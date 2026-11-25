El camino hacia Las nuevas desventuras de Cliff Booth es bastante peculiar. Arranca con Quentin Tarantino escribiendo The Movie Critic, una película sobre un crítico de películas comerciales que trabaja en 1977 en una revista porno de Los Ángeles. Debía de ser el canto de cisne del autor de Pulp Fiction (1994), quien se ha autoimpuesto cerrar su filmografía con su décimo trabajo como director, pero algo se torció en la preproducción en 2024 y el cineasta canceló el proyecto.

Parece, sin embargo, que Tarantino ha aprovechado parte de aquel material para elaborar Las nuevas desventuras de Cliff Booth, continuación de Érase una vez… en Hollywood (2019) centrada ahora en el personaje del especialista de cine interpretado por Brad Pitt. El escenario, Los Ángeles, y el año en el que transcurre la trama de este filme, 1977, son los mismos que los de The Movie Critic, y en la historia hay un importante personaje que ejerció el análisis cinematográfico en su pasado.

En cualquier caso, Tarantino decidió que tampoco sería este proyecto el final de su carrera, pero Pitt no quiso dejar escapar la oportunidad de retomar al personaje que le brindó su único Oscar. Así que convenció a David Fincher (Denver, 1962), otro tótem del cine estadounidense contemporáneo y director fundamental en su carrera, con el que había trabajado en Seven (1995), El club de la lucha (1999) y El curioso caso de Benjamin Button (2008), para que se pusiera al frente del proyecto.

Así que Las nuevas desventuras de Cliff Booth no puede tener mejor carta de presentación que los nombres de su protagonista, su guionista y su director: Brad Pitt, Quentin Tarantino y David Fincher. Un triunvirato cinematográfico de lo más sugerente para cualquier espectador.

Sin embargo, el filme acaba siendo menos que la suma de sus partes, quizá porque la meticulosidad y precisión técnica de Fincher y la verborrea y el mestizaje genérico de Tarantino no acaban de encontrar el maridaje adecuado, aunque es cierto que no por ello el filme deja de ser disfrutable.

Retomamos a Cliff Booth varios años después de los acontecimientos de Érase una vez… en Hollywood, con más achaques pero con su encanto intacto. Nos lo encontramos trabajando en un cine de West Hollywood en el que se proyecta un ficticio filme del género blaxploitation. Dos personajes conversan sobre el duro trabajo del chuloputas, sacando a la luz la salvaje filosofía del seminal Pimp de Iceberg Slim. Es uno de esos momentos sobre cultura popular en los que Tarantino sabe lucirse como nadie y que David Fincher captura con gracia.

A continuación, Booth ejerce como una especie de Señor Lobo, el solucionador de problemas de Harvey Keitel en Pulp Fiction, para recuperar el Oscar de un director amigo, que le ha sido sustraído de su casa por un chapero tras una noche loca. Aunque su cometido es pagar el rescate, acaba adoptando una solución más drástica para quedarse con el dinero.

Brad Pitt y Peter Weir, en 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' Netflix

De manera que eso es Cliff Booth unos años después de acabar con los odiosos hippies de Manson: un buscavidas con cojera al que ya no le da para saltar de caballos y que vive con su padre (un tierno Peter Weller). Alternando curros cutres en cines y bares y carreras de coche, se dedica a sacarle las castañas del fuego a sus colegas de la industria. Pitt, ahora con bigotillo, vuelve a derrochar carisma, chulería y sex appeal, añadiendo un toque crepuscular al personaje. Su trabajo es lo mejor de la película.

Aunque el guion quizá demandaba una puesta en escena más juguetona, Fincher opta por mirar hacia un noir genérico. El diseño de producción es tan perfecto como siempre en la filmografía del director de Mank (2020), mientras que Trent Reznor y Atticus Ross encuentran la canción perfecta para cada escena. Pero a la película le cuesta arrancar tras su impactante prólogo.

La nueva desventura tiene que ver con Charlie Peters (Scott Caan), un actor que se encuentra en un lío que involucra a su mujer Toni (Carla Gugino) y a dos peligrosos hermanos filipinos (la ultraviolenta escena de presentación de estos es difícil de olvidar). Sin embargo, más allá de la trama criminal, la película encuentra su lugar al profundizar en la relación que mantiene Booth con Karen Crosby (Elizabeth Debicki), la agente de Peters, una ex crítica de cine con la que inicia un sexy, tranquilo y peculiar flirteo. Es en esos tiempos muertos, y en los momentos que el protagonista comparte con su padre, donde Fincher y Pitt se encuentran más inspirados.

Retrato del fin de una era en Hollywood (la película transcurre poco después del estreno de Star Wars), Las nuevas desventuras de Cliff Booth es un filme sin duda entretenido, pero a la postre menor en la carrera de Tarantino y Fincher, cuyos temperamentos, ritmos y formas de entender el cine acaban demostrándose antagónicos. Tan solo Pitt consigue brillar a la altura de su talento para seducir a la cámara. Y eso no es poco.