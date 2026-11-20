'Iron Boy', un Alcarràs a la francesa con tinta china y acuarela sobre un niño atrapado en un corsé metálico

En 2018, las protestas de los chalecos amarillos contra la subida del precio de los combustibles sacaron a la calle a esa Francia rural y de provincias olvidada por los gobiernos y la globalización.

Haciendo gala de la tradición de nuestros vecinos de quemar contenedores y liarla parda, los chalecos amarillos expresaban a la vez un malestar obrero y un impulso conservador. Defendían una forma de vida y unos valores cuya base económica se desmoronaba.

En nuestro país, llamamos España vacía a esa vasta extensión del interior de la península que pierde habitantes mientras las grandes ciudades se masifican. A ellas llegan inmigrantes de otros países y también miles de jóvenes que abandonan pueblos y ciudades pequeñas cuyas economías se extinguen.

Una película magnífica como Alcarràs, de Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en Berlín, contó el desgarro íntimo de una familia que se siente impotente ante la debacle y se culpa por haber sido incapaz de preservar un legado de generaciones, aunque las fuerzas que lo amenazan escapen a su control.

El campo se muere y Louis Clichy lo cuenta con sensibilidad y delicadeza en Iron Boy. A lo largo de casi tres años, la película sigue a Christophe, un niño de once años que observa desolado cómo su familia apenas puede mantener a flote la granja en la que los suyos han vivido durante generaciones. Se rompe un vínculo, se arranca una raíz. Y duele.

El niño malo

Empeñado en echar una mano, Christophe acaba estampando un tractor y agrava la ya complicada situación económica de la familia. Sus correrías se interrumpen cuando le diagnostican una escoliosis severa. Durante casi tres años tendrá que llevar un corsé metálico que le da un aire mecánico y limita notablemente sus movimientos.

Como suele suceder en los relatos de iniciación, la peripecia íntima del protagonista se entrelaza con la de su familia. La perspectiva de perder la granja destroza a sus padres y también a su hermano mayor.

Cobra especial importancia la figura del padre, un hombre chapado a la antigua, forjado a base de renuncias y poco dado a expresar sus emociones. Quiso ser carpintero y tuvo que hacerse cargo de la granja. Es uno de los personajes mejor dibujados de la película. Se desespera ante las gamberradas de su hijo, pero quizá también lo quiere un poco más por ese nervio, por esa rebeldía que tal vez a él mismo le faltó.

Una imagen de 'Iron Boy' Karma Films

El corsé impide a Christophe hacer muchas de las cosas que hacía antes y lo empuja a descubrir el mundo desde el aislamiento. Se vuelca en aprender a tocar el órgano con el organista de la iglesia del pueblo y encuentra en ese instrumento antiguo una vía de expresión. Iron Boy retrata a esa Francia que se siente extinguir, católica, tradicional, apegada a sus costumbres. Christophe también se enamora de una niña rebelde y nómada, acostumbrada a mudarse cada vez que su madre, funcionaria, cambia de destino.

Dibujada artesanalmente con acuarela y tinta china, Iron Boy tiene una virtud curiosa. Lo mejor de sus dibujos quizá sea que te acabas olvidando de ellos. Clichy ha aprendido de Disney cuánto puede contar una mirada. Ahí se acaba el parecido. La animación de Iron Boy se gana al espectador con la expresividad de un gesto.