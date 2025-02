Grammy 2025: lista de ganadores en las principales categorías

Álbum del año

André 3000 - New Blue Sun

Beyoncé - Cowboy Carter

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli XCX - Brat

Jacob Collier - Djesse Vol. 4

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Grabación del año

The Beatles - “Now and Then”

Beyoncé -“Texas Hold ’Em”

Billie Eilish - “Birds of a Feather”

Chappell Roan - “Good Luck, Babe!”

Charli XCX - “360”

Kendrick Lamar - “Not Like Us”

Sabrina Carpenter - “Espresso”

Taylor Swift Featuring Post Malone - “Fortnight”

Canción del año

Shaboozey - “A Bar Song (Tipsy)”

Billie Eilish -“Birds of a Feather”

Lady Gaga & Bruno Mars - “Die With a Smile”

Taylor Swift - “Fortnight” [ft. Post Malone]

Chappell Roan - “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar - “Not Like Us”

Sabrina Carpenter -“Please Please Please”

Beyoncé - “Texas Hold 'Em”

Mejor artista nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor álbum de pop vocal

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Chapell Roan - Chapell Roan and the Rise and Fall of a Midwest Princess

Ariana Grande - Eternal Sunshine

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

Mejor actuación pop en solitario

Beyoncé - “Bodyguard”

Sabrina Carpenter - “Espresso”

Charli XCX - “Apple”

Billie Eilish -“Birds of a Feather”

Chappell Roan -“Good Luck, Babe!”

Mejor actuación de dúo/grupo pop

Gracie Abrams ft. Taylor - “Us”

Beyoncé Featuring Post Malone - “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish - “Guess”

Ariana Grande, Brandy & Monica - “The Boy Is Mine”

Lady Gaga & Bruno Mars -“Die With a Smile”

Mejor álbum de rap

Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1

Doechii - Alligator Bites Never Heal

Eminem - The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Future & Metro Boomin - We Don’t Trust You

J. Cole - Might Delete Later

Mejor actuación de rap

Cardi B - “Enough (Miami)”

Common & Pete Rock Featuring Posdnuos - “When the Sun Shines Again”

Doechii -“Nissan Altima”

Eminem - “Houdini”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - “Like That”

Glorilla - “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar - “Not Like Us”

Mejor álbum country

Beyoncé - Cowboy Carter

Post Malone - F-1 Trillion

Kacey Musgraves - Deeper Well

Chris Stapleton - Higher

Lainey Wilson - Whirlwind

Mejor actuación country en solitario

Beyoncé - “16 Carriages”

Chris Stapleton - “It Takes a Woman”

Jelly Roll -“I Am Not Okay”

Kacey Musgraves - “The Architect”

Shaboozey - “A Bar Song (Tipsy)”

Mejor álbum de rock

The Black Crowes - Happiness Bastards

Fontaines D.C. - Romance

Green Day - Saviors

Idles - TANGK

Pearl Jam - Dark Matter

The Rolling Stones - Hackney Diamonds

Jack White - No Name

Mejor actuación de rock

The Beatles - “Now and Then”

The Black Keys - “Beautiful People (Stay High)”

Green Day - “The American Dream Is Killing Me”

Idles - “Gift Horse”

Pearl Jam - “Dark Matter”

St. Vincent - “Broken Man”

Mejor álbum de R&B

Chris Brown - 11:11 (Deluxe)

Lalah Hathaway - Vantablack

Muni Long - Revenge

Lucky Daye - Algorithm

Usher - Coming Home

Mejor álbum de dance/electrónica

Charli XCX - Brat

Four Tet - Three

Justice - Hyperdrama

Kaytranada - Timeless

Zedd - Telos

Mejor álbum de pop latino

Anitta - Funk Generation

Luis Fonsi - El Viaje

Kany García - García

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

Kali Uchis - Orquídeas

