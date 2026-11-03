La Mutant despliega una temporada enfocada en la escena valenciana y la investigación

Hasta el próximo mes de enero, el espacio escénico del Grao acoge una programación de artes vivas, danza, teatro, música, cine y formatos híbridos que abarca tanto a creadores del contexto valenciano como a artistas de la escena estatal e internacional.

“Los trabajos programados activan preguntas sobre la visibilidad, la identidad, la cultura digital, la memoria, los cuerpos disidentes, el placer, la relación con los objetos y las posibilidades de estar juntas”, explica su directora, Tatiana Clavel.

Una temporada en la que destaca el apoyo a las creadoras valencianas, la dimensión internacional y el trabajo en red.

La escena local

Como ha señalado Clavel, el compromiso del teatro municipal con la escena local pasa por acompañar los proyectos en todas las fases del proceso creativo, desde la investigación y la experimentación hasta la producción y exhibición.

“Se trata de un apoyo continuado que busca fortalecer el tejido artístico local, generar espacios para el desarrollo de nuevos lenguajes y favorecer la proyección y circulación de la creación valenciana”, resume la directora.

Y, junto a los trabajos de artistas y colectivos vinculados al contexto valenciano, las propuestas estatales e internacionales, “lo que favorece una escena porosa, conectada y capaz de proyectar sus prácticas más allá de la ciudad”, añade.

La temporada ha empezado, los días 24 y 25 de octubre, con P.O.V. de Núria Guiu, obra donde la catalana revela con humor, precisión y vulnerabilidad la tensión entre ser vista y ser comprendida, indagando qué tienen que ver el lenguaje hiperbólico y la dramatización de las emociones propios de la cultura visual contemporánea con el concepto de histeria.

Ya en noviembre, Clara Furey presentará, el día 4, Unarmoured, una danza de la carne con un matiz existencial. La coreógrafa canadiense propone una exploración física y sensorial sobre el deseo, la vulnerabilidad y el erotismo como fuerza vital.

Los días 20 y 21 de noviembre, Lucía Jaén traerá al espacio valenciano Sueño comunal, un encuentro performativo que explora la piel y el cuerpo lesbiano festejando su plenitud insurgente en la promiscuidad.

'Unarmoured', de Clara Furey. © Kinga Michalska

El mes de noviembre culminará los días 27 y 28 con La nit inventada, de Vicent Gisbert, quien centra su atención en los intercambios sensibles entre cuerpos, tecnologías y otras materias.

La oferta de danza concluirá en diciembre con un programa doble. El 4 de diciembre, Underthepulse, fruto de la colaboración entre Macarena Bielski y Laura Ramírez, representará Drøne-Howl, una pieza donde se explora la relación entre cuerpo y sonido como experiencia física.

Al día siguiente, el 5 de diciembre, Laura Ramírez presentará en solitario Oasis of Serenity, una colisión de visiones místicas y cinematográficas.

Prueba, ensayo y acierto

La Mutant reincide en su iniciativa Zona Grisa, volcada en la investigación y en la experimentación escénicas. Un ciclo dedicado a procesos singulares y a prácticas que no siempre encuentran lugar en los circuitos convencionales.

“Esta temporada, las propuestas de Julia Zac, Santiago de la Fuente y Motors de la Creació despliegan territorios de experimentación donde la escena se entiende también como laboratorio, conversación y posibilidad de pensamiento colectivo”, destaca Tatiana Clavel.

Zona Grisa ha comenzado con Hard to explain, donde, el pasado 28 de octubre, Julia Zac creó un relato ambiguo sobre la identidad en crisis a partir de palabra, voz y movimiento.

El 11 de noviembre, Santiago de la Fuente estrenará Proves nocturnes de vol, un montaje que se sirve de la figura del murciélago para cuestionar nuestras certezas y probar cómo la naturaleza se encarga siempre de disolverlas.

Zona Grisa se rematará los días 16 y 18 de diciembre con Registres de l’experiència meua. Apunts per a un arxiu sobre els processos de creació, un ejercicio de archivo sobre la trayectoria del proyecto Motors de creació de la APDCV durante estos últimos cuatro años.

Este trabajo dará paso el 19 de diciembre a Motors de creació: Una treva per meditar on germina la creació, una jornada concebida como un espacio de pausa y meditación que también es susceptible de motivar la creación.

El bloque de investigación se cerrará con Graners de creació, que acoge del 1 al 10 de diciembre el Laboratorio Cor(eo)flames de Maria Tamarit, una iniciativa que explora las relaciones entre cuerpo, voz, movimiento y palabra a partir de la memoria, la imaginación y el ritual contemporáneo.

La programación de La Mutant se extiende hasta el próximo mes de enero. La Mutant

El compromiso de La Mutant con un trabajo en red cada vez más sólido se amplía con unas jornadas de presentación de las residencias municipales. Un espacio público para compartir procesos en curso, abrir conversaciones entre artistas y públicos y hacer visible el trabajo de investigación, prueba y experimentación que sostiene la creación contemporánea.

Híbridas y transdisciplinarias

El 31 de octubre, Elena Carvajal partió de la autoficción en I was told not to make eye contact with Tom Cruise para reflexionar sobre la invisibilidad y la resistencia frente a la hegemonía visual.

Asimismo, Paula Pachón resignificará los términos sobre la identidad lesbiana a través del cuerpo, el movimiento, el discurso y la escenografía los días 13 y 14 de noviembre en Traktorlesbe, mientras que el 9 de enero Rosanayaris escenificará Ya están aquí, un relato escénico rodeado de misterio y señales electromagnéticas.

Para terminar, La Mutant reafirma su compromiso con la educación y la mediación a través de la iniciativa Mutant Oberta, que se desarrollará del 18 al 31 de enero. Un proyecto que busca generar sinergias directas con los centros educativos de artes escénicas para generar enlaces entre futuros profesionales y profesionales ya en activo.

El objetivo es convertir el centro en un punto de encuentro formativo para el público, los actores, directores, técnicos y creativos escénicos del futuro.