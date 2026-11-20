Contra los que aún siguen emparentando el flamenco con la versión rancia y folclorizada de España –una imagen que todavía pervive entre determinados sectores sociales y políticos debido a su actitud excluyente–, el documental Bailar la muerte libera de prejuicios un arte que nunca necesitó empuje ni protección institucional, por más que algunos trataran de apropiárselo.

Tras su celebrado primer largometraje, el documental La primera mirada (2023), sobre la primera escuela de cine que hubo en España, Luis E. Parés (Madrid, 1982) vuelve a incursionar en la historia para hablarnos de una realidad no tan conocida. Digámoslo ya: el flamenco, como la copla, no pertenece al franquismo, aunque el régimen insistiera en promocionarlo como parte de una programación cultural, colocándolo como punta de lanza de la oferta turística española, y eso haya calado hasta ahora.

Bailar la muerte, que llega este viernes a los cines, se remonta hasta 1935, año en que se estrenó La hija de Juan Simón, película de José Luis Sáenz de Heredia y Luis Buñuel. Lo mismo que Jaleos, el documental de Isaki Lacuesta estrenado solo una semana antes en el que el mismo Parés participa como guionista, esta película se sirve del cine para contar uno de los episodios trágicos que encierra la historia del flamenco.

Cabe aclarar aquí que mientras la de Lacuesta defiende una tesis –que el flamenco es contemporáneo de las vanguardias, por tanto crece en paralelo a los avances tecnológicos– y tiene una vocación esencialmente artística –visualmente arrolladora, con un riguroso montaje conceptual–, Bailar la muerte se ciñe a la reconstrucción histórica basada en el análisis de películas estrenadas desde 1935, un año antes de la sublevación militar contra la República, hasta la muerte de Franco.

Desde que en plena guerra civil Estrellita Castro protagonizara dos películas rodadas en Alemania y financiadas con el apoyo del nazismo, que subrayaba todos los tópicos asociados a nuestra idiosincrasia desde los tiempos del artista belga Theodor de Bry, allá por el siglo XVI, pasando por la Carmen de Bizet, el flamenco fue utilizado para perpetuar la mirada foránea exotizante. Atrasados y violentos, pero pasionales. Los aliados del caudillo también incurrieron en el estereotipo.

Más hiriente resulta que lo hiciera el propio régimen desde dentro. Al acabar la guerra la propaganda franquista se dedicó a filmar el flamenco en las fiestas de los señoritos, donde los artistas eran despojados de la libertad y la pureza que caracteriza a su arte.

Del otro lado estaban los exiliados. El flamenco, como la propia España, quedó dividida en dos orillas. Entre los que tuvieron que marcharse se encontraban Carmen Amaya –si este documental tuviera un personaje protagonista, sería ella–, Angelillo, Miguel de Molina, etc. Recordará el lector que en el final de la lorquiana Bodas de sangre, cuya primera adaptación cinematográfica fue realizada en Argentina en 1939, dos hombres se matan por una mujer. "Quizás representara a España", sugiere Parés en Bailar la muerte.

Fotograma del documental 'Bailar la muerte', dirigido por Luis E. Parés. Lacima Producciones

Precisamente en los años de exilio que coinciden con la posguerra se hacen películas que representan un flamenco más genuino, al contrario que en España, donde se muestra una versión edulcorada. Si El cielo de Andalucía, con Angelillo, pone de manifiesto que "España era un decorado", Gitanos de España, rodada en Francia, es una defensa del orgullo de los gitanos y deviene más auténtica que todo el cine flamenco franquista.

Carmen Amaya, decíamos, es el portento de esta película. En plena eclosión de Hollywood, la gitana del Somorrostro bailó para las tropas estadounidenses que luchaban en la II Guerra Mundial y más tarde simbolizó el regreso de los artistas exiliados en los años 60. Lola Flores, protegida del franquismo, había sido enviada a México años antes a extender el mensaje de los brazos abiertos –"Sean bienvenidos"–, cuando el régimen comprendió que debía escenificar una apertura.

Los Tarantos, de Francisco Rovira Veleta, constata en 1963 que "el baile no era domesticado y dócil", tal y como había trasladado la propaganda franquista, sino salvaje y apasionado. Carmen Amaya, que murió poco después del rodaje, simbolizó con su taconeo indomable la pena arrastrada desde el exilio.

Los exiliados estaban de vuelta, pero "invocar el flamenco era conjurar una pérdida". Manuela Vargas baila en las ruinas de Belchite en la película España otra vez, José Bergamín firma el guion de Los ángeles exterminados, inspirada en Goya, y Jorge Semprún se atreve a expresar en un documental, Las dos memorias, que hay flamencos de izquierda, que se puede luchar contra el régimen cantando.

"Desde fuera comienza a pensarse que el flamenco representaba la libertad a la que aspiraba el país", enuncia el narrador de Bailar la muerte. Y la muerte llegó, la del dictador, en 1975. Solo tres meses después se estrenó Manuela, dirigida por Gonzalo García Pelayo. Para la historia, ese baile sobre la tumba del asesino de su padre que interpretó Carmen Albéniz en la primera escena. "Ese taconeo simbolizaba la rabia de un país", escuchamos. "Después de 36 años bailando la muerte, había que celebrar la muerte bailando. Empezaba, sin duda, un nuevo tiempo".