Era uno de los escritores más famosos y admirados del mundo, y su tragedia familiar corrió en paralelo a la debacle de Europa. Thomas Mann, autor de La montaña mágica, se exilió en Suiza en 1933, tras la llegada de los nazis al poder, y se instaló en Estados Unidos en 1938. No volvió a Alemania hasta 1949, cuando viajó a Fráncfort y a Weimar para hablar de Goethe con motivo del bicentenario de su nacimiento.

Quería tender puentes entre la Alemania occidental y la oriental. Como explica el cineasta polaco Pawel Pawlikowski (Varsovia, 1957), cada bando vio en Thomas Mann un trofeo. Su hijo Klaus resumió la disyuntiva con sarcasmo: “¿Mickey Mouse o Stalin?”.

Con Ida (2013), ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa, Pawlikowski inició una trilogía oficiosa sobre la Europa de posguerra con la historia de una novicia que descubre que es judía. En Cold War (2018), se inspiró en sus padres para contar la historia de dos amantes separados por la Guerra Fría. En Fatherland, el gran novelista, al que interpreta Hanns Zischler, comparte el protagonismo con su hija Erika (Sandra Hüller), que observa atónita la frialdad de su padre ante el suicidio de su hermano Klaus.

Dividida entre la devoción por un padre distante, aunque afectuoso a su manera, y el amor por un hermano brillante, autor de la novela Mephisto, que llevaba años perdido en el laberinto de las drogas y la depresión, Erika se convierte en “una heroína de tragedia griega”. Pawlikowski aplica al retrato de las contradicciones de la Alemania oriental en Fatherland la misma atención que a sus personajes.

Pregunta. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto quiebran el legado de la Europa culta que representan Goethe y Thomas Mann. ¿Es Mann una figura entre dos mundos?

Respuesta. Esa ruptura es el punto de partida de la película. Invitan a Mann a recibir un premio y a hablar de Goethe en las dos Alemanias. Él ve la ocasión de superar la división de su país. Creía que la cultura humanista que él y Goethe representaban podía servir de base para la reunificación. En el fondo sabe que quizá no debería ir, pero va. Es premio Nobel y el alemán vivo más famoso después de Einstein. Todos esperan que se pronuncie. El problema es que nadie lo escucha de verdad. Cada bando solo lo quiere como adorno, para decir que Mann está de su lado.

P. Mann fue un genio, pero tenía algo de narcisista y le costaba expresar sus emociones. ¿Ve en él a un tipo de hombre de su época?

R. Yo no generalizaría. Mann era un caso muy particular. Reprimió su deseo homosexual y lo sublimó en la escritura. Se casó y tuvo seis hijos. En Fatherland me interesa sobre todo su hija Erika, que es el centro emocional de la película. El episodio que narro quizá duró unas seis semanas. Yo lo reduje a cinco días.

P. ¿Cómo ve a Erika Mann?

R. Está dividida. Era la hija favorita de su padre y él la quería a su manera, un poco victoriana, desde la distancia. También adoraba a Klaus. Crecieron como gemelos. Compartían amantes, corrían en rallies de coches y escribían libros juntos. Eran unos niños pijos con mucho talento y mucho encanto. Pero a mediados de los cuarenta ella se distancia.

»Klaus ya había intentado suicidarse dos veces, tenía problemas con las drogas y el alcohol, y Erika no sabía cómo ayudarlo. Al final se queda con su padre y no va al funeral. Me interesa también su insatisfacción. Nunca alcanzó sus ambiciones como escritora, actriz o piloto de rallies. Es independiente, cínica, mordaz, y de pronto, cuando habla por teléfono con su madre, parece una niña. Sandra Hüller supo encarnar todo eso.

P. ¿Quería ponerse en el lugar de todos los personajes?

R. Cada uno tiene sus razones. Intento meterme incluso en la cabeza de Gustaf Gründgens, el actor que fue marido de Erika y colaboró con los nazis. Él le dice que para ella es fácil no vender su alma. Hago películas para trascender el discurso político. Intento mirar las cosas desde distintos ángulos, como hacía Thomas Mann en sus libros.

P. Mann reacciona con frialdad ante la muerte de Klaus. ¿Cuánto pesaba esa distancia entre padre e hijo?

R. Mann se hacía cargo de todos los gastos de Klaus. Quizá se pueda hablar de orfandad emocional. Thomas lo volcaba todo en la escritura y faltaba esa conexión con sus hijos. Klaus, además, se había quedado sin país. No podía volver a Estados Unidos y ya ni siquiera sabía en qué idioma escribir. Había perdido a sus lectores en Alemania y su mejor novela, Mephisto, fue prohibida. Muchos de sus colegas apoyaban a Stalin. Él desconfiaba de Stalin y tampoco encontró ahí su sitio.

Sandra Hüller y Hans Ziegler, en 'Fatherland' Agata Grzybowska

P. Usted creció en la Polonia comunista. ¿Cómo influyó esa experiencia en su forma de retratar la Alemania oriental?

R. A Polonia el comunismo lo trajo el ejército soviético. En Alemania ya había un Partido Comunista enorme antes de que los nazis llegaran al poder. En la Alemania oriental había artistas y escritores que creían de verdad en aquel proyecto. El futuro ministro de Cultura que aparece en la película es un tipo bienintencionado. También están los hombres del NKVD, y la forma en que cantan los niños recuerda un poco a la época nazi. Me interesa sugerir esa paradoja.

»Hoy todo funciona en ceros y unos. O esto es bueno o esto es malo. Hago películas para que el espectador entre en ese mundo y se olvide por un momento de lo que cree saber por internet.

P. El auge de la ultraderecha ha reavivado las comparaciones con la Europa de entreguerras. ¿Hasta dónde se sostiene ese paralelismo?

R. Hay analogías, claro. Cuando aparece el fascismo, hay que mirar qué circunstancias lo han hecho posible. Lo que de verdad me preocupa hoy es que nuestras vidas estén dominadas por una tecnología que está en muy pocas manos.

»Toda nuestra vida pasa por el móvil y dependemos de información que apenas tiene que ver con lo que vivimos. Nos llega tanta a través de los algoritmos que no tenemos manera de valorarla. Y de pronto estamos absolutamente convencidos de que algo está bien o mal sin apenas saber nada del lugar, de su historia, de la complejidad de lo que pasa. Eso es lo que me asusta. Es algo muy nuevo, parece ciencia ficción.