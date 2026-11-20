Jane Schoenbrun (Nueva York, 1987) estrena su tercera incursión en el cine de terror queer este viernes, Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma. Sin ser una trilogía, esta sucesión de películas culmina un acercamiento a la realización atravesado por su transición de género.

En la actualidad, según nos dice, suma seis años con Terapia de Reemplazo Hormonal y ha dejado atrás la sensación de pubertad que vivió mientras se asentaba en el cuerpo e identidad correctos. Los anteriores títulos, We’re All Going to the World’s Fair (2021) y El brillo de la televisión (2024), fueron contados “desde el interior de ese proceso de llegar a ser yo misma”, y su remate, un homenaje a los tropos del slasher y a la edad de oro de los videoclubes, es su primer proyecto “hecho desde un lugar más liberado y feliz”.

Si ha perseverado en el terror es por su potencial liberador. A Schoenbrun le gusta pasar miedo desde la niñez. Su día favorito del año era Halloween, porque podía vivir en un mundo más inseguro, mágico y nocturno que el de la tediosa rutina suburbial en la que se crio. Películas perturbadoras, como La matanza de Texas (Tobe Hooper, 1974) le han dejado mal cuerpo, pero por lo general valora el visionado de este tipo de cine como una experiencia ligada a la alegría. “Me dan un subidón de adrenalina”, describe la realizadora. “La sensación es la de experimentar una montaña rusa: exploras algo peligroso desde la seguridad, sabes que estás a salvo”.

En este desasosiego con red tiene una cualidad ceremonial: “Cuando veo un slasher, no solo sé lo que va a pasar, también en qué orden: a quién van a matar primero, a quién al final y quién va a sobrevivir. Es como un ritual de apareamiento, hay algo libidinoso en el género”. Para ilustrar esta opinión recurre a un clásico y a un director concretos: la escena de la ducha en Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960). “El miedo y el deseo son dos elementos muy potentes en un sentido freudiano”, explica. “La razón por la que esa escena se nos queda grabada a fuego es porque está apelando al subconsciente que tiene miedo y al que desea”.

En su nuevo largometraje, ganador del premio Zabaltegi-Tabakalera en San Sebastián y de la Palma Queer en Cannes, deconstruye precisamente las convenciones del terror y el deseo. Su objetivo es complicar la relación entre ambos, a los que convierte en extraños compañeros de cama para jugar con los arquetipos del género, como que la final girl no sea una joven recatada, abstinente, virgen.

Schoenbrun ha dirigido Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma desde la comodidad con su cuerpo y con su sexualidad, “algo de lo que siempre había estado muy disociada, o que siempre sentía oblicuamente mal”. Procesar ese trauma le ha llevado a empezar a plantearse el sexo de una manera saludable en la treintena. “Mi intención en mis películas no es explicar algo como si fuera una sabia, sino capturar lo que siento en el momento. En esta ocasión, estaba tratando de aprender a estar presente sexualmente en una vida postransición. Desde el principio supe que el slasher era la mejor manera de representarlo”, concluye.

La propuesta le supuso trabajar con uno de sus iconos de la infancia, Gillian Anderson, protagonista de su idolatrada Expediente X. En su interpretación de una estrella retirada del cine de terror la actriz destila una energía años setenta, muy del estilo de Jane Fonda en Klute (Alan J Pakula, 1971), aunque Schoenbrun tuvo en mente tanto el cine negro de los años cuarenta como la hagsploitation. Este subgénero cinematográfico de suspense brindaba una vía para seguir trabajando a actrices de Hollywood relegadas por el edadismo, como Bette Davis y Joan Crawford.

Gillian Anderson, en 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma' MUBI

“La película hace un guiño a Norma Desmond y El crepúsculo de los dioses (Billy Wilder, 1950), pero quería subvertir las expectativas con el personaje, para que fuera más que el tópico de la mujer fatal. De hecho, se presenta como una loca aterradora para luego confesar que todo ha sido un jueguecito”, destripa.

La neoyorquina forma parte, junto a figuras como Louis Weard, Vera Drew, Alice Maio Mackay y Avalon Fast, del colectivo de cineastas trans independientes que están transformando el underground. “La creación de una escena o de algo que pueda ser mayor que la suma de sus partes, algo que en el futuro se pueda recordar como la nouvelle vague francesa, me resulta obviamente fascinante, pero también creo que es peligroso. Si pienso demasiado en eso, puedo dejar de ser completamente sincera y fiel a lo que capta mi antena”, asegura.

La directora aprecia temas en común, pero también observa estilos, métodos y medios de producción que difieren, “y así es como debe ser”. Su anhelo es que exista una mayor diversidad de películas. “Gran parte de lo que voy a ver al cine en Estados Unidos, pero incluso en festivales como Cannes, me resulta todavía muy homogeneizado. Muchas veces veo proyectos que hablan desde perspectivas muy reducidas de cómo se puede experimentar el mundo”, lamenta, para añadir que lo que le enorgullece de este movimiento de nuevo cuño es que su existencia está empezando a abrir ese abanico de perspectivas. “Solo espero que reciba los recursos y la audiencia que merece para seguir creciendo”, confía.