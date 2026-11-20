Hay un momento especialmente simbólico de la película El director en que el protagonista reconoce: "Ha sido ponerme la corbata y empezar a mentir". Es David Jiménez, un corresponsal de guerra que fue elegido por sorpresa para comandar el periódico El Mundo y después contó en un libro todo lo que aconteció en torno a su despido.

La adaptación cinematográfica no elude las encrucijadas morales a las que se somete el periodista, encarnado por David Verdaguer. Una vez que asume el cargo, su desafío es "que el poder vuelva a acojonarse", pero muy pronto descubre que la integridad profesional tiene un alto precio.

Tras el éxito de la comedia Casa en llamas, Dani de la Orden (Barcelona, 1989) cambia esta vez de registro y se apoya en un guion de Michel Gaztambide y Alejandro Hernández para confrontar la figura del periodista intrépido con el sistema en un thriller vertiginoso con ecos de filmes como Spotlight o Los archivos del Pentágono.

Pregunta. ¿Había leído el libro antes?

Respuesta. Sí, me lo había recomendado una amiga, porque estaba muy enganchado a las historias sobre las dinámicas del poder. Me encantan las películas del estilo de Todos los hombres del presidente. Cuando, leyendo el libro, llegué al momento en que el protagonista decide publicar una información difícil y después se cruza con la figura del Cardenal (Alberto San Juan) en las escaleras, pensé: "Seguro que alguien va a hacer una película". Era frustrante leerlo pensando que los derechos ya estarían comprados.

»Un año después Mercedes Gamero y Pablo Nogueroles, productores de algunas de mis películas, me contaron que estaban preparando la adaptación y que aún no tenían director. Les dije que era consciente de que yo no era el perfil prototípico para un proyecto así, ya que venía de hacer no sé cuántas comedias, pero confiaron en mí. Al principio iba a ser una serie, pero acabó siendo una película.

P. ¿De qué modo ha participado aquí David Jiménez ?

R. Venía casi a diario al rodaje. David quería que a sus colegas periodistas les pareciera creíble la redacción, les gustase o no la película. Nos ayudó mucho con la jerga del oficio, por ejemplo para contar cómo actúa un director al decidir una portada. Una vez yo tenía esa realidad, intenté darle un toque más elevado y estilizar la puesta en escena. Me apetecía contar una historia que, aunque retratara los trapos sucios del periodismo, la mirada fuera desde el respeto hacia un oficio que admiro.

»De hecho, hay una secuencia de montaje que me gusta en la que aparecen muchos titulares que David se atrevió a publicar sin ceder a presiones políticas ni económicas. También reflejamos la crisis del papel en 2012 y, por tanto, el tránsito del periodismo tradicional al digital. Quería retratar una época en la que cada vez hay más dificultades para ser libre. La película plantea esa dicotomía entre contar la verdad o vender periódicos, dos aspiraciones que no siempre van de la mano.

P. Desde luego, la mirada de Jiménez prevalece. Pero, precisamente por reflejar tan fielmente su posición, ¿temía incurrir en el maniqueísmo?

R. Sí, nos lo planteamos, aunque no con preocupación. Al adaptar un libro en primera persona es natural asumir el punto de vista del autor y trabajar con ciertos arquetipos. Pero creo que el personaje no es del todo blanco y puro: al poner la causa y sus ideales por encima de todo, se lleva muchas cosas por delante: por ejemplo, su vida personal, su matrimonio.

P. El ritmo era clave para atrapar ese toque de thriller que también tiene el libro…

R. Era consciente de que esta era una película de gente hablando, así que debía buscar recursos para compensarlo. Por ejemplo, aquí hay más música que en todas mis películas anteriores. Hay una especie de latido (pum-pum-pum, como un metrónomo) que está por debajo, pero siempre está. Al mismo tiempo, las escenas de máxima tensión se subrayan desde el silencio. Digamos que aquí la música juega el papel contrario.

"David Jiménez venía a diario al rodaje. Quería que la redacción fuera creíble y nos ayudó con la jerga del periodismo"

P. Se plantean, además, dilemas de calado: por ejemplo, cuando están valorando si publicar la foto del niño muerto en el Mediterráneo sería sensacionalismo o periodismo de concienciación. ¿En el cine surgen disyuntivas de este tipo?

R. La verdad es que no me he encontrado con dilemas éticos de ese calibre porque he dirigido historias que no trataban temas tan polémicos o moralmente ambiguos.

P. ¿Y si un productor pusiera en riesgo sus motivaciones como director?

R. Tampoco he sufrido presiones de ese tipo. Incluso, mira, hemos podido hacer esta película, y no era una película fácil. Es verdad que, a diferencia del libro, que mencionaba nombres reales, aquí decidimos ficcionar las identidades.

Alberto San Juan (izquierda) es el editor del diario que dirige el protagonista (David Verdaguer, derecha). Beta Fiction Spain

P. ¿No se lo impuso nadie?

R. No, no. No hemos estado en esa tesitura. Pero también es cierto que si alguien te dijera que en España se pueden hacer películas sobre cualquier tema, te mentiría.

P. Jiménez escribió hace unos meses que la película es el resultado de un proceso de "siete años" que tuvo que sortear "muchos intentos de censura".

R. Claro, es que yo llegué en la posición más cómoda, cuando la película ya estaba prácticamente financiada. David es quien puede hablar de esto con más propiedad.

P. Creo que ya está en marcha Casa en cenizas, la secuela de Casa en llamas. ¿Puede adelantarnos algo?

R. Sí, claro. Si la primera película se detenía en la figura de la madre (Emma Vilarasau), la secuela se centra en la historia del padre (Alberto San Juan). Y para cambiar de escenario trasladamos a la familia a la nieve, porque una familia pija no solo tiene una casa en la Costa Brava. Repite todo el reparto y el rodaje comenzará en enero.