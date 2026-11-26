La Justicia francesa rechaza el recurso de Depardieu y le envia a juicio por la violación de Charlotte Arnould
La resolución judicial se produce semanas después de que el intérprete aceptara una condena de 18 meses de prisión por agresiones sexuales.
Más información: Depardieu se sentará de nuevo en el banquillo por una presunta violación a la actriz Charlotte Arnould en 2018
El Tribunal de Apelación de París ha desestimado la petición de los abogados defensores del actor Gérard Depardieu, que será juzgado por el caso de la violación de la actriz Charlotte Arnould en 2018.
Arnould presentó una denuncia acusando a Gérard Depardieu de haberla violado dos veces en la casa parisina del actor, cuando ella tenía 22 años. Depardieu, de 77 años, ha negado las acusaciones.
Además, a mediados de este mes, Depardieu aceptó en firme una condena de 18 meses de prisión exenta de cumplimiento y pidió perdón públicamente a las otras dos víctimas a las que agredió sexualmente durante un rodaje en 2021.
El intérprete se enfrenta por último a otro caso de violación a raíz de otra denuncia presentada por otra actriz en 2023, que ya está en manos de la Policía Judicial de París .
En esta última causa también está implicado como cómplice el escritor Michel Houellebecq según informaron fuentes próximas a la investigación al diario digital Mediapart.