La película 'Después de Elena' (Chile, Colombia, Italia), de Shawn Garry, recibe el Colón de oOo del Festival de Huelva. Cedida

La película 'Después de Elena' se alza con Colón de Oro de la 52 edición del Festival Iberoamericano de Huelva

La película 'Después de Elena' (Chile, Colombia, Italia), de Shawn Garry, se ha alzado con el Colón de Oro a la Mejor Película de la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

El jurado, formado por la directora y guionista Remedios Malvárez, la guionista, productora y directora portuguesa Ana Luísa Oliveira y el periodista Moisés Rodríguez, ha valorado su capacidad para "retratar el duelo con sutileza, madurez y encontrar el humor en los lugares más absurdos".

También destacó sobre la obra su manera de mostrar "un espejo de familia donde los silencios pesan tanto como las palabras" y de recordar que "las verdaderas herencias son los afectos y heridas que se deben recomponer juntos".

Asimismo, el jurado ha otorgado el Colón de Plata Premio Especial del Jurado a la película mexicana 'Soy Mario' (México), de Sharon Kleinberg.

El mismo ha destacado este filme por "por visibilizar vivencias de los hombres trans y mostrar la paternidad y gestación masculina desde la empatía, rompiendo tabúes y estigmas y abriendo un diálogo de nuevos modelos de familia en una sociedad diversa".

El Colón de Plata a la Mejor Dirección ha sido para Lucía Puenzo por 'Pepita, la pistolera' (Argentina). En cuanto a interpretación, el Colón de Plata a la Mejor Interpretación masculina ha recaído en el actor Alfredo Castro por 'Después de Elena'.

Por otro lado, la mejor actriz ha sido Duda Santos por 'Funk' (Brasil), mientras que el premio a la interpretación de reparto ha sido para Rubén Ochandiano de 'La vida es' (México).

Además, los espectadores del Festival de Huelva han decidido que el Colón de Plata del Premio del Público de la Sección Oficial ha sido para 'El mundo de Gugu' (Brasil), de Allan Deberton.

Por su parte, el Colón de Plata a la Mejor Dirección Andaluza, elegido por el público, es para 'Plus Ultra', dirigida por Elías Pérez. El Colón de Plata de la sección Acento a la Mejor Dirección Española, elegido también por los espectadores, ha sido para Javier Calvo y Javier Ambrossi por 'La bola negra'.

Gala de clausura

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha clausurado este sábado su edición número 52.

La gala arrancó con las primeras palabras de su presentador, el periodista Adolfo Zarandieta, quien subrayó que la ciudad, en estos días, se ha convertido en "el lugar de encuentro para personas y películas llegadas desde diferentes puntos de Iberoamérica".

Además, agradeció al público que ha asistido a las proyecciones que han conseguido sesiones llenas, en muchos casos con entradas agotadas en un festival que ha contado con dos estrenos europeos y un estreno internacional.

Por otro lado, la voz de la cantaora Regina con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica de Huelva ha puesto la nota musical a la noche del cierre del festival.

La gala contó con un unánime respaldo institucional, con la asistencia de representantes de los organismos que conforman el Patronato de la Fundación.

Tales como la presidenta de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda; el director del certamen, Manuel H. Martín; el vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora; o la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva, Pastora Giménez, entre otras autoridades.

Premios paralelos

Junto al palmarés oficial, la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano contó también con el reconocimiento de distintas asociaciones, entidades y centros educativos.

La Asociación de la Prensa de Huelva concedió el Premio Manuel Barba al Mejor Guion a la película 'Después de Elena'.

Mientras que la película 'A margem do río' recibió dos reconocimientos en el marco de los premios paralelos de esta edición: el Premio Radio Exterior de España a la película que mejor refleja la realidad iberoamericana y el Premio Queer Camilo 2026, otorgado por FOC Cultura con Orgullo.

Por su parte, la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega reconoció el trabajo visual de dos de las obras participantes en el certamen.

El premio a la mejor fotografía en cortometrajes ha recaído en 'Beauty', por la labor de José del Corral, mientras que el galardón a la mejor fotografía en largometraje ha sido para 'Funk', de Aly Muritiba.

El Premio Corazón Roto, otorgado por la Asociación Cardíaca Nuevo Camino para el Corazón Onubense (ANNCO), distinguió a 'Las flores de Julia', una historia que aborda los vínculos familiares, la memoria y las heridas emocionales.

Asimismo, la asociación Periodistas Iberoamericanos de Cine (PIC) concedió su Premio de la Prensa Iberoamericana a 'El mundo de Gugu', de Allan Deberton.

La Casa de Iberoamérica de Huelva, integrada en la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de España, otorgó su premio paralelo a 'Quatro Meninas', de Karen Suzane, una producción de Brasil y Países Bajos.

Por su parte, el jurado IES Pablo Neruda reconoció tres obras de la programación.

En la categoría de cortometraje nacional, el premio fue para 'Montecarlo 67', de Rubén Guido, mientras que el galardón al cortometraje internacional ha recaído en 'Para los contrincantes', de Federico Luis. En largometrajes, el centro educativo ha distinguido a 'Pepita, la pistolera'.