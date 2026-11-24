Se sabe más de sus películas que de él. El verdugo, Bienvenido, Mister Marshall, Plácido o La escopeta nacional retrataron España con todas sus complejidades y su patetismo —quizá por ello Franco lo consideraba "mal español"—, pero al hombre detrás de la cámara, Luis García-Berlanga (Valencia, 1921-2010), le gustaba más observar que ser observado.

Su forma de autorretratarse era privada y meticulosa: guardando y almacenando cada rastro de su paso por el mundo, desde su cartilla de vacunación infantil hasta las cajas de cerillas que usó en Rusia durante su paso por la División Azul o las notas que ponía en servilletas a sus alumnos de la Escuela de Cine.

Todo ese material ha dado forma a un inmenso archivo de más de 70 cajas —del que se han seleccionado 220 piezas— que ve la luz gracias a una ambiciosa exposición: Interior Berlanga. Cine, vida y humor, organizada por la Fundación "la Caixa".

"Tenía un interior bastante desconocido incluso para los que le conocíamos", ha señalado Sol Carnicero, productora, colaboradora habitual del cineasta y comisaria de la muestra, junto a Bernardo Sánchez Salas. "Era muy peculiar con sus intimidades. Nunca ha querido exponerse mucho", ha añadido el nieto del director durante la presentación. "Se va a descubrir a un Berlanga muy íntimo que complementa y amplía el personaje público", ha señalado su hijo, José Luis García-Berlanga, quien ha definido el proyecto como "insólito" y ha asegurado que es la exposición que le habría gustado ver a su padre.

La exposición, concebida a modo de plano secuencia, el gran sello autoral del cineasta, aterriza en CaixaForum Madrid tras pasar por Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Valencia. Este culmen en Madrid tiene un simbolismo especial. La capital (que hoy lucha por mantener su esencia berlanguiana) es el escenario de gran parte de su filmografía, también donde llegó siendo un jovencito a hacer cine y donde acabó dirigiendo la Filmoteca Española y siendo presidente y cofundador de la Academia de Cine.

Una visitante en la exposición Interior Berlanga. Cine, vida y humor en CaixaForum Madrid. © Fundación ”la Caixa”

Aunque la muestra busca reflejar que la vocación artística de Berlanga trasciende el mundo del cine. Aficionado a la arquitectura y a la poesía —Empezó a escribir poemas a los nueve años—, también al dibujo. "Siempre estaba dibujando", ha señalado su hijo.

Sus bocetos y storyboards dialogan en las salas con los carteles de sus películas —muchos de ellos obra de Cruz Novillo— y con recuerdos de sus idilios internacionales, en los Oscar, pero también del mal trago que vivió en Cannes.

Billete de '¡Bienvenido Mister Marshall!'. © Fundación ”la Caixa”

Allí, Bienvenido, Mister Marshall no solo despertó recelos entre el jurado (Edward G. Robinson) por la visión que daba de los estadounidenses, sino que el propio programa de mano de la película —una reliquia con forma de billete de dólar que se puede ver en la muestra— les valió una denuncia por falsificación de moneda.

El recorrido recrea una escuela, escenario fundamental en el universo de Berlanga, así como el histórico cine Atlántico, donde el visitante puede disfrutar de una sesión doble con dos películas dirigidas por él.

Otra de las salas se centra en sus miedos y contradicciones. Hipocondríaco —era una suerte de botiquín andante durante los rodajes—, profundamente supersticioso, Fallero mayor y erotómano confeso, Berlanga convivía con un sinfín de manías privadas que se pueden ver en la muestra: desde los palillos que siempre llevaba en el bolsillo, sus amuletos austrohúngaros y su obsesión por el fuego, hasta dos radiografías de su propio cráneo y un test psicológico.

El archivo, según ha explicado José Luis García-Berlanga, no es solo sobre su padre sino "sobre la España de todo el siglo XX". La iniciativa surgió después de que la familia no supiera qué hacer con los materiales que el cineasta había conservado y contactara con la Fundación "la Caixa".

Un visitante recorriendo la exposición 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor' en CaixaForum Madrid. © Fundación ”la Caixa”

Tras comprobar su valor patrimonial, se puso en marcha un proyecto de catalogación y digitalización en colaboración con Filmoteca Española, que custodia actualmente los fondos. El hijo del cineasta ha aprovechado la rueda de prensa para pedir públicamente que la Administración "ponga un poquito de ganas" y abra al público el archivo, que fue comprado por el Ministerio de Cultura en 2022.