Muere Gerald R. Molen, productor de 'La lista de Schindler' y mano derecha de Spielberg, a los 91 años

Gerald R. Molen, productor de películas como Rain Man, Jurassic Park u Ojalá fuera cierto, ha muerto a los 91 años. Habitual colaborador de Steven Spielberg, con el que produjo Hook o Minority Report, obtuvo el Oscar con La lista de Schindler.

El fallecimiento fue anunciado por su sobrina nieta, Rachel Lorraine Pullan, a través de Instagram. "Fue un gran hombre, con un gran sentido de la moral y una integridad intachable. Comenzó su trayectoria en un estudio cinematográfico, realizando tareas como el traslado de elementos de escenografía (...) fue ascendiendo hasta convertirse en productor", expresaba en su cuenta en la red social.

Nacido en Great Falls (Montana) en 1935, sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos antes de entrar a trabajar en 1957 como conductor de camiones y encargado de transporte en Republic Pictures y Universal Pictures. Poco después ejerció como encargado o director de producción en títulos clave de los años 80 como El cartero siempre llama dos veces o Tootsie.

Fue uno de los productores de Steven Spielberg, con el que trabajó por primera vez como jefe de producción en El color púrpura, en 1985. Después de esta experiencia, el cineasta le propuso convertirse en productor. Su primera incursión fue con un título de Amblin Entertainment, Nuestros maravillosos aliados, en 1987, en el que fue productor asociado.

Un año después fue coproductor de Rain Man, de Barry Levinson. En 1991, produjo su primer largometraje para Spielberg, Hook. Tras ello, Molen fue nombrado jefe de producción en Amblin, supervisando títulos como Los Picapiedra, Una pandilla de pillos, Pequeños gigantes, Casper o Twister.

Para Spielberg produjo dos de sus títulos más aplaudidos en la década de los 90: Jurassic Park y La lista de Schindler. Por el segundo largometraje, se alzó con el Oscar a la mejor película, en calidad de productor, junto con el propio Spielberg y Branko Lustig. Para el aclamado cineasta, también produjo El mundo perdido y Minority Report.

Las grandes colaboraciones de producción entre Spielberg y su equipo de Amblin consolidaron la hegemonía industrial de Hollywood a finales del siglo XX. Además de productor, también fue actor con pequeños papeles en títulos que había producido, como Rain Man o la propia Parque Jurásico.

"Era el mejor trabajo de Hollywood", declaró en una entrevista para el portal de YouTube Sneak on the Lot, especializado en proyectos pedagógicos a través del cine. "Podía producir cualquier película que dirigiera Spielberg y supervisar cualquier título que hiciera su compañía", expresó.

En la recta final de su carrera participó en documentales y producciones independientes de tinte político y conservador, firmando títulos junto a Dinesh D'Souza como 2016: Obama's America y Hillary's America.

Entre sus últimos trabajos como productor figura la serie antológica Beyond the Medal, producción de carácter bélico que recrea historias reales de militares estadounidenses que fueron condecorados con la Medalla de Honor. Se estrenó el pasado mes de junio en la plataforma de Angel Studios.