - Selena Gomez & Benny Blanco
  • Midnight Sun - Zara Larsson
  • Just Keep Watching (From F1® The Movie) - Tate McRae
  • Tyler Spry & Ryan Tedder
  • Illegal - PinkPantheress

Mejor canción de R&B

  • Folded - Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
  • Heart of a Woman - David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
  • It Depends - Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
  • Overqualified - James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
  • Yes It Is - Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

  • Sinners - Ludwig Göransson, compositor
  • How to Train Your Dragon - John Powell, compositor
  • Severance: Season 2 - Theodore Shapiro, compositor
  • Wicked - John Powell & Stephen Schwartz, compositores
  • The Wild Robot - Kris Bowers, compositor

Mejor álbum de R&B

  • MUTT - Leon Thomas
  • Beloved - Giveon
  • Why Not More? - Coco Jones
  • The Crown - Ledisi
  • Escape Room - Teyana Taylor

Mejor canción country

  • Bitin’ List - Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
  • Good News - Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
  • I Never Lie - Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
  • Somewhere Over Laredo - Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
  • A Song to Sing - Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor álbum de country tradicional

  • Ain’t in It for My Health - Zach Top
  • Dollar a Day - Charley Crockett
  • American Romance - Lukas Nelson
  • Oh What a Beautiful World - Willie Nelson
  • Hard Headed Woman - Margo Price

Mejor canción escrita para medios visuales

  • Golden - KPop Demon Hunters
  • As Alive as You Need Me to Be - Tron: Ares
  • I Lied to You - Sinners
  • Never Too Late - Elton John: Never Too Late
  • Pale, Pale Moon - Sinners
  • Sinners - Sinners